Möläyttikö NHL-pomo erikoissuunnitelman tulevalle kaudelle?

Vegasin omistajan mukaan tulevalla kaudella NHL:ssä saatetaan nähdä kanadalaisjoukkueiden keskinäinen divisioona. Hänen mielestään kuplissa pelaaminen ei olisi mahdollista.

NHL on asettanut tavoitteen tulevan kauden alkamisesta tammikuun 1. päivään.

Alustavan tähtäimen edessä on kuitenkin vielä monta mutkaa, joista kenties suurin on Yhdysvaltain ja Kanadan välinen raja, jonka ylittävä liikenne on tarkoin kontrolloitua.

NHL saattaa kuitenkin ratkaista ongelman panemalla seitsemän kanadalaisjoukkuetta pelaamaan keskenään.

Jo aiemmin spekulaatioissa pyörineeseen asiaan saatiin lisäpontta, kun Vegas Golden Knightsin omistaja Bill Foley puhui asiasta paikallisella KSHP-radiokanavalla.

Foleylta kysyttiin huippupuolustaja Nate Schmidtista, jonka Vegas kauppasi hiljattain Vancouveriin.

– Joo, mutta he pelaavat Kanadan divisioonassa ensi kaudella, Foley vastasi ohimennen.

– En usko, että rajaa avataan ennen tammikuuta. Luulen, että he pelaavat Kanadan divisioonassa, eivätkä ylitä rajaa.

Foley myös sanoi, että ilman yleisöä pelaaminen olisi NHL:lle todella vaikeaa. Hän arvioi, että runkosarja voisi olla normaalin 82:n sijaan 48–56 ottelun mittainen, mutta kaikki riippuu siitä, milloin yleisöä olisi mahdollista ottaa sisään.

Foleyn mukaan kuplissa pelaaminen ei olisi taloudellisesti mahdollista.

NHL:n tv-sopimus on muita isoja amerikkalaisliigoja pienempi, ja lippu- ja oheismyyntitulot ovat NHL:lle todella tärkeitä.

– On puhuttu tammikuun 1. päivästä, mutta mistä sitä tietää. Ehkä helmikuun alku tai lyhennetty kausi, Foley pyöritteli ESPN:n mukaan.

– Kuka tietää, pelaammeko lainkaan? Jos kannattajat eivät pääse halliin, moni seura ei selviäisi siitä.

Foleyn puheisiin täyskanadalaisesta divisioonasta tartuttiin laajalti Pohjois-Amerikassa.

Keskusteluissa pyöri muun muassa se, että kyseisellä suunnitelmalla voitaisiin pystyä aloittamaan pelit, ja tilanteen salliessa pelisysteemi palautettaisiin kauden edetessä lähemmäs normaalia.

Jos seitsemän kanadalaisjoukkuetta Toronto, Montreal, Ottawa, Winnipeg, Edmonton, Calgary ja Vancouver aloittaisivat kauden keskenään, tällöin Yhdysvaltain puolelle jäisi 24 joukkuetta, jotka voitaisiin jakaa maantieteellisesti kolmeen divisioonaan.

Puheissa on ollut myös neljän kuplan taktiikka, joista pelaajat pääsisivät välillä käymään kotonaan. On myös mahdollista, että joissakin paikoissa yleisöä saisi tulla halleihin.

Esimerkiksi Ottawa Senatorsin omistaja Eugene Melnyk kertoi hiljattain, että seuralla on jo valmis suunnitelma, jolla se pystyisi ottamaan turvallisesti 6 000 katsojaa halliinsa.