Edes Ikea ei pelastanut: NHL:n huippupakki esti siirtonsa Patrik Laineen Winnipegiin – ”Kaupunki, johon harva haluaisi lähteä”

Winnipegin havittelema tähtipuolustaja pystyi sopimuspykälän nojalla estämään siirtonsa Winnipegiin.

NHL-seura Winnipeg Jets yritti turhaan napata huippupuolustaja Nate Schmidtin, 29, Las Vegasista.

Jenkkipuolustaja pelasi kolme edelliskautta mainiosti Vegas Golden Knightsin riveissä, mutta hänet kaupattiinkin Vancouver Canucksiin Winnipegin nenän edestä.

Vaihdossa Knights sai varausvuoroja.

Winnipeg Sunin tietojen mukaan Schmidtin sopimuksessa Golden Knightsin kanssa oli lista seuroista, joihin häntä ei saa kaupata. Yksi näistä oli Jets, joka yritti turhaan hieroa kauppaa laatupuolustajasta.

Winnipegiläislehden toimittaja Scott Billeck kirjoittaa, että perinteikkään seuran fanit joutuvat usein pettymään samasta syystä.

– Tämä ei ole yllätys, kun kyse on kaupungista, joka pelaajien äänestyksissä valitaan usein kaupungiksi, johon harva haluaisi lähteä. Ne, jotka niin tekevät, ovat joko Winnipegiin varattuja pelaajia, masokisteja tai poikkeavuuksia, joilla on jotain yhteyksiä tähän paikkaan, Billeck sanailee.

Billeck listaa, että kaupungin heikkouksia ovat muun muassa tahmainen nettiyhteys, likainen ilma ja jäätävän kylmä ilma.

– Nämä eivät ole uutisia, mutta joka vuosi, olipa kyse sitten vapaista agenteista tai pelaajakaupoista, se on todellisuus, jonka kanssa Jetsin GM Kevin Cheveldayoff joutuu elämään. On helppoa olettaa, että Cheveldayoff on itsekin melko turhautunut tähän.

Edes se ei Winnipeg Sunin mukaan helpota tilannetta, että kaupungista löytyy nykyisin Ikea-huonekaluliike.

Patrik Laineen siirrolla on spekuloitu kiivaasti NHL-medioissa.­

Jets tarvitsee kipeästi vahvistusta juuri puolustusosastolleen. Tämä on yksi syy, miksi myös suomalaishyökkääjä Patrik Laine on ollut kiivaiden siirtohuhujen kohteena.

Winnipeg on tuhlannut valtaosan palkkakatostaan hyökkääjiin, joten suomalaisen kauppaaminen helpottaisi tuota ahdinkoa.

Cheveldayoff on toiminut Winnipegin general managerina nyt kymmenen vuotta, ja sinä aikana joukkue on voittanut NHL:ssä vain kaksi pudotuspelisarjaa.

Manageri ei kuitenkaan ole julkisuudessa märehtinyt seuran vaikeuksia siirtomarkkinoilla.

– Kysyttäessä ”Chevy” kiertelee aihetta. Joukkueelle ei olisi konkreettista hyötyä valittaa asiasta. Voidaan olettaa, että se vain aiheuttaisi ongelmia agenttien kanssa ja kuulostaisi tekosyyltä, Winnipeg Sunissa pohditaan.

Winnipeg Jetsin general manager Kevin Cheveldayoff.­

Mitä 22-vuotiaan Laineen edustama hyljeksitty kanadalaiskaupunki sitten voisi tehdä tilanteen helpottamiseksi? Billeck kirjoittaa, että kyse on etenkin urheilullisesta menestyksestä.

Schmidtille hyväksi vaihtoehdoksi Vancouver nousi sen jälkeen, kun se oli edennyt päättyneen kauden pudotuspeleissä toiselle kierrokselle ja laitettua tiukasti kampoihin Schmidtin ex-seuralle, Golden Knightsille.

Billeckin mielestä Winnipegin pitäisi olla luovempi pelaajarekrytoinneissaan ja pystyä osoittamaan, että jonain päivänä seurassa on mahdollista saavuttaa Stanley Cup.

Vain tämän unelman takia tähtipelaajat olisivat valmiita siirtymään Winnipegiin epäsuotuisasta maantieteellisestä sijainnista välittämättä.