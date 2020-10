41-vuotias NHL-legenda solmi uuden sopimuksen ja pelaa jo 23. kautensa – Gordie Howen huima ennätys vaarassa

Patrick Marleau palaa jälleen San Jose Sharksin paitaan.

NHL-seura San Jose Sharks tiedotti tiistaina tehneensä vuoden mittaisen sopimuksen hyökkääjä Patrick Marleaun kanssa.

Marleau, 41, solmi vaatimattoman 700 000 dollarin arvoisen sopimuksen saman seuran kanssa, joka varasi hänet ensimmäisen kierroksen toisena pelaajana vuonna 1997. Marleau pelasi Sharksissa 1997–2017 ennen kuin hän siirtyi vapaana agenttina Torontoon.

Kahden Toronton kauden jälkeen Marleau palasi ensimmäisen kerran San Joseen viime kaudeksi. Kun Sharks menetti mahdollisuutensa pudotuspeleihin, se kauppasi seuralegendan tämän toiveesta Pittsburghiin.

Mestaruutta ei tullut, nyt Marleau on taas San Josessa.

Hyökkääjä on tehnyt urallaan Sharksille, Maple Leafsille ja Penguinsille 1723 ottelussa yhteensä tehot 562+626. Sharksin paidassa teholukemat ovat 518+584 1551 ottelussa.

Marleau on tällä hetkellä viidentenä NHL:n kaikkien aikojen pelattujen ottelujen listalla. Kärki on erittäin tiivis. Listan ykkönen on ikoninen Gordie Howe 1767 ottelulla. Mark Messierillä on 1756, Jaromir Jagrilla 1733 ja Ron Francisilla 1731 pelattua peliä.

Sharks-hyökkääjä on ollut urallaan poikkeuksellisen kestävä, eikä hän ole kärsinyt pahoista loukkaantumisista. Hän on pelannut urallaan 20 kertaa 74 ottelua tai enemmän 82 ottelun runkosarjan aikana. Viime kaudellakin hän keräsi typistetyn kauden aikana 66 ottelua Sharksin ja Penguinsin paidoissa.

Marleau jakaa lähes kaikki Sharksin seuraennätykset Joe Thorntonin kanssa. Thornton oli samaisen 1997 tilaisuuden ainoa pelaaja, joka varattiin ennen Marleauta. Thorntonin varasi Boston Bruins.