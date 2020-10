Mikko Koivu ei saanut jatkosopimusta NHL-seuraltaan – Jarmo Kekäläinen palkkasi suomalaiskonkarin: ”Olemme erittäin innoissamme”

Jarmo Kekäläinen toivoo saavansa Mikko Koivusta arvokkaan johtajan.

Jääkiekkohyökkääjä Mikko Koivu allekirjoitti vuoden sopimuksen NHL-joukkue Columbus Blue Jacketsin kanssa, joten 37-vuotias suomalaissentteri jatkaa uraansa rapakon takana. Koivu edusti koko aiemman NHL-uransa ajan Minnesota Wildia, joka varasi hänet vuonna 2001.

Viime kaudella Koivu pelasi Minnesotassa 55 runkosarjaottelua pistein 4+17=21. Noin heikon pistemäärän hän kirjautti edellisen kerran debyyttikaudellaan 2005–06. Minnesota ilmoitti syyskuussa, ettei tee jatkosopimusta suomalaisen kanssa, mutta Columbuksen GM Jarmo Kekäläinen kiinnostui Koivusta.

– Mikko Koivu on ollut erittäin johdonmukainen ja tuottava kahden suunnan pelaaja NHL:ssä monen vuoden ajan. Hän on loistava johtaja, moitteeton esimerkki, ja hänestä tulee arvokas lisä nuoreen joukkueeseemme. Olemme erittäin innoissamme siitä, että hän on päättänyt jatkaa uraansa Columbus Blue Jacketsissa, Kekäläinen kertoi seuran verkkosivuilla.

Jarmo Kekäläinen on Columbus Blue Jacketsin GM.­

Koivu toimi vuodesta 2009 alkaen Minnesotan ensimmäisenä vakituisena kapteenina ja teki joukkueelle 15 kauden aikana 1 028 runkosarjaottelussa tehopisteet 205+504=709, mutta joukkuetasolla menestys jäi vaisuksi. Vuoden 2011 maailmanmestarin sopimuksen arvo on 1,5 miljoonaa dollaria, eli vajaat 1,3 miljoonaa euroa.

Columbus on edennyt pudotuspeleihin neljällä kaudella peräkkäin. Joukkuetta edustaa myös suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo.