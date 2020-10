Mikko Koivu vahvisti, että pelaaminen NHL:ssä kiinnostaa edelleen – on perjantaina uuden edessä

Mikko Koivu kertoi olevansa yhä kiinnostunut pelaamaan NHL:ssä.

Mikko Koivun 15 vuoden mittainen taival NHL-joukkue Minnesota Wildissa päättyi viime kauteen. 37-vuotiaalle Koivulle, seuran pitkäaikaiselle kapteenille ei tarjottu enää jatkosopimusta.

Spekulaatioissa Koivun on arveltu lopettavan uransa tai palaavaan kasvattiseuraansa TPS:ään. Ja on tietysti kolmaskin vaihtoehto; se, että Koivu jatkaa NHL-uraansa jossain muussa seurassa.

Se olisi Koivulle uutta, sillä hän on NHL:ssä edustanut vain Minnesotaa.

Koivu vahvisti The Atheticille, että NHL:ssä pelaaminen kiinnostaa häntä yhä.

– Sen pitäisi luonnollisesti olla oikea joukkue, mutta tunnen, että minulla on vielä paljon annettavaa jääkiekolle. Kun on pelannut NHL:ssä, ymmärtää mitä kaikkea se vaatii. Uskon, että se voisi olla uusi haaste minulle. Mahdollisuus kokea jotain sellaista, mitä en ole koskaan kokenut. Se (NHL-uran jatkaminen) on asia, jota ehdottomasti harkitsen todenteolla, Koivu kertoi The Athleticille.

Koivu on nyt ensimmäistä kertaa urallaan rajoittamaton vapaa pelaaja eli hänellä on mahdollisuus neuvotella vapaasti eri seurojen kanssa. Aina aiemmin hänellä on ollut sopimus Minnesotan kanssa.

NHL:n vapaiden pelaajien markkinat aukeavat lokakuun 9. päivä eli perjantaina. Koivu kertoo, että hän ja hänen agenttinsa Gerry Johansson aikovat pitää puhelimet päällä.

– En ole koskaan ollut tällaisessa tilanteessa, joten en oikein edes tiedä, miten se toimii, vapaana pelaajana oleminen ja kaikki se, Koivu totesi.

The Athletic nostaa kaikkein loogisimmaksi seuraehdokkaaksi Philadelphia Flyersin. Koivu ei kuitenkaan haastattelussa halunnut spekuloida mahdollisilla seuroilla.

Koivu on tällä hetkellä Turussa, jossa hän pitää kuntoaan yllä. TPS:n pelaajakoordinaattori Tomi Kallio totesi viime viikolla IS:lle, että turkulaisjoukkue ottaisi Koivun ilomielin SM-liigajoukkuettaan vahvistamaan.

– Se on Mikon oma päätös siinä vaiheessa, kun hän päättää, että haluaako hän jatkaa NHL:ssä tai jatkaako hän ylipäätään pelaamista. Jos ratkaisu on se, ettei hän halua enää jatkaa NHL:ssä, totta kai siinä vaiheessa otamme hänet TPS:aan avosylin vastaan. Hän tietää sen, Kallio sanoi.

Syyskuussa antamassaan jäähyväishaastattelussa Koivu kertoi jättävänsä pitkäaikaisen seuransa Minnesotan haikein mielin.

– Totta kai se herättää haikeutta. Elämäni on kuitenkin ollut pitkälti täällä koko aikuisikäni. Ei sitä varmaan vielä täysin ymmärrä, tai että mitä tulee tapahtumaan. Mutta se on elämän ja tämän ammatin varjopuolia, että joskus seurat vaihtuvat tai urat loppuvat, Koivu sanoi tuolloin.

The Athleticille Koivu sanoi ymmärtävänsä Minnesotan päätöstä.