Jesse Puljujärven NHL-sopimuksen palkka ei päätä huimaa – yksi asia lupaa, että nyt tulee kunnon näyttöpaikka

Jesse Puljujärven sopimus Edmonton Oilersin kanssa on yksisuuntainen. Se tietää suomalaiselle hyvää.

Nuori Jesse Puljujärvi Edmontonissa vuonna 2016. Paljon on ehtinyt tapahtua sitten tuskaisen tulokaskauden.­

Paluu Edmonton Oilersiin tulee kreivin aikaan Jesse Puljujärvelle. Nuori hyökkääjä pelasi mainion kauden Kärpissä 2019–20 ennen kuin korona pani stopin peleille. Kärpissä jatkava Puljujärvi palaa Pohjois-Amerikkaan lähempänä seuraavan kauden alkua, joka on todennäköisesti 1. tammikuuta.

Puljujärven uuden sopimuksen kokonaisarvo, kaksi vuotta ja 2,35 miljoonaa dollaria, ei NHL:n mittapuulla varsinaisesti saa sukkia pyörimään jaloissa. Joukkueellinen suomalaisia NHL-pelaajaa takoo kovempia tienestejä.

Capfriendly-sivuston mukaan suomalaisen ensimmäisen kauden palkka on 900 000 dollaria (noin 765 000 euroa). Summa on hieman pienempi kuin hänen tulokaskausiensa NHL-pelien aikainen palkka, joka oli 925 000.

Uuden sopimuksen toisella kaudella Puljujärven palkka on 1,45 miljoonaa dollaria. Näin ollen keskiansio on kautta kohden 1,175 miljoonaa.

Tietysti Puljujärvi ei koskaan saanut yllä mainittua summaa kokonaisuudessaan tulokassopimuksensa aikana, koska hän pelasi useimmiten ison siivun kaudesta farmiliiga AHL:ssä. NHL:n työehtosopimuksen mukaisesti tulokassopimuksen palkka laskee 70 000 dollariin silloin, kun pelaaja on farmissa.

Tässä kohdassa piilee merkittävin ero Kärppien kasvatin vanhaan sopimukseen. Uusi Oilers-kontrahti on ns. yksisuuntainen sopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että palkka ei laske, vaikka Puljujärvi joutuisi farmiliigaan.

Tiputtaminen farmiliigaan tarkoittaisi ennen pitkää myös joutumista NHL:n siirtolistalle. Se taasen tekisi Puljujärven vapaasti poimittavaksi mille tahansa muulle NHL-seuralle. Tätä uhkaa ei Oilersilla ollut Puljujärven tulokassopimuksen aikana.

Nämä asiat yhdessä tarkoittavat sitä, että Oilers uskoo Puljujärven olevan riittävän kova pelimies NHL:ään. Kunnon näyttöpaikan pitäisi siis aueta. Kaikki riippuu nyt pelaajasta itsestään.

– Ei siitä kauaa ole, kun hän oli yksi ikäluokkansa lahjakkaimpia koko maailmassa. Hän tuli tänne, alku oli vaikea, ja sitten hän palasi kotiin. Viime kaudella Suomeen jääminen oli hyvä juttu. Hän sai itseluottamuksensa takaisin. Joukkueemme on erilainen nyt, valmentaja ja toimitusjohtajakin ovat vaihtuneet. Pukukopissa on erilainen dynamiikka, taustoitti toimitusjohtaja Ken Holland The Hockey Newsille.

Holland kertoo, että hän on pitänyt tiiviisti yhtä Puljujärven ja tämän agentin Markus Lehdon kanssa keväästä saakka. Mitään lupauksia hän ei kuitenkaan anna, vaikka nyt muotoiltu sopimus lupaakin hyvää.

– Me puhuimme juuri tästä. Tämä on ammattilaiskiekkoa. Ei ole mitään takeita mistään. Meidän tehtävämme on voittaa, ja valmentaja päättää päivittäin, ketkä ovat jäällä ja missä kentällisissä. Onko hän kahdessa kärkiketjussa vai kahdessa muussa ketjussa? Valmentajat ratkovat asian ja myös Jesse itse – ottamalla jonkun muun pelaajan paikan.

Oilers pelasi päättyneellä kaudella NHL:n pudotuspelien karsintakierroksella, mutta hävisi Chicago Blackhawksille.