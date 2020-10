Kaapo Kakolla on sauma miljoonien pottiin – bonuskiemurat aiheuttavat NHL-pomolle harmaita hiuksia: ”Ihmiset eivät tajua”

New York Rangersin seurapomo John Davidson kertoi New York Postille seuran palkkakattomurheista.

Kaikki ei ole aina sitä, miltä näyttää.

Jos esimerkiksi kiekkofani vilkaisee äkkiseltään NHL-seurojen raha-asioita, vaikuttaisi New York Rangersilla kaikki olevan oikein kivasti, kun lähestytään vapaiden agenttien hankintakautta.

Esimerkiksi palkkakattoasioita tarkasti seuraava Capfriendly-sivusto tietää ketoa, että Rangersilla on alkavaa vapaiden agenttien metsästystä silmällä pitäen noin 23,1 miljoonaa dollaria pelivaraa.

Totuus on toinen, ja siihen liittyy myös seuran nuori hyökkääjälahjakkuus Kaapo Kakko. Rangersin cap-tilasta – siis tuosta palkkakaton alle jäävästä pelivarasta – syövät aimo osan tulevan kauden bonusolettamat. Bonuksia sisältyy lähinnä liigan tulokaspelaajien sopimuksiin, ja Rangersilla on koossa verrattain nuori joukkue.

New York Postin mukaan bonuksia voi tulla maksettavaksi jopa yli 10 miljoonaa dollaria, joista nyt merkkautetaan 6,1 miljoonaa Rangersin capiin. Loput ynnätään kauden alussa.

Bonuslukemaan sisältyy mm. Kakon teoreettinen bonus, jonka suuruus on maksimissaan 2,65 miljoonaa dollaria. Suomalaisen varsinainen palkka oli tulokassopimuksen määräämä maksimi eli 925 000 taalaa, joten bonus olisi mitä muhkein lisä tienesteihin.

Alexis Lafreniere on Rangersin tuore ykkösvaraus.­

Kakko ei siis vielä ole näitä miljoonia nähnyt, mutta Rangers tuntee ne jo persnahassaan. Bonukset jaetaan eri kategorioihin, ja ne ovat suoritusperusteisia. Niiden maksimiarvo huomioidaan seuran palkkakatossa niin kauan kuin bonuksen saavuttaminen on yhä matemaattisesti mahdollista.

Kakko teki päättyneellä kaudella 66 ottelussa tehot 10+13.

Nappikauden pelannut Dallas Starsin Miro Heiskanen tienasi päättyneestä kaudesta bonusrahoina 850 000 dollaria. Tämä kertoo siitä, ettei bonusten saavuttaminen ole aivan yksinkertainen juttu.

Isomman bonuksen Rangersista ovat tulevalla kaudella mahdollisesti saamassa vain maalivahti Igor Shesterkin ja juuri tehty ykkösvaraus Alexis Lafreniere (mahdollinen maksimibonus on 2,85 miljoonaa dollaria).

Mikään tästä ei luonnollisesti ole yllättänyt Rangers-johtoa, joka joutuu vielä puntaroimaan, pitääkö se mm. pistenikkari Ryan Stromen riveissään vai ei.

– Ihmiset eivät tajua tilannetta. He katsovat Rangersia ja ajattelevat, että meillä on paljon cap-tilaa. Mutta kun varaa paljon nuoria pelaajia ja on esimerkiksi ykkösvaraus, niin hänen bonuksensa vaikuttaa heti capiin, seurapresidentti John Davidson painotti Postille.

– Nuorten pelaajien sopimuksissa on paljon bonuksia, jotka pitää huomioida jo etukäteen.

Nyt Rangersilla on siis tilaa capin alla, mutta ei niin ruhtinaallisesti kuin voisi kuvitella. Haaveet suurimmista supertähdistä matkalla Broadwaylle lienee pakko unohtaa.

Rangersilla olisi enemmänkin rahaa käytössä, mutta yksi syy kaventuneeseen tilaan on, että seura on aiemmin purkanut vanhoja, isoja sopimuksia ja maksaa siitä nyt ison laskun.

Lähes 13 miljoonaa dollaria palkkakaton alla olevasta tilasta menee viiden puretun sopimuksen (mm. Henrik Lundqvist ja Kevin Shattenkirk) jäljellä olevien summien kattamiseen. Nämä maksut katoavat portaittain tulevina vuosina.