NHL luopui tavoitteestaan aloittaa seuraava kausi joulukuussa – katseet siirretty ensi vuoteen

NHL asetti uudeksi tavoitteekseen tammikuun alun.

Jääkiekkoliiga NHL ilmoitti varaustilaisuutensa yhteydessä, että sarja on siirtänyt tähtäimen ensi kauden aloittamisesta tammikuun 1. päivään.

Vielä aiemmin NHL:n tavoitepäivä oli joulukuun alussa.

Komissaari Gary Bettmanin mukaan tavoite on myöhäisestä aloituksesta huolimatta yhä pelata täysi 82 ottelun runkosarja, mikä onnistuessaan tarkoittaisi kauden venymistä pitkälle kesään.

Uudesta tähtäimestä huolimatta kauden alkaminen tammikuussa on vielä kaikkea muuta kuin varmaa.

Yhdysvalloissa koronatartuntojen määrä on ollut korkealla jo pitkään, ja myös Kanadassa tartuntatilanne on kiihtynyt viime aikoina. Lisäksi ongelmia NHL:lle aiheuttaa muun muassa maiden suljettuna oleva raja, ja ratkottavana on tukku muitakin ongelmia muun muassa mahdollisista kuplapeleistä lähtien.

Nyt lienee kuitenkin selvää, ettei NHL:ää pelata ainakaan enää tämän vuoden puolella.