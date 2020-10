Miro Heiskaselle lävähtää jättisumma NHL-bonuksia – liki tuplasi kauden rahapottinsa!

Miro Heiskanen kerrytti mittavat bonukset suorituksillaan.

Tampa Bay Lightning oli Dallas Starsia parempi syyskuussa pelatuissa NHL-finaaleissa otteluvoitoin 4–2. Dallasin suomalaisnelikko voi kirvelevästä lopusta huolimatta olla kauteensa tyytyväinen.

Hehkutettu suomalaispakki Miro Heiskanen saa tililleen menneestä kaudesta myös melkoisen rahallisen kiitoksen, kirjoittaa urheilumedia The Athletic.

Heiskanen, 21, joka pelaa Dallasissa vielä ensi kauden kattavalla tulokassopimuksella, saa menneestä kaudesta bonusrahoja 850 000 dollaria eli noin 720 000 euroa.

Heiskasen tulokassopimus takaa hänelle palkkaa hieman vajaat 900 000 dollaria, joten kaudella 2019–2020 Heiskanen onnistui bonuksien kautta lähes tuplaamaan vuosiansionsa.

The Athletic kertoo, että Heiskanen kerrytti bonuksia neljästä eri A-kategorian rajan ylittämisestä. A-kategoriassa ovat pelaajan henkilökohtaiset suoritukset.

Puolustaja voi siis saada seuraltaan bonuksia muun muassa ylittämällä kauden aikana tietyn maali- tai pistemäärän, sijoittumalla joukkueensa parhaimmistoon peliajalla mitattuna tai saavuttamalla plusmiinus-tilastossa riittävän tason.

Heiskanen teki 68 runkosarjaottelussa tehot 8+27=35 ja 27 pudotuspeliottelussa 6+20=26. Jääaikaa Heiskanen keräsi eniten kaikista Dallasin pelaajista. Suomalaispakki Esa Lindell, 26, oli joukkueen peliaikatilastossa toisella sijalla.

Heiskanen (numero 4) tarjoili NHL-finaaleissa kovuutta Tampa Bayn puolustajalle Ryan McDonaghille.­

The Athleticin mukaan Dallas joutuu maksamaan päättyneestä kaudesta pelaajilleen bonuksia yhteensä 3,047 miljoonaa dollaria. Se hankaloittaa merkittävästi joukkueen ensi kauden palkkakaton suunnittelua.

Kun otetaan huomioon Dallasin nykysopimukset sekä mainitut bonukset, jää seuralle käytettäväksi enää noin kymmenen miljoonaa dollaria. Lisäksi mainiot pudotuspelit pelannut maalivahti Anton Khudobin sekä hyökkääjät Roope Hintz, Radek Faksa ja Denis Gurianov ovat vielä ilman sopimusta.

Mikäli Dallas haluaa kiinnittää kaikki edellä luetellut pelaajat, täytyy sen The Athleticin mukaan luopua vähintään yhdestä sopimuspelaajastaan. Näin ollen esimerkiksi kanadalaishyökkääjä Andrew Cogliano saattaa vaihtaa maisemaa.

Roope Hintz (vas.) pelasi mainion kauden, mutta on vielä ilman jatkosopimusta Dallasiin.­

Toisaalta The Athletic muistuttaa, että Pohjois-Amerikan medioissa on arvuuteltu, tekeekö joku muu NHL-seura Hintzistä niin sanotun offer sheet -tarjouksen. Hienon kauden pelannut suomalaishyökkääjä on RFA-pelaaja eli rajoitettu vapaa agentti.

Mikäli joku seura tekee 23-vuotiaasta Hintzistä offer sheet -tarjouksen, täytyy Dallasin pystyä tarjoamaan vähintään samanlaista sopimusta pitääkseen suomalaisen riveissään.