Winnipeg Jets haluaa pitää suomalaispelaajansa – seura löi pöytään jatkosopimustarjouksen

Winnipeg Jets tarjoaa jatkoa Sami Nikulle.

Puolustaja Sami Nikun, 23, kolmevuotinen tulokassopimus Winnipeg Jets kanssa umpeutui hiljattain. Nyt Jets on tarjonnut Nikulle jatkosopimusta.

Niku on tällä hetkellä rajoitettu vapaa agentti, ja Jetsillä on etuoikeus neuvotella sopimuksesta hänen kanssaan.

Sunnuntaina Jets tiedotti tehneensä Nikulle perustarjouksen, eli qualifying offerin.

Niku on ollut AHL-tasolla tehokas, sillä hän on nakutellut 114 ottelussa 22+58=80 tehopistettä. NHL:n runkosarjassa Nikulle on kirjattu 48 ottelussa 2+8=10 pistettä ja plusmiinus-lukema –2.