Huhumylly Patrik Laineesta kiihtyy – nyt esiin kaivettiin Teemu Selänne -kortti

Kanadalaismedia käy kierroksilla Patrik Laineen tilanteesta.

Spekulaatiot Patrik Laineen jatkon tai mahdollisen kauppaamisen ympärillä kiihtyvät Winnipegissä.

Arvostetun kanadalaisen urheilumedia Sportsnetin artikkelissa painotetaan, että Jetsin GM:n Kevin Cheveldayoffin pitää tutkia kokonaistilanne erityisen tarkasti.

Toimittaja Ken Wieben mukaan Jetsin täytyy ottaa opiksi historiastaan – etenkin Teemu Selänteen tapauksesta. Kanadalaistoimittaja ei olisi valmis luopumaan Laineesta – ainakaan ilman absoluuttisen huippupelaajan saapumista tilalle.

– Lähes jokainen vanhan ja nykyisen Winnipeg Jetsin kannattaja toivoo ettei Teemu Selännettä olisi ikinä kaupattu Anaheim Ducksiin, Wiebe kirjoittaa.

Teemu Selänne lehdistötilaisuudessa Winnipegissä kertomassa kaupastaan Anaheimiin.­

Vuoden 1996 helmikuussa 25-vuotias Selänne kaupattiin vaihdossa sentteri Chad Kilgeriin ja puolustaja Oleg Tverdovskyyn. Selänne oli tuolloin paukuttanut Jetsille 231 ottelussa häkellyttävän kovat 147+159=306 tehopistettä.

Tverdovskyn ja erityisesti Kilgerin otteet jäivät Jetsissä vaisuiksi. Selänne jatkoi Anaheimissa tehokasta peliä.

Oikealla laidalla hyökkäävä 22-vuotias Laine on puolestaan iskenyt laidalta Jetsille 305 ottelussa nykypeliin vähintäänkin kunnioitettavat 138+109=247 tehopistettä.

Jetsillä on tällä hetkellä tunkua laitapelaajien paikoille kun Kyle Connorilla, Blake Wheelerillä ja Nikolaj Ehlersillä on pitkät sopimukset. On arvioitu, että Winnipeg kaipaisi puolustukseen ja keskushyökkääjän pelipaikalle vahvistusta.

– Laineen kaltaista lahjakkuutta kaupattaessa tulee jättimäinen ongelma, jos yritetään täyttää useampia aukkoja joukkueessa, mutta ei saada yhtään eliittitason pelaajaa takaisin, Wieben muistuttaa.

– Jets pyysi Lainetta parantamaan monipuolisuuttaan ja hän vastasi huutoon. Laineella on edelleen potentiaalia tehdä 50 maalia kaudessa, hän jatkaa.

Kaudella 2019–2020 Patrik Laine nakutteli 68 ottelussa 28+35=63 tehopistettä.­

Wieben korostaa artikkelissaan, että Laine on pelaaja jonka arvo ei laske vuodessa tai kahdessa, joten Jetsillä ei pitäisi olla vielä kiire kaupata suomalaistähteään.