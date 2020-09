NHL:n maalivahtilegenda Ed Belfour siirtyi alalle, jonka tuotteiden liikakäyttö antaa väärän viestin – silti rysähti: ”Sellaista sattuu”

Maalivahtilegenda Ed Belfour pyörittää nykyään viskibisnestä. Firman varastossa on 2 500 tynnyrillistä juomaa.

Aikansa huippumaalivahteihin NHL:ssä kuulunut Ed Belfour vaikuttaa nykyään viskialalla. Hän työskentelee toimitusjohtajana Belfour Spirits -yrityksessään.

Viina-ala ei ole suvulle vieras, sillä jo Belfourin isovanhemmat valmistivat niin sanottua kotipolttoista 1930-luvulla Kanadassa.

55-vuotias Ed Belfour tunnettaan paremmin yhtenä NHL:n historian parhaista maalivahdeista kuin viskikeisarina.

Hänen peliuransa ei ollut silti rypytön. Vauhtia riitti myös kaukalon ulkopuolella.

Ongelmia on riittänyt uran jälkeenkin. Belfour lopetti uransa ruotsalaisessa Leksandissa 2008. Muutama vuosi uransa loppumisen jälkeen Belfourille tuli avioero, joka otti koville.

Työ on pitänyt miehen kiinni elämänsyrjässä, mutta edelleen on sattunut ja tapahtunut.

Viime tammikuussa Belfour nousi otsikoihin sekoiltuaan väkevässä humalassa kentuckylaishotellissa Yhdysvalloissa. Raporttien mukaan Belfour oli erittäin sekavassa tilassa ja repinyt alas verhoja, kun paikalle hälytetyt poliisit saapuvat hänen huoneeseensa.

Lempinimellä Eddie the Eagle tunnettu Belfour oli myös ollut osallisena tappelussa ennen kuin vetäytyi huoneeseensa jatkamaan riehumista.

– Ottaen huomioon, että työskentelen toimitusjohtajana yhtiössä, joka peräänkuuluttaa vastuullista juomista, petin itseni, perheeni ja tiimini, Belfour totesi silloin.

Ed Belfour nimitettiin jääkiekon Hall of Fameen marraskuussa 2011.­

Belfour kertoi tällä viikolla Expressenin tuoreessa haastattelussa katuvansa edelleen tuota iltaa.

– Sellaista sattuu. Oli epäonnea, että minulle kävi sinä iltana niin. Minulla oli pientä flunssaa, ja viina sai yliotteen. Olen ottanut asiasta opikseni. Nyt ajattelee vähän fiksummin, että missä ja milloin päättää juoda, Belfour kertoi ruotsalaislehdelle.

Hänen mukaansa alkoholinkäyttö kuuluu edelleen kuvioihin.

– On edelleen hauskaa kuten oli jääkiekkoilijanakin. Kun meni ulos joukkuekavereiden kanssa – ja jääkiekkoilijat juovat – jokainen katsoi kaverinsa perään. Jos joskus (peliuralla) joku otti liikaa, muut pitivät huolen, että kaveri pääsi kotiin ja seuraavana päivänä harjoituksiin. Valitettavasti minulla ei ollut tuona (mainittuna) iltana joukkuekaveria, Belfour sanoi.

Ed Belfour esitteli Hall of Fameen nimityksen yhteydessä saamaansa sormusta marraskuussa 2011.­

Töppäily ei ollut Belfourin ensimmäinen. Esimerkiksi vuonna 2000 hänet pidätettiin Dallasissa, kun joukko naisia oli kokenut päihtyneen maalivahdin käytöksen uhkaavaksi.

Vuonna 2007, viimeisellä NHL-kaudellaan hän toilaili Florida Panthersin pelaajana vapaa-ajalla silloisen joukkuekaverinsa Ville Peltosen kanssa, minkä seurauksena molemmat joutuivat putkaan epäiltyinä järjestyshäiriöistä.

Floridan maalivahtina tammikuussa 2007.­

Teot eivät ole vähäteltävissä, mutta ne eivät pyyhi pois pelaajan upeaa uraa, jonka jälkeen elämään piti löytää täysin uusi suunta.

Belfour kertoi Expressenille nauttivansa nykyisestä työstään. Hänellä on ympärillään joukko ihmisiä, joiden kanssa on mukava tehdä töitä yhdessä. Se täyttää ainakin osittain siitä tyhjyydentunteesta, joka monelle joukkueurheilijalle jää uran päätyttyä.

Belfourin yrityksessä Belfour Spiritsissä työskentelee myös kaksi hänen lapsistaan: poika Dayn ja tytär Reaghan.

– Se on välillä haastavaa. He ovat lapsiani, eivätkä he halua kuunnella minua koko ajan. He ovat omia persooniaan ja heillä on omat tahtonsa. Yritän antaa heille tilaa. Olen hyvin ylpeä heistä, Belfour sanoi Expressenille.

Myös poika Dayn on pelannut jääkiekkoa maalivahtina. Hän kertoi jo vuonna 2011 läheisestä suhteestaan isäänsä.

– Olen erittäin ylpeä hänestä. Kun hän puhuu urastaan, minusta tuntuu kuin kulkisin samaa polkua. Liikutun puhuessani isästäni. Hän on Stanley Cup -mestari ja kultamitalisti. Hän on epätodellinen. Hän on kaikkea. Sanat eivät riitä kuvaamaan, millainen tuo mies oikeasti on, Dayn sanoi silloin ESPN:lle

Eddie Belfour seuranaan tytär Reaghan ja poika Dayn.­

Ed Belfourin lapsikatraaseen kuuluu myös poika Adler, joka syntyi hänen uransa viimeisen kauden 2007–08 aikana.

Kanadalaismaalivahti pelasi urallaan NHL:ssä 1988–2007 runkosarjassa 963 ottelua ja pudotuspeleissä 161. Hän voitti Stanley Cupin Dallas Starsin maalivahtina 1999 – samassa joukkueessa Jere Lehtisen kanssa.

Kiekon perään Toronton maalivahtina ja tutussa kotkamaskissa huhtikuussa 2004.­

Belfour voitti olympiakultaa Kanadan maalivahtina vuonna 2002.

Vuonna 2011 Belfour nimitettiin kiekkoilijoiden kunniagalleriaan, Hockey Hall of Fameen.

Nykyinen viskipäällikkö on seurannut myös meneillään olevaa Stanley Cupin finaalisarjaa, jossa hänen entinen seuransa Dallas Stars pelaa Tampa Bay Lightningia vastaan.

Expressenin mukaan Belfour toivoo pääsevänsä lähettämään muutaman pullollisen juomia Dallasin voitonjuhliin.

Varastoissa on mistä jakaa. Belfourin yrityksellä on tällä hetkellä 2 500 tynnyrillistä viskiä. Yrityksen suunnitelmissa on myös uuden tislaamon avaaminen ensi vuonna.