Mikko Koivu saapui vihdoin median eteen – uran jatko vielä auki, liittymässä TPS:n harjoituksiin: ”Pitää antaa itselle mahdollisuus”

Mikko Koivu antoi ensimmäisen haastattelunsa Minnesota-uran päättymisen jälkeen. Uran jatkosuunnitelmat ovat auki, mutta Koivu jatkaa harjoittelua.

Viime viikolla varmistui, että Mikko Koivun, 37, NHL-ura Minnesota Wildin riveissä on ohi.

Koko vuonna 2005 alkaneen NHL-uransa toistaiseksi Wildia edustanut joukkueen pitkäaikainen kapteeni on pysynyt visusti poissa julkisuudesta kauden päättymisestä lähtien.

Perjantaina Koivu saapui vihdoin median eteen Wildin järjestämässä lehdistötilaisuudessa.

Minnesotan-kodistaan käsin videoyhteydellä mukana ollut Koivu kertoi, ettei ole vielä tehnyt päätöstä, missä pelaajaura jatkuu vai jatkuuko se ylipäätään missään.

Koivu kertoi saaneensa itse tietää 15-vuotisen Minnesota-taipaleen päättymisestä noin kuukausi sitten. Hän kuvaili sen herättäneen sekavia tunteita.

– Tunteita on välillä enemmän ja päivittäin ne saattavat muuttua. Tulee muistoja mieleen. Mutta tavallaan olen pystynyt jo kääntymään eteenpäin ja keskittymään tulevaisuuteen, Koivu kertoi.

Varsinaista liikutusta järkähtämättömän kapteenin elekielestä ei ollut aistittavissa.

– Päällimmäisenä ovat muistot, ja se tekee tästä haikeaa. Varsinkin kun olen vielä Minnesotassa ja näen ystäviä ja ihmisiä, jotka ovat olleet seurassa sen 15–16 vuotta, jotka itsekin olen ollut.

– Totta kai se herättää haikeutta. Elämäni on kuitenkin ollut pitkälti täällä koko aikuisikäni. Ei sitä varmaan vielä täysin ymmärrä, tai että mitä tulee tapahtumaan. Mutta se on elämän ja tämän ammatin varjopuolia, että joskus seurat vaihtuvat tai urat loppuvat.

Koivu edusti Wildia 15 kauden ajan, joista 11 viimeistä kapteenina.­

Koivu lentää ensi viikolla Suomeen. Hän haluaa puntaroida nyt tarkasti eri vaihtoehtoja jatkon suhteen ja olla varma ratkaisustaan.

Vaikka päätöstä tulevasta ei ole tehty, tinkimättömästä työnteostaan läpi uransa tunnettu Koivu haluaa pitää itsensä varmuuden vuoksi kunnossa, jos hän haluaakin vielä hypätä kaukaloon.

– Olen täällä jo harjoitellut muutaman viikon, rakentanut pohjia ja päässyt vähän taas tekemiseen kiinni. Mutta varsinkin tässä kohtaa, kun ei tiedä, mitä tulevaisuus täälläkään (Amerikassa) on, niin paras vaihtoehto on tulla kotiin ja päästä harjoittelemaan siellä. Ja sitä kautta antaa itselleni mahdollisuus, jos haluan, että ura jatkuu.

– Se on lähtökohta tällä hetkellä. Mitä se kahden, kolmen tai neljän viikon päästä on, niin varmasti silloin on enemmän vastauksia. En halua olla muutaman viikon kuluttua siinä tilanteessa, että olen päästänyt liian pitkälle enkä ole kilpailussa mukana.

– Pitää päästä harjoitteluun ja päivittäiseen tekemiseen kiinni ja antaa itselleni mahdollisuus, jos jostakin se oikea tarjous tai mahdollisuus tulee, mihin haluan tarttua. Sen aika näyttää.

Suomeen päästyään Koivu aikoo liittyä kasvattajaseuransa TPS:n harjoitusvahvuuteen.

– Alustavasti olen puhunut seuran kanssa siitä ja uskon, että se on jossakin vaiheessa mahdollista, kun ensin saadaan tietää aikataulut ja koronan aiheuttamat rajoitukset. Mutta mitään pysyvää ei vielä ole päätetty.

– Uskon sen olevan tässä kohtaa tärkeätä itselleni, että saan harjoittelutuntumaa, luistelua ja ylipäätään mitä se vaatii päästä sille tasolla, että olisin valmis pelaamaan.

Koivu ei kuitenkaan vihjaillut vielä sen enempää, voisiko tulevan kauden pelipaikka olla kotikaupungin Palloseurassa.

TPS:aan palatessaan Koivua odottaisi valtava rooli ja haaste koko viime kaudet rämpineen suurseuran keulakuvana. Häneltä myös kysyttiin näkemystä asiasta.

– Näen sen positiivisena, että kyllähän urheilijan ja etenkin minun iässäni pitää olla motivaatio, minkä takia jatkaa. Kun erilaisia mahdollisuuksia tulee, pitää silloin punnita, mikä on itselleni paras vaihtoehto ja mennä sillä eteenpäin, Koivu pohti MTV Urheilun esittämään kysymykseen.

– Näkisin, että haasteen pitää olla iso, jotta motivaatio pelaamista kohtaan on sillä tasolla, jolla se pitää olla ja siitä pystyy nauttimaan.

Koivun mainitsema ”oikea tarjous tai mahdollisuus” saattaa vielä tulla myös Pohjois-Amerikasta. NHL:n vapaiden pelaajien markkinat aukeavat lokakuun 9. päivä.

Tuolloin Koivu voi halutessaan – ja tarjouksia saadessaan – tehdä sopimuksen jonkun NHL-joukkueen kanssa.