Siirtohuhut Patrik Laineen ympärillä kiihtyvät entisestään – esille nousi taas uusi seura: ”Varmasti paljon tietoa Laineesta”

Patrik Laine on Pohjois-Amerikan medioissa NHL:n siirtospekulaatioiden ykkösnimiä.

Patrik Laine on tällä hetkellä NHL:n siirtospekulaatioiden kuumimpia nimiä.

Urheilumedia TSN on jo aiemmin nostanut suomalaismaalitykin viidennelle sijalle perinteisellä kuumimpien siirtokohteiden listallaan.

NHL:n kuuluisimpiin media-asiantuntijoihin kuuluva Nick Kypreos puolestaan näki, että Winnipeg Jetsin kannattaisi myydä Laine nyt, kun tämän markkina-arvo on korkeimmillaan. Laineella on nykysopimustaan jäljellä Winnipegin kanssa vielä ensi kausi.

Aiemmin Laineen uudeksi seuraksi on tarjottu muun muassa New York Islandersia ja Montreal Canadiensia, mutta nyt arvostettu yhdysvaltalaismedia The Athletic nosti spekulaatioihin Jarmo Kekäläisen johtaman Columbus Blue Jacketsin.

The Athleticin näkemys on, että Columbus tarvitsisi etenkin laadukkaan keskushyökkääjän. Sopivia senttereitä ei kuitenkaan ole juuri vapaana, joten voi olla, että Kekäläinen päätyy hankkimaan vahvistuksia laitahyökkääjäosastolle. Tällöin laitahyökkääjistä esimerkiksi Alexandre Texier ja/tai Liam Foudy voisivat siirtyä sentterin rooliin.

Oikeana laitahyökkääjänä pelaava Laine on The Athleticin ensimmäinen vaihtoehto, kun sivusto listaa Columbukselle ehdokkaita.

– Winnipeg Jets vaikuttaisi olevan kiinnostunut muutoksien tekemiseen, mutta vaaditaan kuorma-autollinen rahaa, jotta voi saada Laineen, joka on tehnyt keskimäärin 35 maalia ja 61 tehopistettä neljän ensimmäisen NHL-kautensa aikana. Voisiko Kekäläinen saada kokoon tällaisen tarjouksen, The Athleticin artikkelissa pohditaan.

Jarmo Kekäläinen on toiminut Columbuksen general managerina talvesta 2013 lähtien.­

Koska Winnipeg tarvitsee vahvistusta etenkin puolustuslinjoihinsa, voisi Columbus tarjota The Athleticin mukaan vaihtokaupassa Laineesta esimerkiksi kokenutta ja fyysistä David Savardia.

Toinen puolustaja, josta Columbus voisi olla valmis luopumaan, on kaudesta 2016–2017 seuraa edustanut suomalainen Markus Nutivaara.

– Columbuksella on jonkin verran tilaa palkkakatossaan. Ja he menettivät paljon hyökkäysvoimaa vuosi sitten, kun Artemi Panarin lähti, eivätkä he ole missään vaiheessa oikeastaan korvanneet häntä. Kekäläisellä on varmasti paljon tietoa Patrik Laineesta, sanoi kokenut NHL-toimittaja Pierre LeBrun TSN:lle.

Laine iski viime kaudella 68 runkosarjaottelussa tehot 28+35=63. Kuvassa joutuu antautumaan Nashvillen maalivahti Juuse Saros.­

Myös Carolina Hurricanesin kerrottiin osoittaneen kiinnostusta tamperelaislähtöiseen maalipyssyyn.

– Miltä kuulostaisi täysin suomalainen ykkösketju Patrik Laine, Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen? TSN kirjoitti torstaina.

LeBrun kertoo kuitenkin, etteivät Carolinan ja Winnipegin neuvottelut Laineesta edenneet hänen tietojensa mukaan kovin pitkälle.