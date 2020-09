Kommentti: Suomalaisten Dallas on nyt tukalassa tilanteessa NHL:n finaaleissa – lähtikö mestaruusjuna laiturilta?

Dallas on seuraavaksi käytännössä pakkovoiton edessä, mutta tappajan vaistonsa löytänyt ja Steven Stamkosin sytyttämä Tampa Bay ei ota enää taka-askelia, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Kolmas Stanley Cupin loppuottelu torstaiaamuna oli Tampa Bayn suvereeni näytös.

Vaikkakin se sai pari ensimmäistä maalia lahjoina suomalaispuolustajien räikeistä virheistä ja vielä ensimmäisessä erässä Dallas oli pelillisestikin hyvin mukana.

Toinen erä oli kuitenkin niin murskaavaa Tampan hallintaa, että oli vaikea uskoa kyseessä olevan todella Stanley Cupin finaalin. Paniikissa ollut Dallas ei saanut koko erässä aikaiseksi yhtään mitään.

Kolmas erä olikin sitten vain pelailua, jossa Tampa vain jäädytti pelin.

Toisella peräkkäisellä voitollaan Tampa siirtyi finaalisarjassa 2–1-johtoon ja pakotti käytännössä Dallasin pakkovoiton eteen seuraavaan otteluun.

Vaikka lauantaiaamuna ei vielä Stanley Cupia nostellakaan, nelospelin hävitessään Dallasin pitäisi voittaa kolme ottelua putkeen. 1–3-tappioasemasta nouseminen on onnistunut NHL:n finaalihistoriassa vain yhden kerran, vuonna 1942.

Dallasin taival mestariksi on ajautunut nyt vaikeaksi.

Jo ennakolta ottelusarjaan suosikkina lähteneellä Tampalla on nyt paitsi pelillinen myös vahva henkinen ote finaalisarjasta. ”Momentum” on nyt selvästi Tampan puolella.

Vielä sarjan toisessa pelissä Tampa ei voitostaan huolimatta ollut mitenkään dominoiva. Dallasin ote Lightningista irtosi kuitenkin ensi kertaa toden teolla kolmospelin toisessa erässä. Siinä sata salamaa iski tulta.

Dallasin kannalta vastaavaa ei saisi tapahtua kertaakaan pelin sisällä, jos se haluaa taistella voitosta – tai sitten maalivahdin on seistävä päällään. Tampan tähdet rankaisevat armotta niistä paikoista, jotka vielä konferenssifinaalissa Vegasin nuhapyssyt antoivat Anton Hudobinin torjuttaviksi.

Brayden Pointin (oik.), Nikita Kutsherovin ja Ondrej Palatin johtama Tampan ykkösketju on ollut viime peleissä Dallasille todellistä myrkkyä.­

Dallasin menestysresepti on toistaiseksi ollut selvä. Se on luottanut tiiviiseen ja organisoituun puolustamiseensa, jonka jälkeen hyökkääminen on ollut enemmänkin sattumanvaraisuuden ja yksilöiden onnistumisen nojassa.

Kiekkoa heitellään pois omista keskialueelle tai punaviivan jälkeen päätyyn. Sitten revitään, raastetaan, venytään ja toivotaan, että peliväline saadaan välillä runnottua maaliin asti.

Jo toisessa finaalissa Dallasin hyökkäyspelin anti tasakentällisin pelatessa oli ohutta erinomaisesti kiekottomana pelaavaa vastustajaa vastaan. Sitä se oli myös kolmannessa ottelussa.

Niin kertovat myös tilastot: kakkospelissä Dallas loi Natural Stat Trickin laskurin mukaan tilastollista maaliodottamaa 1,38:n maalin verran, kolmospelissä 1,03:n.

On tosin syytä muistuttaa, ettei edistyneillä tilastoilla ole ollut mitään tekemistä Dallasin pudotuspelimarssin kanssa. Se on uhmannut niitä läpi syksyn.

Mutta jos Starsin puolustuspelaaminen pettää, voittaminen on todella vaikeaa.

Tampalla on huomattavasti enemmän variaatioita pelaamisessaan. Se osaa paitsi puolustaa Dallasin tavoin tiiviisti myös hyökätä nopeasti tai hitaasti, murtaa puolustusta nopealla syöttöpelillä ja luisteluvoimallaan tai heitellä kiekkoa päätyyn. Tampan organisoidussa pelaamisessa ei ole heikkoa kohtaa.

Se pystyy taistelemaan voitosta tavalla kuin tavalla.

­

Joukkueiden ero on, että Tampa kykenee painamaan pelin sisällä ajoittain vielä lisää kaasua, kun taas Dallasin peli on koko ajan veitsenterällä.

Se on paahtanut lappu lattiassa jo pitkään ja jos jalka jossakin vaiheessa nousee, silloin kyyti on kylmää.

Jos nyt pitäisi ennustaa, sanoisin kolmannen ottelun olleen finaalisarjan vedenjakaja, joka käänsi Stanley Cup -taiston Tampalle.

Se pääsee nyt valtavaan nelospeliin täynnä itseluottamusta pahasti kanveesiin iskettyä Dallasia vastaan.

Ennustuksen paikkansapitävyys selviää kenties jo viikonloppuna, viimeistään ensi viikolla.

Lightning kärsi tappion Stanley Cupin finaalien kuudennessa pelissä 2015, konferenssifinaalien seiskapelissä 2016, konferenssifinaalien seiskapelissä 2018... Viime kaudella se takoi runkosarjassa ennätykset uusiksi, mutta pudotuspelien avauskierroksella tuli jättishokki.

Kaikki nämä ovat tapahtuneet päävalmentaja Jon Cooperin alaisuudessa.

Nykypelaajista Victor Hedman ja Steven Stamkos olivat kokemassa vielä kevään 2011 konferenssifinaalien seiskapelitappionkin.

Cooper ja Tampan ydinpelaajat ovat jahdanneet yhdessä Stanley Cupia jo niin pitkään ja marinoituneet niin monissa kirvelevissä tappioissa, että nyt kun joukkue haistaa veren, se ei jätä mitään sattuman varaan.

Tampan tarinaa ruokkii vain entisestään Steven Stamkos.

Joukkueen kapteeni, joka palasi seitsemän kuukauden tauolta suoraan kolmanteen finaaliin, teki heti ensimmäisellä laukauksellaan ottelun kannalta merkittävän 2–0-maalin ja pelasi yhteensä vain alle kolme minuuttia.

Hän istui pelin jälkimmäisen puoliskon vain penkillä tsemppaamassa hymy huulessa omiaan.

Stamkos osui heti pudotuspelien ensimmäisellä ja toistaiseksi ainoalla laukauksellaan.­

Stamkos on paitsi joukkueen kapteeni myös sen pitkäaikaisin jäsen. Koko Tampa Bayn taannoinen nousu NHL:n eliittiin henkilöityi Stamkosiin, vuoden 2008 ykkösvaraukseen.

Stamkos otti aikanaan soihdun kantaakseen seuran edellisiltä suurmiehiltä Martin St. Louisilta ja Vincent Lecavalierilta, jotka johtivat Lightningin sen seurahistorian toistaiseksi ainoaan Stanley Cupiin 2004.

Stamkos ei ole enää joukkueelleen korvaamaton pelaaja, mutta tuoreessa maalissa oli jotakin symboliikkaa. Etenkin jos tämä kausi päättyy Tampan Stanley Cupiin.

– Halusin vain pelata niin paljon kuin pystyin. Se oli kuin unelma olisi käynyt toteen. Taustalla on niin paljon työtä, että vain pääsisin kaukaloon. Oli uskomatonta olla osa tätä valtavaa voittoa. Olin vai niin iloinen päästessäni osallistumaan, Stamkos hehkutti ottelun jälkeen.

– Kulissien takana on tapahtunut paljon asioita, joista kerron mielelläni, kun kausi päättyy, hän jatkoi salamyhkäisenä.

Vaikka Stamkos ei pystyisi pelaamaan enää vaihtoakaan näissä finaaleissa, kuten ei ehkä pystykään, hänen kädenjälkensä ottelusarjan kannalta kenties ratkaisevaan kolmosotteluun jää historiaan.

Yksikään Tampan pelaaja ei voinut olla syttymättä kapteenistaan.