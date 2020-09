NHL-pelaajat käyttivät kannabistuotteita pudotuspelikuplassa – suomalaisasiantuntija arvioi tapausta: ”riskinä on se...”

Suomalainen asiantuntija kertoi IS:lle arvionsa NHL-kiekkoilijoista ja kannabiksesta.

Arvostettu yhdysvaltalainen urheilumedia ESPN julkaisi tiistaina jutun, joka lupasi avata, millaista elämä NHL-liigan pudotuspelikuplassa on todellisuudessa ollut.

ESPN:n haastattelemat kiekkoilijat kertoivat muun muassa, että pelaajat käyttivät kannabista sisältäviä karkkeja rentoutuakseen ja nukahtaakseen nopeammin.

Ilta-Sanomat haastatteli ehkäisevää päihdetyötä tekevän EHYT ry:n kannabisasiantuntijaa Kim Kannussaarta, joka arvioi, mistä NHL-pelaajien kannabiksen käytössä on ollut kyse.

On syytä korostaa, että tässä jutussa mainitut kannabistuotteet ovat Suomessa laittomia, kun taas Kanadassa tuotteiden käyttäminen on laillistettu. NHL:n pudotuspelejä on pelattu koronaviruksen vuoksi kahdessa kanadalaiskaupungissa, Torontossa ja Edmontonissa.

Kertoessaan kannabiksen käytöstä ESPN:n haastattelemat pelaajat käyttivät englanninkielisiä sanoja gummies ja edibles.

– Edibles on yleistermi, jota käytetään syötävistä kannabistuotteista. Gummies viittaa luultavasti viinikumeihin ja sen tyylisiin karkkeihin, sellaisiin nallekarkin näköisiin tuotteisiin, Kannussaari kertoo.

ESPN:n artikkelin mukaan pelaajat käyttivät kannabista sisältäviä tuotteita otteluiden jälkeen rentoutumista varten sekä nukahtamisen nopeuttamiseksi. Kannussaari arvioi, että oikein käytettynä pelaajat voivat saada tuotteista haluamiaan hyötyjä.

– Ammattilaisurheilijat tuntevat oman kehonsa todella hyvin, joten isossa kuvassa osaavat kenties annostella tuotteet oikein ja saada rentouttavan sekä halutun vaikutuksen.

Toisaalta kyse on päihteistä, jotka voivat aiheuttaa ongelmia – Kannussaaren mukaan aluksi etenkin psyykkisellä puolella.

– Riskinä on se, että tykästyy liikaa siihen päihdyttävään vaikutukseen, jolloin syntyy riippuvuuksia. Ongelmat tulevat etenkin psyykkisen riippuvuuden kautta, jolloin aletaan käyttää vahvempia tuotteita ja isompia määriä.

– Jos ajatellaan, että rentouttava vaikutus jatkuu vielä aamullakin, niin totta kai se sitten vaikuttaa suoritukseen ja pidemmän päälle myös terveyshaittoja voi tulla.

Tampa Bay Lightningin ja Dallas Starsin välinen finaalisarja jatkuu keskiviikon ja torstain välisenä yönä Suomen aikaa. ESPN haastatteli juttuunsa yhdeksää kautensa jo päättänyttä NHL-pelaajaa.­

Kannussaari näkee, että ammattilaisurheilijoista puhuttaessa tilanne on sama kuin alkoholin kanssa.

– Kyseisessä jutussa puhuttiin myös alkoholinkäytöstä. Yhtä lailla, jos otetaan lasilliset pelin jälkeen niin vaikutukset ovat pieniä verrattuna siihen, että vetää perseet olalle. Oleellista on, mitä vaikutuksia haetaan ja kuinka paljon käytetään.

Kannabistuotteiden ja niiden vaikutuksien arvioiminen on kuitenkin hankalaa, sillä ne sisältävät monenlaisia vaikuttavia aineita.

THC eli tetrahydrokannabinoli aiheuttaa päihdyttävän vaikutuksen. CBD eli kannabidioli puolestaan tuottaa rentouttavan vaikutuksen, muttei ole päihdyttävä ainesosa.

Tuotteista riippuen eri ainesosien pitoisuudet voivat olla hyvinkin erilaisia.

– THC päihdyttää ja CBD taas vähentää päihtymyksen vaikutusta. Siksi tämä ei ole yksinkertaista verrattuna esimerkiksi alkoholiin, josta voi suoraan sanoa, että kuinka vahvasti se päihdyttää, Kannussaari vertaa.

– Suomessakaan ei ole kielletty CBD:n käyttöä dopingsäännöstön näkökulmasta, mutta korostan, että lainsäädäntö on eri asia, eli Suomessa tuotteita ei saa markkinoida tai myydä.

Koronaviruksen vuoksi NHL:n pudotuspelit on viety läpi poikkeuksellisesti vain kahdessa pelipaikassa: Torontossa ja kuvassa näkyvässä Edmontonin Rogers Placessa.­

Kannussaari kertoo, että Suomessa vastaavia karkkeja tai muita kannabista sisältäviä syötäviä tuotteita ei juuri ole tavattu. Täällä kannabikseen törmää edelleen lähinnä poltettavana sätkänä.

NHL-pelaajien eristäminen kupliin, joissa pudotuspelejä on pelattu tiivistahtisesti muusta yhteiskunnasta eristettynä, on jo sinänsä ainutlaatuinen kokeilu.

– Mielenkiintoinen tapaus kaikin puolin, että otettu käyttöön tällaiset tuotteet, EHYT ry:llä projektipäällikkönä työskentelevä Kannussaari sanoo.