Sensaatiosankari Joel Kiviranta pelaa satumaisia pudotuspelejä – ”Nyt on se tunne”

Joel Kiviranta osui myös NHL:n finaaliavauksessa, ja Dallas otti ensimmäisen kiinnityksen Stanley Cupiin.

Joel Kiviranta (oik.) on hurjassa iskussa.­

Dallas Stars kaatoi Tampa Bay Lightningin NHL:n loppuottelusarjan avausosassa 4–1.

Suomalaiset olivat isossa roolissa voiton takana, sillä koko nelikko keräsi ottelussa tehopisteet mieheen.

Satumaisia pudotuspelejä pelaava Joel Kiviranta sytytti jälleen punalampun. Hän tulitti ottelun kannalta ratkaisevan 3–1-johtomaalin toisen erän viimeisellä minuutilla.

Samalla hänestä tuli ensimmäinen NHL:n finaaleissa maalinteossa onnistunut suomalainen sitten Joonas Donskoin ja kesän 2016.

Kivirannalla, 24, oli vahvasti näppinsä pelissä myös pelin avausmaaliin, jonka hän pohjusti lanaamalla Tampan ykköstähden Brayden Pointin kovalla taklauksella hyökkäysalueen kulmassa.

Vielä ennen toisen kierroksen Colorado-sarjan ratkaisupeliä katsomossa istunut tuusulalainen on noussut todelliseksi jokerikortiksi Dallasin Stanley Cup -jahdissa.

Seitsemän viime pelin aikana Kiviranta on paukuttanut jo viisi maalia, vaikka keskimääräinen peliaika on vain runsaat kymmenen minuuttia illassa.

– En oikein tiedä, mitä nyt on meneillään. Joskus on sellainen tunne, että mistä tahansa ampuukaan, kaikki menee sisään. Nyt on se tunne, Kiviranta päivitteli avausfinaalin jälkeen lehdistötilaisuudessa.

– Se tuntuu totta kai hyvältä. Mutta vielä on kolme voittoa matkaa, eikä sillä ole väliä, kuka maalit tekee.

Video Kivirannan maalista:

Maaliensa lisäksi Kiviranta on pelannut muutenkin mainiosti. Hän kamppailee vaihdosta toiseen energisesti ja jakelee myös painavia taklauksia.

– Nyt on pomppinut vähän itselleni. Näen sen tulevan siitä, että pelaan omaa peliäni: kaahaan joka puolelle, ajan maalille ja yritän olla koko ajan herhiläisenä kimpussa.

Ensimmäisen finaalin voitto oli Dallasilta väkevä työnäyte. Kahden ensimmäisen erän ajan ottelu eteni sen pillin mukaan.

Ottelusarjaan hienoisena ennakkosuosikkina lähtenyt Tampa pääsi pelillisesti kunnolla niskan päälle vasta kolmannessa erässä, mutta siinäkään se ei päässyt mässäilemään liiaksi todellisilla huippupaikoilla.

– Tiesimme, että he haluavat pelata kiekon kanssa paljon. Pystymme hiekottamaan niiden pelirytmiä ja onnistumista sillä, että pelaamme kiekkoa syvään ja otamme niiltä eväät pois. Ne joutuvat sitten dumppailemaan kiekkoa päätyyn.

– Saimme ihan hyvän draivin päälle ja pelin menemään meidän rytmimme mukaan.

Brayden Point joutui alistumaan Kivirannan käsittelyssä. Muutama sekunti myöhemmin kiekko oli Tampan maalissa.­

Dallas on ollut pudotuspeleissä todella sitkeä joukkue, joka saattaa välillä taipua muttei koskaan katkea.

Kiviranta näkee joukkueen pelisapluunan olevan ratkaisevassa roolissa.

– Joukkueen menestys on varmaan siitä kiinni, että haluamme puolustaa tiiviisti ja kaikki ovat sitoutuneita siihen. Kun puolustamme hyvin, se antaa meille mahdollisuuden hyökätä hyvin. Ja tietysti meidän maalivahtimme (Anton Hudobin) pelaa tällä hetkellä aika jämäkästi. Se auttaa menestymään, Kiviranta sanoi.