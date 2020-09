Tomek Valtonen valmensi NHL:n finaaleissa pelaavia suomalaisia – myös ruotsalaistähti kävi pikakomennuksella: ”Hän oli itsekin vähän hämillään”

Dallasin Esa Lindell ja etenkin Joel Kiviranta tekivät pitkään töitä Tomek Valtosen kanssa.

Joel Kiviranta on ollut yksi NHL:n pudotuspelien puheenaiheista niin kotimaassa kuin Pohjois-Amerikassakin.

Kivirannan, 24, inspiroiva tarina ja polku SM-liigasta ensin MM-kisoihin, sieltä NHL-sopimukseen ja lopulta jokerikorttina NHL:n pudotuspeliotteluiden ratkaisijaksi on sykähdyttänyt monia.

Lienee selvää, että se on lämmittänyt myös Tomek Valtosta, joka valmensi Kivirantaa Suomessa kuuden vuoden ajan.

– Totta kai. Se on ihan selvää, Valtonen sanoo.

Hän valmensi Kivirantaa ensin Jokerien junioreissa ja sitten Vaasan Sportin liigajoukkueessa, johon Kiviranta siirtyi Valtosen vanavedessä.

– Hän on ansainnut tämän tehtyään niin paljon hommia. Voidaan katsoa lähtökohtiakin: ei ollut NHL-varausta, ja sitten hän tuli tuolla tavalla vähän puskista. Hieno tarina. ”Jolle” voi olla ylpeä itsestään, siitä minkä koulun hän on käynyt ja mihin asti hän on päässyt.

– Kun on sellainen palo ja sisäinen motivaatio, voi tapahtua ihmeitä. Kun tekee määrätietoisesti päivästä ja vuodesta toiseen töitä, kaikki on mahdollista.

Valtosen ja Kivirannan tiet kohtasivat kaudella 2011–12, kun silloin 17-vuotias hyökkääjä pelasi 20 ottelua Jokerien A-nuorissa (4+1=5 pistettä).

– Pelaajaprofiili ei ole muuttunut yhtään. Hän on kova tekemään hommia ja liike oli vahvuus jo silloin. Se parani koko ajan, kun hän sai vähän voimaa lisää. Jolle on aika pienikokoinen, hän on aina ollut jäntevä mutta vähän hintelä. Liikkuvuudet hänellä ovat hyvät.

– Kun hän sai voimaa, hän teki eroa jo liikkeellään. Helvetin määrätietoinen, tunnollinen ja kova tekemään töitä, Valtonen luettelee.

Roope Hintz onnittelemassa Joel Kivirantaa maalistaan ottelussa Vegas Golden knightsiä vastaan.­

Dallas Starsin NHL:n loppuottelujoukkueessa pelaa myös toinen Valtosen vanha suojatti, puolustaja Esa Lindell.

Jokerien kasvatti löi läpi SM-liigassa Ässien paidassa 2014–15 ja lähti sitten Starsin organisaatioon.

– Essikin on yhä samanlainen pelaaja. Hän pelasi jo A:ssa tosi kovaa kuten pelaa nytkin. Pelisilmä on hänen ylivoimainen vahvuutensa, Valtonen kuvailee.

– Lindell tuli suoraan A:n välieriin B-junnuista ja oli samantien joukkueen paras pakki. Loppu on historiaa.

– Hieno tarina sekin, hänellä oli aikoinaan rasitusmurtuma selässä. Hän oli silloin hiomaton timantti. Essikin on itse tehnyt hienon työn. Paikat ovat kestäneet ja hän pystyy nyt pelaamaan hirveitä minuutteja illasta toiseen.

Esa Lindell Jokerien paidassa syksyllä 2013. Suomessa Lindell löi läpi Porin Ässissä.­

Dallasissa kiekkoilee kolmaskin entinen jokeri, sillä ruotsalaispuolustaja John Klingberg pelasi Helsingissä 2011–12.

Sittemmin NHL:n tähtiluokkaan noussut Klingberg oli raakile, jonka pelit SM-liigassa eivät menneet putkeen. Kävipä hän yhden pelin verran Valtosen A-juniorijoukkueessakin.

– Hänellä oli vaikeaa Jokereissa eikä siitä oikein tullut mitään. Hän tuli A:han pelaamaan pelin ja oli itsekin vähän hämillään, että mitä hän täällä tekee. Yhden pelin hän pelasi, annoimme paljon peliaikaa, että hän olisi valmiimpi liigaan. Muuta en oikein muista.

Jo kolme vuotta myöhemmin Klingberg paukutteli Dallasissa 40 pisteen kauden.

– Näin se menee, kun on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Sattumallakin on iso osansa tässä pelissä.

Liki 25 vuotta yhtä soittoa jääkiekkoammattilaisena, ensin pelaajana ja sitten valmentajana elänyt Valtonen, 40, on keväästä asti vetänyt happea. Tauko on tehnyt hyvää ja antanut hänen rauhoittua tiukan rupeaman jälkeen.

Viime kaudella Valtonen sai kenkää Saksan Ravensburg Towerstarsista ja meni sitten loppukaudeksi Ruotsiin Moraan, jossa nautti todella olostaan ja uudesta kokemuksesta.

Seurajoukkueiden lisäksi Valtonen luotsasi kahden viime kauden ajan Puolan maajoukkuetta, jonka hän johti olympiakarsinnoissa jatkopaikkaan.

– Voitimme Kazakstanin eli periaatteessa Barys Nur-Sultanin KHL-joukkueen vieraissa ja menimme jatkokarsintaan, jossa ovat Slovakia, Itävalta ja Valko-Venäjä.

Tomek Valtonen valmensi Puolan maajoukkuetta 2018–20.­

Olympiapaikka piti ratkoa tänä syksynä. Valtosen piti jatkaa tehtävässään turnaukseen asti, mutta kun se siirtyi syksyyn 2021, hän jättäytyi pois.

– Kaksi vuotta riittää. Se on kovaa touhua olla seura- ja maajoukkueen päävalmentajana. Kun kausi alkaa, sen jälkeen ei tule yhtään breikkiä, sanoo Valtonen, joka luotsasi toissa kaudella Puolan liigan Podhale Nowy Targia.

Valtosen tulevaisuus on avoinna. Hän on valmis töihin tietyin reunaehdoin. Ilmansuunnalla ei ole väliä.

– Joku päämäärä siinä täytyy olla, ettei vain pelata ja katsota kauden jälkeen, mitä tapahtui. Sen täytyy joko olla pidempiaikainen juttu tai sitten täytyy olla mahdollisuus voittaa ja tulos täytyy tehdä muutamassa kuukaudessa. Joku punainen lanka pitää olla.