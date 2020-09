NHL:n finaalisarja alkaa – Sebastian Aholta tukea Dallas Starsin tutuille: ”Näiden yksittäisten suomalaisten takana olen”

Dallas Starsin suomalaisnelikko saa NHL-tähti Sebastian Ahon täyden tuen matkalla kohti Stanley Cupia.

Sebastian Aho Oulu All Stars Charity Golf -tapahtumassa viime vuonna.­

Dallas Stars raivasi tiensä NHL:n finaaleihin kaatamalla ennakkosuosikki Las Vegasin voitoin 4–2. Koko pudotuspelien ajan Miro Heiskanen ja Esa Lindell ovat olleet eleettömän varmoja Dallasin puolustukseksi, mutta debyyttikauttaan pelaavan Joel Kivirannan nousu katsomosta luottomieheksi oli jotain, mitä kukaan ei olisi osannut ennustaa.

– On se vaan mahtava nähdä nämä Dallasin suomalaiset. Miro on ollut kauheassa iskussa koko pudotuspelit, Kiviranta ja Hintz (Roope) ovat pelanneet aika väkevästi myös, Carolina Hurricanesin nuori tähti Sebastian Aho, 23, luonnehti lauantaina Oulussa pidetyn golftapahtuman yhteydessä.

– Tunnen nämä pelaajat tosi hyvin. Kyllä se antaa potkua, joku päivä haluan olla itse tuolla. On aika kova into tehdä töitä, kun näkee omia kavereita tuollaisessa paikassa, Aho jatkaa.

Sinivalkoiset soturit saavatkin Aholta Stanley Cup -jahdissa täyden tuen, mutta teksasilaisten vihreän nutun puolesta sentteri ei sentään liputa.

– En voi sanoa, että olen Dallasin tai minkään muunkaan joukkueen puolella – mutta näiden yksittäisten suomalaisten takana olen!

Sebastian Ahon ja Carolina Hurricanesin Stanley Cup -jahti jäi lopulta lyhyeen.­

Carolina lähti NHL-kuplaan kovin odotuksin ja karsintakierroksella joukkue pyyhkäisikin helposti New York Rangersin ylitse. 23-vuotias oululaissentteri oli ilmiliekeissä ja otti väkevästi pistepörssin kärkipaikan haltuunsa. Varsinaisten pudotuspelien alkaessa tahti kuitenkin muuttui.

Boston Bruins jyräsi vastustamattomasti Carolinan yli. Edellisellä kaudella konferenssifinaaliin edenneen joukkueen matka loppui nopeasti.

– Pelit jäi liian lyhyeen ja se harmittaa. Joukkueessa on valtava potentiaali, mutta Boston-sarja jäi pahasti piippuun meiltä. Nyt kysymys on siitä, jäämmekö murehtimaan asiaa vai haemmeko nuorella joukkueella uutta voimaa tästä.

Isossa kuvassa Aho haluaa nähdä joukkueeltaan selkeää seuraavan vaihteen ottamista. Carolina on nuorilla pelaajilla marinoitu ja potentiaalinen menestyjä myös jatkossa, mutta se seuraava askel on vain otettava.

– Saimme hyviä kokemuksia ja tämä oli vasta toinen pudotuspelikevät monelle pelaajalle. Me ei saada nyt tyytyä tähän, että meillä on ollut ihan hyviä runkosarjoja. Tämä on minimitaso, ja nyt pitää nostaa rimaa. Meidän pitää haluta olla paras joukkue, ei vaan hyvä joukkue, joka pääsee pelaamaan joitain pudotuspelikierroksia, Aho miettii.

Koronaviruksen seurauksena mullistui koko maailma, eikä NHL-kiekkoilijat olleet millään muotoa poikkeus. Kausi katkesi maaliskuussa, kunnes heinäkuun lopulla pelaajat palasivat takaisin Pohjois-Amerikkaan. Siinä kohtaa NHL näytti mahtinsa luomalla pelaajille turvallisen kuplan, jossa joukkueet eristettiin turvallisiin olosuhteisiin.

– Mielelläni asuisin siellä vielä tälläkin hetkellä. Henkisesti se aika oli raskasta, mutta fyysisesti kevyempi. Ei ollut matkustamista ja pääset aina pelin jälkeen omaan huoneeseen nukkumaan. Oli se kupla upeasti tehty, nolla positiivista testiä. Oli minullakin omat epäilykseni, miten se saadaan pyörimään. Jos koko kausi elettäisiin kuplassa, niin ei varmaankaan toimisi.

Kun Carolina putosi, lähti Aho välittömästi takaisin Suomeen. Jo vuorokausi viimeisen summerin soimisesta hyökkääjä oli yhdessä Teuvo Teräväisen ja Sami Vatasen kanssa matkalla Torontosta kohti Eurooppaa.

Sebastian Aho kuvattuna Helsinki-Vantaan lentokentällä kesäkuussa. Joukko suomalaisia NHL-pelaajia lähti tuolloin tilauslennolla Yhdysvaltoihin.­

Nyt erittäin hyväntuulinen NHL-tähti istuu golfklubin terassilla ja miettii mennyttä aikaa. Hän on yksi hyväntekeväisyystapahtuman vetonauloista. Viidettä kertaa pelattava Oulu Charity Golf kerää varoja vähävaraisille nuorille sekä perheille heidän urheiluharrastuksen tukemiseen. Varat lahjoitetaan lyhentämättömänä Hope ry:lle.

Tapahtuman järjestelyt on tarkkaan mietitty ja viranomaisohjeistuksia kunnioittaen. Viime vuoden tapainen vapaa yleisöosuus jää väliin, sillä osallistujien turvallisuus on tärkeintä juuri nyt. Aho pohtii mietteliäänä koronaviruksen vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Monet ovat menettäneet läheisiään ja myös työpaikkoja on mennyt alta.

– Tämä on, varsinkin nyt, todella iso asia. Apu on nuorille aina tärkeää, mutta korona on vaikuttanut niin moniin perheisiin. Olen aika ylpeä, että meillä oli mahdollisuus tehdä näin hyvä asia, Aho sanoo.

– Koko vuosi on vaatinut paljon mukautumista. Asiat ovat muuttuneet elämässä aika nopeasti. Tässä on jouduttu venymään, lennetty juuri ennen pudotuspelejä takaisin Suomeen ja kesken kesän palattu takaisin pelaamaan. Mutta niin on joutunut jokainen ihminen, että elämässä on selvitty eteenpäin.

Vuosi 2020 muistetaan poikkeuksellisena paitsi koronaviruksesta, myös laajasta yhteiskunnallisesta tasa-arvokeskustelusta. Pohjois-Amerikasta liikkeelle lähtenyt Black Lives Matter -kampanja sai merkittävän tuen koko urheilevasta maailmasta.

– Se olisi hienoa, jos asiasta ei tarvitsisi edes puhua. Että ihmisten tasa-arvoinen kohtelu olisi itsestäänselvyys. Joku päivä me pääsemme siihen, että kaikki ovat samanarvoisia ja jokainen saa olla itsensä tässä maailmassa, Aho päättää.