Suomen kiekkohistorian kovimpiin maalivahteihin lukeutuvan Pekka Rinteen vuosi on ollut tapahtumia täynnä.

Kuten kaikkien muidenkin NHL-tähtien, myös maalivahti Pekka Rinteen kausi Nashvillessa katkesi hetkessä maaliskuussa. Kun koronapandemia puhkesi täydellä voimalla Pohjois-Amerikassa, jäi koko urheileva maailma epätietoisuuden varaan.

Elokuussa uudelleen alkanut NHL-kausi jäi Nashvillen osalta varsin lyhyeksi. Pudotuspelien karsintakierroksella Arizona Coyotes pudotti yhden viime vuosien kestomenestyjän tylysti jatkosta otteluvoitoin 3–1.

Rinteellä oli lyhyeksi jääneiden pudotuspelien sijasta muuta mietittävää. Yksi kaikkien aikojen suomalaisvahdeista on saamassa marraskuun loppupuolella perheenlisäystä avopuolisonsa kanssa. Lapsi, sukupuoleltaan poika, on pariskunnan esikoinen.

– Olen keskittynyt omaan uraan käytännössä läpi elämän ja kun sä tavoittelet jotain – jääkiekko on kuitenkin aika itsekästä hommaa – niin se vie paljon aikaa läheisiltä ihmisiltä. Monen asian suhteen ajatusmaailma on varmasti muuttunut, Rinne pohti lauantaina Oulussa pidetyn hyväntekeväisyysgolftapahtuman yhteydessä.

Pekka Rinteen ja Nashville Predatorsin taival NHL:n pudotuspeleissä jäi lyhyeksi. Kuvassa myös Rinteen joukkuetoveri Viktor Arvidsson.­

Vaikka kyseessä on totta kai iloinen tapahtuma, on epävarmuus koronatilanteen ja tulevan NHL-kauden suhteen myös läsnä. Seuraavan kauden käynnistymisestä ei ole mitään takeita, mutta tällä hetkellä julkisuudessa eniten esillä ollut vaihtoehto on se, että kausi alkaisi joulukuussa.

Tuo tarkoittaisi sitä, että harjoitusleirit käynnistyisivät käytännössä marraskuun alkupuolella. Eli juuri silloin, kun Rinteen perheessä jännitys kohoaa ylimmilleen.

– Kovasti jo tässä syntymää odotellaan. Ajoitus on tietysti sellainen, että pitää tehdä nopeasti päätöksiä, onko synnytys Pohjois-Amerikassa vai täällä Suomessa. Se on asia, joka vähän mietityttää.

– Yksi vaihtoehto on, että synnytys tapahtuu Suomessa ja menen myöhemmin leirille. Toinen vaihtoehto on mennä hyvissä ajoin Pohjois-Amerikkaan. Vielä on kuviot auki, enkä minä halua tehdä tuota päätöstä. Se on puolison tehtävä, Rinne hymyilee.

Iloisella hetkellä tietysti vaakakupissa painaa myös se, milloin NHL-kausi alkaa vai alkaako se ollenkaan. Pohjois-Amerikan tartuntaluvut ovat edelleen todella kovat. Nyt kliimaksinsa saavat pudotuspelit onnistuttiin viemään maaliin liigan eristettyä joukkueet hotellien kupliin.

– Meille ne olosuhteet olivat tietysti lyhyt kokemus – tiputtiin heti ensimmäisellä kierroksella. Ehdittiin olla varmaan alle kaksi viikkoa siellä. Mietin näitä joukkueita, jotka nyt aloittavat vasta finaaleita, niin on se melkoisen pitkä pätkä olla eristyksissä kaikista, Rinne sanoo.

Pekka Rinne kuvattuna Helsinki-Vantaan lentokentällä kesäkuussa, jolloin joukko suomalaisia NHL-pelaajia lähti tilauslennolla Yhdysvaltoihin.­

Juuri epävarmuus siitä, miten runkosarja yleensä voitaisiin viedä läpi, on myös Rinteen mielessä. NHL saa myös samalla dataa amerikkalaisen jalkapallon NFL:stä, jonka runkosarja aloitettiin viikko sitten tyhjille stadioneille.

Seuraavan NHL-kauden aloittaminen, puhumattakaan sen läpiviemisestä eristyksissä ei kuulosta kovin varteenotettavalta tai houkuttelevalta idealta.

– Toivon, että päästäisiin suhteellisen pian aloittamaan. Sitä tässä toivoo, mutta Jenkeissä tilanne ei ole oikein missään vaiheessa lähtenyt paranemaan. Se ihmismäärä, joka siellä on, niin se on vain niin valtava. Asioihin reagoidaan, mutta tilanne on päässyt aika pahaksi, Rinne myöntää.

Oma lukunsa on tietysti se, että maalivahdin sopimus Nashvillen kanssa on voimassa vielä vuoden ajan. Juuri siitä syystä Rinne myös toivoo, että kausi päästäisiin pelaamaan normaalisti. Koko NHL-uransa samaa organisaatiota edustanut Rinne, 37, on käytännössä edelleen Predatorsin kasvot ulospäin.

Rinne on yksi viidettä kertaa järjestettävän Oulun hyväntekeväisyysgolfin perustajajäsenistä. Viime vuonna tapahtumassa kerättiin yli 75 000 euroa vähävaraisten lasten ja nuorten harrastuksen tukemiseen. Koronaviruksen vaikutusten jälkeen apua tarvitsevien määrä on lisääntynyt.

– Pandemia on vaikuttanut kaikkien ihmisten elämään ja tulee vaikuttamaan vielä pitkään. Eritoten niille ihmisille, jotka ovat vähempiosaisia, heihin tämä on vaikuttanut vieläkin kovemmin. Jos me pystymme antamaan heille ja heidän lapsilleen vähän apua arkeen, niin se on tosi upea juttu.

– Ja myös heille, jotka tulevat pelaamaan tähän tapahtumaan, vuosi on ollut varmasti täynnä nousuja ja laskuja. Kun saamme myös heille hymyä kasvoille ja vähän ajatuksia pois arjesta, niin tosi hyvä, Rinne päättää.