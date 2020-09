Mikko Koivu ei saa jatkosopimusta NHL-seuraltaan

Mikko Koivulle ei tarjota jatkosopimusta.

Minnesota Wildin GM, entinen huippupelaaja Bill Guerin ilmoitti perjantaina, että seura ei aio tehdä jatkosopimusta Mikko Koivun kanssa.

Koivu, 37, on pelannut koko 15-vuotisen NHL-uransa Wildissä. Hänestä tuli seurahistorian ensimmäinen kapteeni syksyllä 2009. Sitä ennen Wildillä ei ollut vakituista kapteenia.

Seura kiittää verkkosivuillaan Koivua hänen kovasta työstään, omistautumisestaan ja ”joukkue ensin” -ajattelutavastaan sekä hänen merkityksestään Minnesotan osavaltiolle myös kaukalon ulkopuolella.

Turkulaisen NHL-uran saldo on 1028 ottelusta 709 (205+504) pistettä. Pudotuspeleissä Koivu on pelannut 59 ottelua, joissa on syntynyt 11+17=28 pistettä.

Keskushyökkääjä Koivun viimeinen kausi Minnesotassa toi pisteet 4+17=21 hänen pelaamissaan 55 ottelussa. Pudotuspelikarsintojen neljässä ottelussa Koivu ei tehnyt pistettäkään.

Turun Palloseuran kasvatti on voittanut urallaan maailmanmestaruuden Leijonien kapteenina 2011. Lisäksi hänellä on olympiahopea 2006 ja olympiapronssi 2010 sekä neljä muuta MM-mitalia, kaksi hopeista ja kaksi pronssista.

Vuonna 2000 NHL:ssä aloittaneen Wildin seurahistorian paras saavutus on paikka konferenssifinaaleissa 2003, jolloin Anaheim Mighty Ducks kuitenkin pudotti sen. Koivun aikana seura selvisi kahdesti konferenssin välieriin eli pudotuspelien toiselle kierrokselle.