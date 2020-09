Kommentti: Patrik Laineen kauppaaminen olisi paha virhe – Jetsin on uhrattava ihan toinen tähtensä

Patrik Laine on vasta raapaissut pintaa modernina voimahyökkääjänä NHL:ssä, kirjoittaa jääkiekkotoimittaja Sami Hoffrén.

Poikkeuksellisesta NHL-kaudesta huolimatta siirtohuhumylly on pyörinyt tuttuun tyyliin tulevan varaustilaisuuden alla.

Kesäkuun sijaan lokakuun alussa pidettävässä varaustilaisuudessa nähtäneen ennakkospekulaatioiden perusteella jopa harvinaisen paljon pelaajakauppoja.

Suomalaisittain kiinnostavin nimi on Patrik Laine. Winnipeg Jetsin 22-vuotias laitahyökkääjä on löytynyt Kanadan mediatalojen siirtolistojen kärkipäästä viime viikkoina.

Laineella on viime syksynä solmittua siltasopimusta jäljellä tuleva kausi, mutta spekulointi käy jo nyt kuumana.

Jets on monen muun joukkueen tavoin lirissä palkkakaton osalta, sillä paketti on levällään ensi kaudeksi. Monen pelaajan sopimus on nyt katkolla ja tiettyihin pelaajiin uppoaa huolella rahaa.

Kapteeni Blake Wheeler, Mark Scheifele, Kyle Connor ja Nikolaj Ehlers vievät palkkakatosta yhteensä vajaat 28 miljoonaa dollaria. Laine on 6,75 miljoonan dollarin kausipalkalla joukkueen kolmanneksi parhaiten palkattu pelaaja.

Suurin ongelma on se, että valtaosa palkkakatosta on tuhlattu hyökkääjiin. Jetsin puolustus on kokenut radikaalin remontin muutaman viime kauden aikana. Yhdellä Josh Morrisseylla ei mennä pitkälle.

Siksi Laineen kauppaaminen muualle on realistinen vaihtoehto. Jets tarvitsee akuutisti laatua puolustukseen. Tulevalle kaudelle Jetsillä on sopimuksellisia puolustajia tasan neljä: Morrissey, Neal Pionk, Carl Dahlström ja Tucker Poolman.

Laineen kauppaaminen olisi kuitenkin Jetsiltä virhe. Tesoman tykin kaltaisia pelaajia ei kasva puissa.

NHL:n historia tuntee lukemattomia tapauksia, joissa seura on paniikissa luopunut franchise-tason lahjakkuudesta, jotta saisi tilkittyä reikiä mahdollisimman nopeasti vuotavasta paatista.

Laine on yksinkertaisesti liian kallisarvoinen pelaaja kaupattavaksi. Jetsin on nipistettävä muualta. Ehlers, 24, on listan ensimmäinen pelaaja, joka GM Kevin Cheveldayoffin kannattaa uhrata.

Laine on tehnyt neljän NHL-kauden aikana 305 runkosarjaottelussa 138 maalia ja 247 pistettä. 24 pudotuspelissä saldo on 8+8.

Tamperelaisen 50 maalin kausi on vain ajan kysymys. Jos se ei tapahdu Jetsissä, se toteutuu pomminvarmasti jossain muualla.

Laine on vasta raapaissut pintaa modernina voimahyökkääjänä. Päättynyt kausi oli hänen nuoren NHL-uransa tasapainoisin.

Maalinteon ja kiekollisten tekojen rinnalle on tullut aiempaa kokonaisvaltaisempaa otetta. Sen ansiosta Laine on sellainen pelaaja, jonka varaan NHL-joukkueen menestystä voi rakentaa.