Kommentti: Neljän suomalaisen Dallasissa hierotaan käsiä yhteen – NHL:n suursuosikki on joutunut tilanteeseen, jonka seuraukset voivat olla tuhoisat

Tampa Bayn ja Islandersin taiston venyminen sataa Dallasin laariin, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

New York Islanders ei päästä suursuosikki Tampa Bayta helpolla.­

NHL:n loppuotteluissa nähdään ensi kertaa historiassa joukkue, jonka pelaavassa kokoonpanossa on peräti neljä suomalaista. Se ratkesi, kun Dallas Stars lunasti paikkansa Stanley Cupin finaaleissa Suomen aikaa tiistaiaamuna.

Sen finaalivastuksen odotettiin ratkeavan vuorokautta myöhemmin, kun suursuosikki Tampa Bay Lightning pääsi yrittämään 3–1-sarjajohdossa katkaisua piskuista altavastaajaa New York Islandersia vastaan.

Toisin kuitenkin kävi. Islanders niisti Tampan yli puolentoista jatkoerän maratonottelussa 2–1 ja siirsi ottelusarjan ratkaisua.

Se sataa tällä hetkellä Dallasin laariin.

Jos Tampa olisi voittanut viitospelin, loppuottelut olisivat alkaneet todennäköisesti jo torstaina. Nyt ne alkanevat aikaisintaan lauantaina, mahdollisesti vasta maanantaina.

Tässä vaiheessa pudotuspelejä ylimääräinen lepoetu voi nousta arvoon arvaamattomaan.

Dallas on ryskännyt Calgarya vastaan pelatusta ensimmäisestä pudotuspelikierroksesta lähtien 35 päivän sisään 18 pudotuspeliottelua.

Fyysinen rasitus on ollut kova. Kaiken lisäksi Dallas ei ole päässyt yhdessäkään pelissään helpolla, vaan se on joutunut taistelemaan ja raastamaan jokaisessa ottelussa viimeiseen hikipisaraan asti.

Pitää toki muistaa, että normaalioloissa välipäiväetu saattaisi olla vieläkin merkittävämpi. Toimettomana suljetussa kuplassa odottelu on henkisesti raskasta.

Mutta tässä vaiheessa pudotuspelejä parin kolmen lisäpäivän odottelun ei pitäisi enää olla henkisesti yhtä raastava kokemus kuin esimerkiksi vielä reilu kuukausi sitten.

Kiekkomaailman himoituimman, arvostetuimman ja vaikeimmin voitettavan palkinnon, Stanley Cupin kimallus vilkkuu jo silmäkulmassa, ja kotiin pääsyyn on aikaa enää maksimissaankin pari viikkoa.

Dallas pyyhki Vegasin tieltään lännen konferenssifinaaleissa voitoin 4–1.­

Eivätkä Dallasin pelaajat joudu välipäiviään vain peukaloita pyöritellen hotellihuoneessa viettämään. Esimerkiksi tiistaina joukkue pääsi viettämään vapaapäiväänsä golfkentälle.

Fyysisellä puolella Dallas saa finaalisarjaan merkittävän edun.

Myös sen rivit ovat harvenneet raastavien taistojen aikana. Tärkeä syvyyssentteri ja alivoimamaestro Radek Faksa putosi kesken Vegas-sarjan. Näkyvästi kovia koki myös toinen keskushyökkääjä Roope Hintz, joka joutui olemaan sivussa lähes koko sarjan neljännen ottelun.

Joukkueen supertähti Tyler Seguin on puolestaan ollut niin kaukana parhaasta tasostaan, ettei olisi suuri yllätys, mikäli myös Seguin pelaisi vamman kanssa.

Lisäksi esimerkiksi mailaniskuja ja blokattuja laukauksia illasta toiseen hammasta purren itseensä ottavan alakerran työjuhdan Esa Lindellin kropasta ei todennäköisesti löydy enää kovin montaa mustelmatonta kohtaa.

Pudotuspeleissä loukkaantumisista ei tunnetusti hiiskuta julkisuuteen mitään, ja jokaisesta joukkueesta löytyy tosipelien edetessä puolikuntoisia sotureita, jotka revitään kaukaloon milloin minkäkinlaisen puudutuspiikin tai poppaskonstin avulla.

Etenkin tässä vaiheessa, Stanley Cup -finaalien alla, ylimääräiset lepopäivät ovatkin todella arvokkaita.

Varsinkin Dallasin kaltaiselle joukkueelle, jossa on vino pino pitkälle yli kolmekymppisiä uransa ehtoopuolella olevia konkareita, jotka eivät välttämättä palaudu fyysisesti enää aivan parikymppisen vauhdilla.

Tuskin ylimääräiset lepopäivät pahaa tekevät myöskään puolentoista kuukauden ajan joka toinen ilta hurjia peliminuutteja ympäri kaukaloa lentäneelle Miro Heiskasellekaan.

Omien lepopäiviensä lisäksi Dallasin laariin sataa se, minkälaista taistoa itäisen konferenssin finaalisarjassa käydään. Sen voittaja ei nimittäin ilman kolhuja selviä.

Tampa Bay on sarjassa yhä suursuosikki etenemään jatkoon, mutta piskuinen altavastaaja Islanders panee sen todella tiukille.

Islanders paahtaa jatkuvasti aivan suorituskykynä ylärajoilla, eikä anna mitään ilmaiseksi. Kyse ei ole mistään näppärästä taitojoukkueesta, vaan äärimmäisyyksiin asti ryskäävästä rakkikoiralaumasta.

Ottelut Islandersia vastaan ovatkin fyysisesti todella kuluttavia, eikä vastustaja saa mitään helpolla.

Tuoreimmassa maratonotteluksi venyneessä viitospelissä taklauksia jaettiin peräti 145 (Islanders 75, Tampa 70). Molemmat joukkueet blokkasivat myös vähintään 30 laukausta.

Esimerkiksi NHL:n runkosarjassa taklauksia jaetaan yhteensä keskimäärin vain noin 40 ottelua kohden.

Nyt nähty ryskäys imee väkisin mehuja tai tuo kolhuja.

Daavidin kivittäessä alakynnestään huolimatta väsymättömästi Goljatia, Tampa joutuu myös kuormittamaan avainpelaajiaan. Muun muassa Nikita Kutsherov ja Victor Hedman joutuivat raastamaan viitospelin taistelutantereella molemmat 36 minuutin ajan.

Myös joukkueen raskastekoisten panssarivaunujen, kuten Zach Bogosianin ja Pat Maroonin peliajat kohosivat huomattavasti normaalia suuremmiksi.

Islanders ei ole Tampalle mukava vastus.­

Sama fyysisesti kuluttava raasto jatkuu myös torstain kuutospelissä. Jos tarve vaatii, myös lauantain seitsemännessä ottelussa.

Dallasista poiketen tämän sarjan voittajalle ei ole luvassa minkäänlaista lepotaukoa, vaan taisto Stanley Cupista alkanee yhden välipäivän jälkeen heti konferenssifinaalin ratkettua.

Tampalla on myös yksi huolenaihe ylitse muiden: ykkössentterin ja arvokkaimman pelaajan Brayden Pointin pelikunto.

Point on kärsinyt jonkinlaisesta vammasta, ja hän on joutunut jättämään väliin sekä sarjan kolmannen että tuoreimman viidennen ottelun. Niistä molemmat Lightning on hävinnyt.

Tampa on niin laadukas joukkue sekä materiaaliltaan että pelillisesti, ettei Pointin poissaolo jätä suurtakaan aukkoa sen pelaamisen kokonaiskuvaan. Mutta se syö pienten marginaalien otteluissa auttamatta terävintä kärkeä etenkin hyökkäyspään ratkaisuosastolta.

Kun Point on sivussa, se rikkoo samalla pudotuspelien parhaimman ja vaarallisimman ketjun, johon kuuluvat hänen lisäkseen Kutsherov ja Ondrej Palat.

Tämä ketju ratkoi omakätisesti Islanders-sarjan neljännen pelin ja pystyy tekemään niin mitä tahansa vastustajaa vastaan. Kun Point on välistä poissa, keihään terävin kärki tylsyy.

Brayden Point johti Tampan voittoon neljännessä konferenssifinaalissa.­

Point ei ole tällä hetkellä täydessä kunnossa, mutta nyt hänet joudutaan ottamaan askiin puolikuntoisenakin. Vielä viitospelissä Tampalla oli tukevassa sarjajohdossa varaa jättää paras pelaajansa jopa varotoimena sivuun finaaleita silmällä pitäen, mutta enää sitä mahdollisuutta ei ole. Point on saatava mukaan taistoon vaikka kainalosauvoilla.

Taistelu Islandersia vastaan saattaa käydä Tampalle vielä todella kalliiksi. Viitospelissä nimittäin niin Kutsherov kuin Palatkin kokivat kovia. Molemmat loukkasivat selvästi itseään, vaikka pystyivätkin lopulta pelaamaan ottelun loppuun.

Etenkin Kutsherov saa takuuvarmasti myös seuraavassa ottelussa fyysistä erikoishuomiota osakseen Islandersin ajokoirilta. Loukkaantumisen mahdollisuus on jatkuvasti läsnä.

Kaikesta huolimatta Tampa on yhä suurin mestarisuosikki. Joukkueen laadusta kertoo, että se on konferenssifinaalipeleissäänkin selvästi niskan päällä paitsi ilman Pointia myös ilman toista tähtisentteriään Steven Stamkosia, joka ei ole pelannut vielä yhtäkään ottelua pudotuspeleissä.

Millään muulla joukkueella ei olisi varaa tämän luokan poissaoloihin.

Mutta vaikka Tampa Bay onkin vielä suuri mestarisuosikki, yhä jatkuva raasto Islandersia vastaan ja ykköstähti Pointin puolikuntoisuus tasoittavat kaiken aikaa finaalisarjan puntteja.

Vielä ei toki voi kirkossa kuuluttaa, etteikö pudotuspelien yllättäjä Islanders voisi edetä Dallasin seuraksi finaaleihin.