Ylpeä isä paljastaa: NHL-sensaatio Joel Kivirannan huima vire rakennettiin tuusulalaisessa autotallissa

Joel Kivirannan uskomaton pudotuspelisyksy on yllättänyt koko kiekkoilevan maailman, myös hänen vanhempansa.

Tuusulalaisessa Kivirannan perheessä on herätty tänä syksynä kummallisen virkeinä aamuvarhaisella, useimmiten kello 2.40.

Logistiikka-alalla työskentelevä Juha Kiviranta ja hänen vaimonsa Kati lähtevät töihin aamukuudelta, ja monena aamuna askel on ollut erityisen kevyt. Syynä siihen ovat olleet mielenkiintoiset NHL:n pudotuspelit.

– Ei ole ollut vaikeuksia herätä, Juha Kiviranta vahvistaa.

Toissa viikonloppuna aikaista herätystä ei tarvittu, sillä Kivirantojen tarkasti seuraama Dallas Stars pelasi pudotuspelisarjansa ratkaisuottelun Colorado Avalanchea vastaan jo iltayhdeltätoista Suomen aikaa.

Kesämökillään peliä seurannut pariskunta katseli huuli pyöreänä, kun Dallasin kokoonpanoon nostettu Joel Kiviranta, heidän poikansa, laittoi pystyyn yhden unohtumattomimmista jääkiekkonäytöksistä vuosikausiin.

Jokereiden kasvatti täräytti sensaatiomaisen hattutempun, ja jatkoajalla syntynyt ratkaisumaali lähetti Coloradon tähtisikermän tylysti myöhäiselle kesälomalle.

– Ihmettelimme vaimon kanssa ääneen, että miten näitä nyt näin paljon yhtäkkiä tulee? Oli ylipäätään upeaa, että Jolle pääsi pelaamaan, niin olihan se hattutemppu jo aika mykistävää, isä-Kiviranta päivittelee.

Dallasin työteliäs suomalaishyökkääjä nousi yhdessä yössä täydestä tuntemattomuudesta kiekkomaailman puhutuimmaksi pelaajaksi, jopa ilmiöksi. Kiviranta, 24, toki voitti toissa keväänä maailmanmestaruuden, mutta mediahuomio oli silloin olematonta viime aikojen mylläkkään verrattuna.

Vanhemmatkin ovat seuranneet pyöritystä hieman häkeltyneinä.

– Seuraavana päivänä kaverit soittelivat ja laittoivat viestiä, ja toki sitä tuli koluttua kaikki mediat läpi ihan mielenkiinnosta. Kyllä siinä oli pää vähän pyörällä, mutta muuten olemme saaneet olla ihan rauhassa.

Kiviranta (oik.) kamppailee Vegas Golden Knightsin puolustajan Nick Holdenin kanssa lännen konferenssifinaalissa.­

Satumainen tarina sai jatkoa varhain tiistaiaamuna, kun sama mies, Dallasin liukasliikkeinen numero 25, nosti joukkueensa tasoihin viime hetkillä läntisen konferenssin suursuosikkia Vegas Golden Knightsia vastaan.

Lopulta Dallas eteni jatkoajalla Stanley Cupin finaaleihin ensimmäistä kertaa yhdeksääntoista vuoteen.

– Olihan se yllätys taas kerran, että se meni taas noin. En usko, että tuollaiseen tottuu ikinä, Juha Kiviranta huokaisee.

Kivirannan uskomaton syysvire sai viimeisen sinettinsä perheen Tuusulassa sijaitsevan kodin autotallissa tänä kesänä.

Runkosarjassa satunnaisesti NHL:ssä pelannut Kiviranta palasi Suomeen keväällä, kun taalaliigan kausi keskeytettiin koronapandemian takia.

Jäähallit olivat pitkään kiinni myös Suomessa, joten isä-Kivirannalle ei jäänyt muita vaihtoehtoja kuin tyhjentää autotalli ja rakentaa siitä pojalleen ammattijääkiekkoilijan vaatimukset täyttävä kuntosali.

– Heitin auton ja muut kamat pellolle ja kävin ostamassa kokolattiamaton ja lisää puntteja. Siellä se Jolle harjoitteli päivästä toiseen kuntopyörällä ja punteilla, joten voisihan sitä sanoa, että tuo vire rakennettiin pääsääntöisesti meidän autotallissa, isä naurahtaa.

Joel Kiviranta halusi tuoda vanhemmilleen unohtumattoman muiston voitokkaista MM-kisoista keväällä 2019.­

Tuleva pudotuspelisankari ehti avustaa isäänsä myös kesämökin kattoremontissa, ennen kuin matka jatkui takaisin Pohjois-Amerikkaan heinäkuussa.

Pudotuspelien alku sujui suurimmaksi osaksi joukkueen ulkopuolella harjoitelleen ryhmän mukana, mikä on kaukana glamourista. Vanhemmat ovat puhuneet poikansa kanssa joka päivä, mutta puheluiden sävy on muuttunut viimeisen kahden viikon aikana huomattavasti.

– Alku oli aika rankkaa, kun se porukka oli joukkueen kanssa tekemisissä vain satunnaisesti, kun he sattuivat törmäämään hallin käytävillä. Jolle harjoitteli toki parhaansa mukaan, mutta taisi hän myös laskeskella aamukamman kanssa, että kauanko tämä vielä kestää.

Aamukampa on edelleen hyödyllinen – mutta nyt sillä voi laskea päiviä finaalisarjan alkuun.

– Olen naureskellut, että nythän hän on siellä itse järjestelemässä, että homma venyy ja venyy entisestään.

Kivirannan MM-kullasta alkanut nousukiito on ollut hengästyttävä. SM-liigassa kelpo tehoja paukuttanut hyökkääjä teki vuosi sitten kesällä monien yllätykseksi sopimuksen Dallasin kanssa ja debytoi NHL:ssä vuodenvaihteen jälkeen.

Jokereissa SM-liigadebyyttinsä tehnyt Kiviranta edusti Vaasan Sportia vuosina 2014-2019.­

Kausi oli debyytinkin jälkeen, aina toissa viikkoon saakka, armotonta taistelua farmin ja NHL-kokoonpanon välimaastossa, mutta lopullinen läpimurto oli kaikessa satumaisuudessaan vain looginen palkinto vuosia jatkuneesta, päämäärätietoisesta harjoittelusta.

Juha Kiviranta haluaa nostaa esiin erityisesti yhden henkilön poikansa uskomattoman vireen taustalta.

– Tomek Valtonen on mielestämme isoin tekijä siinä, missä Jolle on nyt. Jolle meni Tomekin perässä Vaasaan, jossa he pyörivät tiiviisti joukkuetoiminnan ulkopuolellakin. Tomekilla oli etenkin henkisellä puolella valtava merkitys Jollen kehitykseen ja hänen panoksensa on jäänyt liian vähälle huomiolle.