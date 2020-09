Joel Kiviranta nousi NHL:n sensaatioksi – entinen valmentaja kertoo yllättäjän tiestä huipulle: ”Hänellä on paloa silmissä”

Joel Kiviranta on pelannut hienosti NHL:n pudotuspeleissä. Tiistain vastaisena yönä hän teki tärkeän maalin, kun Dallas Stars meni Stanley Cupin finaaleihin.

Joel Kiviranta on noussut sensaatioksi NHL:n pudotuspeleistä.­

Kun Joel Kiviranta tekee maalin NHL:n pudotuspeleissä, ei puhuta mistään ihan turhista kaunisteluosumista.

Pudotuspelien toisella kierroksella Kiviranta hyppäsi askiin seiskapelissä Coloradoa vastaan. Tulos: jatkoerässä huipentunut hattutemppu ja Dallas Stars konferenssifinaaleihin.

Nyt konferenssifinaalien ratkaisevassa pelissä Vegasia vastaan Kiviranta, 24, tasoitti ottelun alle neljä minuuttia ennen varsinaisen peliajan päätöstä, ja jatkoajan alussa Denis Gurjanov sitten laukoi Dallasin loppuotteluihin.

Video Kivirannan tasoituksesta:

Kivirannan ensimmäinen pudotuspeliesiintyminen oli Calgarya vastaan 1. kierroksen ratkaisevassa kuutospelissä Calgarya vastaan, ja silloinkin hän syötti Gurjanovin maalin.

Pientä esimakua Kivirannan kyvyistä tiukassa paikassa saatiin jo keväällä 2019. Tuolloin panoksena ei ollut Stanley Cupin voitto vaan paikka SM-liigan pudotuspelipaikka, tai tarkemmin paikka ”säälipleijareissa”.

Silloin vaasalaisten pudotuspelijahti päättyi pettymykseen, vaikka Kiviranta naulasi viimeisiin viiteen peliin komeat 4+2=6 pistettä ja oli viemässä ratkaisun viimeiselle liigakierrokselle.

Kivirannan kauden kokonaissaldo oli 16+15=31 pistettä 48 ottelussa.

– Alkukaudesta hän oli ihan ylivoimainen pelaaja meillä. En muista tarkkaan, mutta suunnilleen marraskuun tienoilla tuli loukkaantuminen. Meni muutama kuukausi ennen kuin hän pääsi taas kuntoon. Loppukaudesta ”Jolle” oli taas tosi hyvä ja ansaitsi paikan Leijonien leiritykseen, muistelee Sportin silloinen päävalmentaja, nyt Jokerien valmennustiimissä vaikuttava Ari-Pekka Pajuluoma.

– Sekin on historiaa, mitä siellä sitten tapahtui.

Ari-Pekka ”Maukka” Pajuluoma Sportin vaihtoaitiossa talvella 2019.­

Leijonissa Kiviranta murtautui MM-joukkueeseen, voitti maailmanmestaruuden ja sai NHL-sopimuksen Dallasiin.

– Kovan työn on poika tehnyt. Tomek (Valtonen) hänet aikanaan Vaasaan toi Helsingistä. Jolle on itse tehnyt sen työn ja kehittynyt niin fyysisesti kuin varmasti myös pelillisesti.

– Tämä on hyvä esimerkki monelle nuorelle pelaajalle. Kiviranta ei välttämättä junioreissa ollut huipputalentti, mutta hän on päättänyt lyödä kaiken sekaan ja katsoa, mihin se riittää. Hän on tavoitellut unelmiaan ja elää nyt varmaan aikamoista unelmaa.

Joel Kiviranta voitti maailmanmestaruuden keväällä 2019.­

Kiviranta on terve esimerkki siitä, että kaikkien ei tarvitse – eivätkä kaikki voi – olla junioritähtiä tai NHL-valmiita pelaajia 18-vuotiaana. Kohti huippua voi nousta hitaampaakin reittiä ilman oikoteitä.

– Juuri näin. Työt pitää tehdä. Osa menee lahjoilla johonkin pisteeseen asti. Enkä sano, että Kiviranta olisi huono pelaaja ollut. Ihan hyvä hän oli varmasti jo silloin, mutta kyllä hän teki pari vuotta töitä Vaasassakin ennen kuin aurinko alkoi näkymään ja hänestä tuli hyvä liigatason pelaaja, Pajuluoma muistuttaa.

Pohjois-Amerikassa Kiviranta on tehnyt vaikutuksen moniin paitsi maaleillaan ja peliesityksillään myös mm. nöyrillä ja vaatimattomilla puheillaan tv-haastatteluissa.

Mutta miten entinen valmentaja kuvailee Joel Kivirannan luonnetta?

– Sillä tuntemuksella mikä minulla on, niin sellaista määrätietoisuutta ja periksi antamattomuutta hänen katseessaan on. Paloa silmissä. Hän pystyy sulkemaan ympäröivän maailman ja ymmärtää, että ei ole vieruskaverista tai valmentajasta kiinni, kuinka hyvä hänestä voi tulla, Pajuluoma luonnehtii pelaajaa.

– Hän on totta kai valmis ottamaan neuvoja, mutta oma määrätietoisuus näkyy jokaisesta eleestä. Se minulle jäi mieleen.