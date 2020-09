Dallas sai haltuunsa kirotuksi uskotun NHL-pokaalin – piti kiinni ikivanhasta perinteestä

Dallasin kapteeni Jamie Benn piti näppinsä erossa Campbellin maljasta.

Dallas Stars eteni 20 vuoden tauon jälkeen Stanley Cupin finaaleihin, kun se kaatoi Vegas Golden Knightsin varhain tiistaiaamuna jatkoaikatrillerissä 3–2. Miro Heiskasen, Esa Lindellin, Joel Kivirannan ja Roope Hintzin edustama Stars eteni jatkoon voitoin 4–1.

Dallas kruunattiin NHL:n läntisen konferenssin voittajaksi, ja se pokkasi myös konferenssin voittopokaalin Clarence S. Campbell Bowlin.

Campbellin malja tuotiin ottelun jälkeen punaisen maton päähän jäälle, ja Starsin kapteeni Jamie Benn kutsuttiin ottamaan lännen voittopalkinto vastaan NHL:n kakkosmieheltä Bill Dalylta.

Benn kuitenkin kunnioitti vanhaa taikauskoa, jonka mukaan konferenssipokaaliin koskeminen tuo huonoa onnea pääpalkinnon eli Stanley Cupin tavoittelussa.

31-vuotias kanadalainen pitikin visusti näppinsä erossa pokaalista.

Kapteenin osoittamaa linjaa kunnioittivat myös muut joukkueen pelaajat, ja Stars kerääntyikin vain yhteiskuvaan turvallisen etäisyyden päähän Campbell Bowlista.

Vuosikymmeniä vanha taikauskoinen traditio konferenssipokaalien osalta on tosin rapistunut NHL:ssä viime vuosina, sillä kirotuksi uskottuun vaasiin näppinsä ovat iskeneet viime vuosien mestarikapteeneista ainakin Pittsburghin Sidney Crosby (2016 ja 2017) ja Washington Aleksandr Ovetshkin (2018).

Viime vuoden mestari St. Louis ei sen sijaan koskenut konferenssipokaaliin.

Itäisen konferenssin voittopalkinto on nimeltään Prince of Wales Trophy. Siitä taistoa käyvät parhaillaan Tampa Bay Lightning ja New York Islanders. Suursuosikki Tampa johtaa idän finaalisarjaa voitoin 3–1 ja voi lunastaa paikkansa Dallasin vastustajana jo ensi yönä.

Konferenssin mestaruus oli Starsin seurahistorian kolmas. Aiemmat tulivat vuosina 1999 ja 2000, joista ensimmäisenä joukkue voitti myös Stanley Cupin. Dallasin edeltäjä Minnesota North Stars oli konferenssinsa ykkönen vuosina 1981 ja 1991.