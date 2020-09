Kommentti: Sinivalkoinen Dallas käy kanveesissa muttei taivu – vielä ei kuitenkaan voi nuolaista

Dallas Stars on enää voiton päässä Stanley Cupin finaaleista, mutta erityisen vakuuttavaa sen pelaaminen ei ole vielä ollut, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

NHL:n pudotuspeleissä on sittenkin säilymässä suomalaismielenkiinto loppuun asti. Dallas Stars nimittäin johtaa läntisen konferenssin finaalisarjassa ennakkosuosikki Vegas Golden Knightsia jo voitoin 3–1, ja sille on nyt tarjolla kolme ottelupalloa.

Edellisissä kahdessa voittopelissään Dallas on osoittanut kovaa venymiskykyä, sillä molemmissa Vegas on ollut kokonaisuutena pelillisesti niskan päällä.

Vegasille on tarjottu voittoa, mutta Dallas on noussut jo kahdesti kanveesista ryöstämään palkinnon. Lopulta maalit ratkaisevat, ja niitä Vegas ei ole kyennyt lukuisista tilaisuuksista huolimatta tekemään.

Kolmospelin kolmannessa erässä Stars oli totaalisen jyrän alla, mutta pelastui jatkoajalle maalivahtinsa Anton Hudobinin paraatipelastusten ansiosta. Sama laulu jatkui myös neljännessä kohtaamisessa, jossa Dallas ei saanut pelin ensimmäisen puolikkaan aikana aikaiseksi yhtään mitään.

Pelin puolivälissä laukaukset olivat Vegasin eduksi murskaavasti 21–6. Näistä kuudestakin Dallas ampui kaksi ylivoimalla.

Toisen erän puolivälin onnekas tasoitusmaali nosti kuitenkin Dallasin jaloilleen kuin taikaiskusta.

Dallas on kyennyt venymään Stanley Cup -finaalien porteille alakynnestä etenkin loistavan maalivahtipelinsä ansiosta.

34-vuotiaana uransa ensimmäisiä pudotuspelejä pelaavasta venäläiskiertolaisesta ja ikuisesta kakkosvahdista Hudobinista on muodostumassa pudotuspelien tuhkimotarina – kiitos Ben Bishopin terveysmurheiden.

Hudobinin vielä rakenteilla olevaa tarinaa on ehditty verrata jo Tim Thomasin unelmakevääseen 2011. Tuolloin 36-vuotiaana uransa ainoaksi jääneen pitkän pudotuspelikevään pelannut konkarivahti johdatti ilmiömäisillä otteillaan Boston Bruinsin mestaruuteen.

Hudobin on seissyt välillä päällään Vegasin vyörytyksen alla.­

Vegas lähti konferenssifinaaleihin ennakkosuosikkina ja vielä kolmannen pelinkin jälkeen monet pitivät sitä todennäköisempänä jatkajana.

Nyt sitkeä Dallas on kuitenkin ajanut sen nurkkaan. Vielä ei kuitenkaan kannata nuolaista. Kuten todettua, voitoistaan huolimatta Dallas ei ole onnistunut pelaamaan parissa viime pelissä vakuuttavasti kuin korkeintaan kaksi erää illassa.

Molempien joukkueiden puolustuspelaaminen on hyvin organisoitua ja tiivistä, mutta todellisena flow-joukkueena tunnettu Vegas on löytänyt toistuvasti keinot päästä myllyttämään pitkiä pätkiä hyökkäysalueen rumputultaan.

Dallas on selvinnyt niistä osin onnekkaastikin, kunnes on päässyt taas jossakin vaiheessa peliin mukaan.

– Vegas tulee kovaa päälle. Ne pelaavat aika samalla tavalla kuin me, joten pitää pystyä saamaan kiekot syvään. Sieltä meidän pelimme lähtee. Kun meille tulee keskialueella menetyksiä, se ruokkii vastustajan peliä, Esa Lindell pohti tuoreimman ottelun jälkeen.

Dallasissa on riittänyt syitä juhlaan.­

Edellisessä Colorado-sarjassaan Dallas oli niin ikään jo 3–1-johdossa mutta hassasi sen jälkeen kaksi ottelupalloaan. Pelitapahtumiin nähden nytkään ei olisi suuri yllätys, jos kävisi samoin.

Joskin viime viikon kokemuksesta on Dallasille varmasti hyötyä.

– Ei voi ajatella liian pitkälle. Kaksi edellistä kertaa, kun meillä oli paikka pistää sarja poikki, olimme aika heikkoja varsinkin pelien aluissa. Siihen pitää keksiä ratkaisu, Lindell tiesi.

Dallas on ollut näissä pudotuspeleissä ennen kaikkea todella sitkeä joukkue, joka on onnistunut kääntämään pienten marginaalien vääntöjä jatkuvasti edukseen. Kun ottelu on ratkennut yhden maalin erolla, Dallas on voittanut kahdeksan kertaa ja hävinnyt vain kerran. Se ainoa tappiokin tuli heti ensimmäisen kierroksen avausottelussa Calgarya vastaan.

Dallasin eteneminen 20 vuoden tauon jälkeen finaaleihin olisi ennakkoasetelmiin nähden yllätys. Lännen kärkipaikkaa kun pedattiin etunenässä Coloradolle tai Vegasille. Mutta niin vain altavastaaja Stars on kampeamassa niistä molempia peräjälkeen ulos.

Dallas on oikeastaan liidellyt läpi kauden tutkan ulkopuolella. Vaikka sen konkareilla kyllästetyn miehistön tiedettiin olevan parhaimmillaan vasta pudotuspeleissä, harva runkosarjankaan aikana todella uskoi texasilaisiin lännen kärkiryhmien Vegasin, Coloradon ja St. Louisin varjossa.

Etenkin suomalaisittain Dallasin menestys on ilahduttavaa. Vaikka tehopistelukemat ovat laskeneet, Miro Heiskanen on yhä joukkueensa tärkein pelaaja – tulikuuman Hudobinin ohella.

Entistä enemmän valokeilaa ansaitsee myös alakerran ehdoton isäntä, väsymätön työhevonen Esa Lindell. Lindellin arvoa ei näe tilastoista – paitsi peliaikataulukosta – mutta Heiskasen tavoin hän on korvaamaton palanen joukkuetta.

Kun Lindell otti kovan blokin alivoimalla polvensa sisäpuolelle viimeisimmän kamppailun avauserän lopussa ja vaikutti aluksi loukkaantuneen, kovin kaukana ei ollut, ettei päävalmentaja Rick Bownessin irvistys vaihtopenkillä olisi ollut tuskaisempi kuin suomalaissoturilla itsellään.

Lindell pitää kuria ja järjestystä Dallasin maalilla pitkälti yli 20 minuutin ajan joka ottelussa.­

Hyökkäyksessä Joel Kiviranta on onnistunut toistaiseksi vakiinnuttamaan paikkansa pelaavassa kokoonpanossa, vaikka hattutempun jälkeen ruuti on ollut märkää. Viime pelien muutamista hukatuista huippupaikoista huolimatta Kiviranta on kuitenkin pelannut mainiosti. Pääsipä hän tuoreimmassa ottelussa jo ylivoimamiehistöönkin.

Hurjat taistelut ovat vaatineet myös veronsa. Dallasin kannalta huolenaihe on tärkeiden syvyyssentterien Radek Faksan ja Roope Hintzin viime pelien loukkaantumiset, joiden vakavuudesta ei luonnollisesti pudotuspeleissä hiiskuta mitään.