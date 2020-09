Dallasin Stanley Cup -jahtia johtava Miro Heiskanen on noussut hurjien legendojen seuraan – ”Tykkään olla jäällä joka tilanteessa”

Miro Heiskanen kantaa valtavaa vastuuta Dallas Starsin menestyksestä. Hänen pudotuspelinsä ovat jo nyt puolustajista kaikkien aikojen 11. tehokkaimmat.

Dallas Stars otti perjantaiaamun jatkoaikavoitollaan jälleen ohjat taistelussa paikasta Stanley Cupin finaaleihin.

Se johtaa nyt lännen konferenssifinaalia Vegas Golden Knightsia vastaan otteluvoitoin 2–1, kun jatkopaikkaan vaaditaan neljä voittoa.

Vaikka Miro Heiskanen keräsi 3–2-jatkoaikavoitossa vain yhden syöttöpisteen, hän oli jälleen 26 minuutin jääaikapanoksellaan voiton takuumies.

Heiskasen, 21, merkitystä Dallasin menestyshaaveille ei voi liikaa korostaa. Ympäri kaukaloa joukkueen peliaikakuninkaana illasta toiseen lentävä suomalaispuolustaja kääntää henkilökohtaisilla ratkaisuillaan jatkuvasti pelin virtausta. Heiskanen on Dallasin ylivertaisesti tärkein pelaaja.

– Tykkään olla jäällä joka tilanteessa. On mukava pelata tiukkoja pelejä ja pysyä jäällä. Nautin siitä ja yritän tehdä koko ajan parhaani jäällä, Heiskanen sanoi kolmannen konferenssifinaalin jälkeen lehdistötilaisuudessa.

Heiskanen pelaa vasta toista NHL-kauttaan, mutta sitä ei voi päätellä mistään jäällä. Hän pelaa kuin kaiken voittanut konkari.

Edes tiukimmissa paikoissa – joita Dallasilla on näissäkin pudotuspeleissä riittänyt – Heiskasen pää pysyy jääkylmänä, ja jalat tulikuumina.

Heiskasen mukaan viime vuoden pudotuspelikokemus on myös auttanut.

– Totta kai nyt tiedän vähän enemmän, minkälaista on, miten kannattaa pelata ja kuinka kova tempo on. Se on auttanut, että olen päässyt aiemminkin pelaamaan pleijareissa.

– Koetan aina imeä oppia, saada kokemuksia ja katsoa vähän miten jengi pelaa. Se on auttanut tähän vuoteen.

Perjantaiaamun jatkoaikavoitto oli Dallasille makoisa, sillä kolmannessa erässä se oli pahasti jyrän alla ja pelastui jatkoajalla lähinnä maalivahtinsa Anton Hudobinin loistopelastusten ansiosta.

Jatkoajalla venäläisvahdin ei tarvinnut enää torjua, sillä Aleksandr Radulov niittasi ratkaisun heti ensimmäisellä minuutilla.

Heiskanen kertoi, ettei kolmannella erätauolla jääty märehtimään heikkoa kolmatta erää.

– Puhuimme, että pitää vain pelata meidän peliämme. Yrittää luistella paljon, heittää kiekkoa syvään ja päästä karvaamaan perään.

– Emme ajatelleet liikaa, mitä kolmannessa erässä tapahtui. ”Dobby” oli toki loistava maalilla.

Avausmaalin syötöllään Heiskanen palasi tehoille kahden pisteettömän ottelun jälkeen. Pudotuspelien syöttöpörssin kärkinimellä on nyt 19 ottelun jälkeen kasassa tehot 5+17=22, ja hän jakaa pistetilaston kolmatta sijaa Tampan Nikita Kutsherovin kanssa.

Kaksikon edellä ovat vain jo pelinsä päättänyt Coloradon Nathan MacKinnon (25) ja edellispelissään itseään loukannut Tampa Bayn Brayden Point (23).

Heiskanen on rikkonut pistetehtailullaan jo jos jonkinlaisia pudotuspeliennätyksiä.

Hän on jo nyt 2000-luvun toiseksi tehokkain puolustaja yksissä NHL:n pudotuspeleissä. Viimeisimpänä taakse jäivät unelmakeväinään 21 pistettä mieheen tehneet Duncan Keith (2015) ja Chris Pronger (2006). Edellä on ainoastaan San Josen riveissä 24 pistettä vuonna 2016 takonut Brent Burns.

Heiskasen pudotuspelisyksystä saattaa hyvinkin tulla jopa historian neljänneksi tehokkain. Siihen eroa on enää kolme pistettä.

Kuten kaksi pisteetöntä viime peliä kertoivat, odotettavissa ei kuitenkaan ole, että Heiskasen viime viikkojen hurja pistetehtailu jatkuu enää samanlaisena.

Nyt käynnissä oleva sarja Vegasia vastaan on luonteeltaan täysin erilainen kuin Dallasin aiemmat. Dallas pyrkii hyökkäysvoittoisen maalintekokilpailun sijaan pelaamaan itselleen ominaisempaa puolustusvoittoisempaa peliä. Sarjan kolmessa ensimmäisessä ottelussa etenkin Starsin maalipaikat ovat olleet todella vähissä, ja tulevistakin otteluista on odotettavissa vähämaalisia.

Heiskanen on kuitenkin jo nyt melkoisten legendojen joukossa kaikkien aikojen tilastossa.

Puolustajien tehokkaimmat pudotuspelit