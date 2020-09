NHL:n pudotuspelien yllättäjän 27 vuoden tuska ohi – neljä joukkuetta ja viisi suomalaista jatkaa taistoa Stanley Cupista

New York Islanders eteni konferenssifinaaleihin ensi kertaa sitten vuoden 1993.

New York Islanders marssi jatkoon suvereenilla seiskapelin näytöksellä.­

NHL:n toisen pudotuspelikierroksen viimeinen käynnissä ollut sarja saatiin pakettiin varhain sunnuntaiaamuna, kun New York Islanders kaatoi Philadelphia Flyersin 4–0 ja eteni jatkoon voitoin 4–3.

Kaksi edellistä sarjan katkaisumahdollisuuttaan jatkoajalla möhlinyt Islanders ei enää kolmatta ottelupalloaan tuhlannut.

Se siirtyi heti avauserän puolivälin tienoilla kahdella maalillaan 2–0-johtoon, ja ottelu oli sitä myöten taputeltu. Taitavasti johtoasemassa pelannut Islanders kontrolloi peliä suvereenisti, eikä Flyers saanut minkäänlaista kirivaihdetta silmään.

Toisen erän puolivälissä Islanders naulasi viimeisen naulan arkkuun 3–0-maalillaan ja kaunisteli lukemia vielä lopussa tyhjään maaliin. Islandersin tolppien välissä Thomas Greissin nollapeliin vaadittiin vaivaiset 16 torjuntaa.

Barry Trotzin alaisuudessa NHL:n vitsistä kurinalaiseksi ja voitokkaaksi muuttunut Islanders eteni idän konferenssifinaaleihin 27 vuoden tauon jälkeen.

Niissä se kohtaa suurena altavastaajana Tampa Bay Lightningin.

Lännen finalistit ovat puolestaan Vegas Golden Knights ja Dallas Stars, joista Vegas kantaa harteillaan ennakkosuosikin viittaa.

Kaikki loput ottelut pelataan Edmontonissa.

Suomalaisittain suurin mielenkiinto kohdistuu Dallasiin, jonka riveissä pelaavat Miro Heiskanen, Esa Lindell, Roope Hintz ja Joel Kiviranta.

Heidän lisäkseen sinivalkoisia värejä Stanley Cup -taistossa kannattelee enää Islandersin Leo Komarov, joka tosin oli sivussa sunnuntaiaamun seiskapelistä. Lisäksi Islesin kuplassa olevien varamiesten joukosta löytyy Otto Koivula, joka ei kuitenkaan ole pelannut pudotuspeleissä yhtäkään ottelua.

Vegas ja Dallas aloittavat sarjansa heti ensi yönä kello kolmelta Suomen aikaa. Idän finaalisarjan alkutahdit lyödään samaan aikaan maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Jo nyt on varmaa, että tänä vuonna mestaruus menee joukkueelle, joka ei ole päässyt nostelemaan Stanley Cup -pokaalia vuosikausiin. Nelikon edellinen mestari on Tampa Bay, jonka kevään 2004 juhlista on ehtinyt vierähtää jo runsaat 16 vuotta.