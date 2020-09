Dallas Starsin legenda Jere Lehtinen hehkuttaa Joel Kivirantaa: ”Hänen pelityylinsä on kuin luotu NHL:ään”

Leijonien general manager on seurannut tarkasti NHL:n pudotuspelejä.

Kiekkolegenda Jere Lehtisellä oli lauantaina hymy herkässä, vaikka unet olivat jääneetkin vähiin edellisenä yönä.

Syynä huonoihin uniin on Dallas Stars, joka voitti perjantai-iltana NHL:n pudotuspeleissä Coloradon Avalanchen jatkoajalla 5–4 ja eteni lännen konferenssifinaaleihin.

– Aika hyvillä mielin ollaan. Pakko myöntää, että oli aika vaikeaa mennä nukkumaan pelin jälkeen, kun adrenaliinit olivat sen verran korkealla, koko komean NHL-uransa Dallasia edustanut Lehtinen naureskeli lauantaina Helsingin Narinkkatorilla järjestetyssä katulätkätapahtumassa.

47-vuotiaan Stanley cup -voittajan adrenaliinitasoja kasvatti entisestään se, että voiton pääarkkitehtinä hääri kolme maalia sensaatiomaisesti paukuttanut Joel Kiviranta. 23-vuotias hyökkääjä on Leijonien general managerina toimivalle Lehtiselle tuttu toissa kevään voitokkaista MM-kisoista.

Vaasan Sportia tuolloin edustanut Kiviranta oli yksi kultajoukkueen tuntemattomimmista sankareista, mutta kisoissa nähdyt, ennakkoluulottomat esitykset poikivat NHL-sopimuksen Dallasin kanssa.

– Kyllähän sen näki viime vuonna leirityksessä, että Jolle pystyy pelaamaan kansainvälisellä tasolla ja hänen pelityylinsä on kuin luotu NHL:ään. Hän on työteliäs, nopea ja tarpeeksi vahva kulmissa, vaikka ei se isoin kaveri olekaan, Lehtinen perkaa.

Joel Kiviranta (kesk.) lannisti Colorado Avalanchen perjantain ja lauantain välisenä yönä.­

Lehtisen mielestä Kivirannan paras ase on silti hänen ainutlaatuinen sopeutumiskykynsä.

– Jolle pystyy pelaamaan kaikkia rooleja. NHL:ssä häntä on nähty pääosin alemmissa kentissä, mutta eilinen osoitti, että tarvittaessa sieltä tulee myös aika hienoja ja tärkeitä maaleja. Täytyy muistaa, että Jollella on kuitenkin hyvä veto ja hän on tehnyt paljon maaleja aikanaan jo Liigassakin.

NHL:n pudotuspelit ovat olleet historiallista suomalaisjuhlaa jo ennen perjantain Kiviranta-show’ta.

Dallasia illasta toiseen reppuselässä kantanut Miro Heiskanen ja Coloradon Mikko Rantanen miehittävät pudotuspelien pistepörssin jaettua toista sijaa, ja aiemmilla kierroksilla monet muutkin suomalaistähdet olivat joukkueidensa kantavia voimia.

Lehtinen iloitsi suomalaispelaajien ja rakkaan ex-seuransa Dallas Starsin menestyksestä.­

Pudotuspelejä ja suomalaisten edesottamuksia tarkasti seurannut Lehtinen ei malttaisikaan odottaa puolentoista vuoden päässä odottavia Pekingin olympialaisia, johon NHL-pelaajat osallistuvat edellisistä talviolympialaisista poiketen.

– Huikeaa nähdä, millaisia pelaajia meillä on tällä hetkellä. Moni on joukkueensa ehdottomia liidereitä, ja onhan se kieltämättä aika hienoa nähdä heidät pelaamassa ensimmäistä kertaa yhdessä Suomi-paita päällä Pekingissä, Lehtinen herkuttelee.

Leijonien GM kuitenkin kiistää koonneensa vielä Leijonien tulevaa ketjupalapeliä – ei edes salaa mielessään.

– Vielä ei ole tullut mietittyä, mutta voin sanoa, ettei niistä tule helpot valinnat.