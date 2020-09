Joel Kiviranta järjesti NHL-sensaation! Jukka Jalonen kertoo, miksi suomalaishyökkääjä on nyt kaikkien huulilla

Jukka Jalonen avaa Joel Kivirannan uroteon taustoja.

Joel Kiviranta, 24, on koko jääkiekkoa seuraavan maailman huulilla.

Kiviranta siivitti Dallas Starsin hattutempullaan ja ratkaisevalla jatkoaikamaalillaan ensimmäistä kertaa konferenssifinaaleihin sitten kevään 2008. Tähtirintojen kyydistä putosi lauantain vastaisena yönä Colorado Avalanche seitsemännen ottelun jälkeen maalein 5–4.

Kuka on tämä Starsin suomalaissankari? Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen kertoo.

– Kovaluontoinen kaveri ollut aina. Hänellä on hyvä työmoraali, hän on kova kamppailemaan. Vaikka ”Jolle” ei ole isokokoinen, niin kokoonsa nähden hän on vahva pelaaja, Jalonen kuvailee 179-senttistä leftin pelaajaa.

– Jolle on nuoresta asti ollut junnumaajoukkueen vakiokalustoa. Tämä ei ole sattumaa tai että mies olisi jostain vain yllättäen tupsahtanut, hän jatkaa.

Vuonna 2016 Kiviranta karsiutui 20-vuotiaiden MM-kotikisojen kokoonpanosta viimeisten joukossa. Kisat päättyivät Suomen maailmanmestaruuteen.

– Silloin pudotin hänet aika loppuvaiheessa pois. Se oli varmasti aika kova paikka nuorelle miehelle, Jalonen sanoo.

Kolme vuotta myöhemmin Jalonen ja tulokaskauttaan NHL:ssä pelaava Kiviranta pääsivät juhlimaan yhdessä maailmanmestaruutta Bratislavan kultaleijonissa vuonna 2019.

Vantaalla syntynyt Keravan Shakersin kasvatti pelasi viimeiset juniorivuotensa Jokerien riveissä. Hänen siirryttyä Vaasaan alkoi tapahtua. Kaudella 2017–2018 hän viimeisteli Sportille 19 maalia 59:ssä ottelussa.

Seuraavalla kaudella maaleja syntyi 48 ottelussa 16. Sitten kutsuivat taalakaukalot, kun Stars teki varaamattoman vantaalaisen kanssa tulokassopimuksen toukokuussa 2019.

– Hän on osoittanut kykyä maalintekoon aikaisemminkin. Vaasan Sportissa Jolle meni sitten kunnolla eteenpäin. Toki eri asia tehdä maaleja SM-liigassa kuin NHL:n game sevenissä.

Jalonen kertoo katsoneensa yöllä ottelun ensimmäistä erää. Aamulla hymy nousi huulille, kun Jalonen tarkisti tuloksen ja huomasi tutun pelaajan tehot.

– Näkeehän sen noita maaleja katsomalla millainen pelimies on kyseessä. Olivat hienoja maaleja ja laukauksia. Oli ohjuria ja pari hienoa kutia. Ehkä nuorempana Kiviranta ei välttämättä niin maalin edessä viihtynyt, vaan nojasi enemmän luisteluvoimaansa. Se on aina ollut hänen vahvuutensa.

– Nyt hän on oivaltanut, että jos maaleja haluaa tehdä, niin kyllä sinne lähelle maalia kannattaa mennä. Se osa-alue on Kivirannalla kehittynyt, Jalonen jatkaa.

Kivirannan maalit on katsottavissa alla olevasta videosta.

Jos video ei näy, voit klikata siihen tästä.

Katsomon puolelta ratkaisuotteluun jäälle komennettu tulokaspelaaja kertoi olleensa yllättynyt. Jäällä suomalaisen suorittaminen oli kuitenkin kylmänviileää. Ennen tätä ottelua Kiviranta oli tehnyt NHL-urallaan yhden maalin.

Kokeneena pudotuspeli- ja turnausvalmentajana Jaloselle on tuttu tilanne laittaa ”kylmä varamies” yllättävässä tilanteessa askiin.

– Tuommoisessa tilanteessa pelaajan kanssa kannattaa käydä asioita läpi mahdollisimman vähän. Se on pelaajalle hieno paikka. Kun tulet vähän epävarmana peliin, koska et ole ollut mukana, niin antaa palaa vaan ja vetää omilla vahvuuksilla. Se on varmaan ainoa ohje mitä tuollaisessa tilanteessa kannattaa antaa.

– Jos siinä alkaa liikaa vaatimaan tai analysoimaan, niin pelaaminen unohtuu. Kannattaa vetää vain rohkeasti vaistoilla. Uskon, että sellaisia ohjeita Jolle on saanut, jos ohjeita ylipäänsä on tullut. Ketjun kanssa sitten sovitaan, ja Roope Hintz ja (Denis) Gurjanov sopii varmasti aika hyvin hänen kanssaan samaan ketjuun. Ovat kovia luistelijoita, karvaajia ja kiekonriistäjiä, Jalonen kertoo.

Leijonien päävalmentaja muistuttaa, että tässä vaiheessa pudotuspelejä uusi pelaaja voi tuoda tuoreilla jaloilla tärkeää energiaa kentälle.

– Muut ovat pelanneet jo aika monta peliä ja tämä peli oli Jollelle vasta kolmas. Se näkyi liikkeessä ja hän oli hyvä irtokiekoissa jo heti ottelun alussa.

Dallas Starsin joukkue jatkoaikamaalin jälkeen. Sankari Joel Kiviranta jossain kasan keskellä.­

Kivirannan hattutemppu oli historiallinen ja hakee NHL:ssä vertaistaan vuosikymmenten takaa. Vain kuusi pelaajaa on aikaisemmin tehnyt hattutempun Stanley Cupin otteluparin ratkaisevassa seitsemännessä ottelussa. Edellisen kerran tempussa oli onnistunut Wayne Gretzky vuonna 1993.

Historian ainoan kerran hattutemppu on syntynyt seiskapelin jatkoajalla. Vuosi oli 1991, silloin juhlittiin Esa Tikkasta.

– Melkein 30 vuotta sitten tuli viimeksi hattutemppu game sevenissä. Aika monta peliä on pelattu sen jälkeen. Varmaan kerran elämässä tuollaista voi tapahtua, Jalonen naureskeli.