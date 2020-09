Kommentti: Mikko Rantasen hirmutehot ovat silmänlumetta – mutta sen takia jopa Jari Kurrin maaginen ennätys voi olla koetuksella

Mikko Rantanen on mättänyt pudotuspeleissä jo hurjat 20 pistettä, eikä hän ole ollut edes parhaimmillaan, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Coloradon ja Dallasin välinen loistavan värikäs NHL:n pudotuspelisarja saa arvoisensa huipennuksen, kun voittaja ratkotaan lauantaiaamuna legendaarisessa game sevenissä.

Suomalaisittain ottelusarja on poikkeuksellinen, sillä molempien joukkueiden isoimmissa valokeiloissa loistavat sinivalkoiset tähdet.

Miro Heiskanen ja Mikko Rantanen ovat mättäneet tehopisteitä sarjan jokaisessa ottelussa. Pudotuspelien pistepörssissä Rantanen on 20 pisteellään toisena, pisteen vähemmän kerännyt Heiskanen kolmantena.

Ei kuitenkaan ole kahta kysymystä, kumman pudotuspelit ovat toistaiseksi olleet loisteliaammat. Ilmiömäisillä otteillaan Starsia johtava Heiskanen on omassa kastissaan.

On hämmentävää sanoa, mutta 20 pisteestään huolimatta Rantanen ei ole vielä erityisemmin säväyttänyt.

Hän ei ole ollut niin hyvä kuin pistepörssin kakkospaikka antaa ymmärtää.

Vaikka pisteitä on ropissut yhtä vaille kaikissa 14 ottelussa, Rantasella on tuntunut vielä olleen käsijarru päällä. Coloradon suomalaistähti ei ole vielä yltänyt sille tasolle, jota häneltä on parhaimmillaan totuttu näkemään parin viime kauden aikana ja muun muassa viime pudotuspeleissä.

Tietynlainen viimeinen terävyys ja härkämäinen monsterimoodi on pysynyt vielä piilossa. Hurjista teholukemistaan huolimatta Rantasen vaihdelaatikossa on vielä käyttämättömiä pykäliä.

Se kertoo paljon hänen tasostaan ja on erityisen lupaavaa jatkon kannalta.

Rantanen upotti Dallasin komealla one-timerillaan kuudennessa pelissä.­

Varhain torstaiaamuna Rantanen pelasi tiukassa paikassa kenties pudotuspelien toistaiseksi parhaan pelinsä. Tehoillaan 1+1 hän oli 4–1-voiton takuumies, kun Colorado venyi toiseen peräkkäiseen pakkovoittoon.

Jo nyt Rantasen pudotuspelit ovat tehopisteiden valossa suomalaisittain ani harvinaisen kovat. Enemmän pisteitä yksissä pudotuspeleissä ovat pystyneett tekemään historiassa vain Jari Kurri (6 kertaa), Esa Tikkanen (2 kertaa) ja Ville Leino, jonka vuoden 2010 ihmekevät on enää pisteen päässä Rantasesta – ja kahden Heiskasesta.

Jos Colorado etenee lauantaiaamuna jatkoon, jopa Kurrin maaginen, vuosilta 1985 ja 1988 peräisin oleva 31 tehopisteen suomalaisennätys on koetuksella.

Voisi se toki olla myös Heiskasenkin ansiosta, mutta Rantasella on eväitä mättää pisteitä vielä reilusti nähtyäkin kovempaan tahtiin. Siitä pientä esimakua saatiin viimeisimmässä ottelussa.

Iso osansa Rantasen tehoissa on täysin pitelemättömässä iskussa olevalla ketjukaveri Nathan MacKinnonilla. Pistepörssin ylivoimainen kärkinimi ja Coloradon turbomoottori on ollut näissä pudotuspeleissä täysin dominoiva, ja siitä kyydistä myös tutkapari Rantanen on päässyt nauttimaan.

Rantanen (vas.) ja MacKinnon muodostavat Coloradon pelottavan tutkaparin.­

MacKinnon ja Rantanen ovat myös Coloradon pelottavan nimekkään ylivoimanyrkin kapellimestarit. Dallas-sarjassa se on kuitenkin yskinyt pahanpäiväisesti.

Vaikka sarjassa on mätetty maaleja hurjaan tahtiin, ylivoimalla tulos on ollut laihaa. Coloradon 28 ylivoimayritystä ovat tuottaneet vaivaiset kolme maalia.

Jatkoon päästessään myös ylivoimalta Rantaselle on revittävissä paljon enemmän tehopisteitä.

Konferenssifinaalissa vastaan tulisi todennäköisesti Vegas, joka johtaa omassa sarjassaan Vancouveria 3–2.

Colorado on taistellut pakkovoitoillaan itsensä ylös suosta kolmosvahti Michael Hutchinson maalillaan. Loukkaantumishuolista huolimatta ei se täysin vailla mahdollisuuksia Vegasia vastaan olisi – kuten ei olisi Dallaskaan.

Vegas lähtisi kumpaa tahansa vastaan sarjaan ennakkosuosikkina, mutta kaikesta hehkutuksesta huolimatta Golden Knights ei ole lyönyt vielä pöytään parastaan. Avauskierroksella Chicagoa vastaan joukkueiden tasoero oli jo lähtökohtaisesti sen verran suuri, ettei Vegas joutunut missään vaiheessa kunnon testiin.

Myös käynnissä olevassa sarjassa Vancouveria vastaan Vegas on ollut pelillisesti lähes ylivertainen, mutta niin vain se on onnistunut räpeltämään jo kaksi ottelua käsistään.