Patrik Laine siirtohuhujen keskellä – nyt maalaillaan jo suomalaista superketjua ja verrataan Selänteeseen: ”Repii haavat auki”

Kanadassa spekuloidaan kuumeisesti, olisiko Winnipeg valmis uhraamaan Patrik Laineen vahvistaessaan ongelma-alueitaan.

Suomalaistähti Patrik Laineen nimi on noussut parin viime päivän aikana tiiviisti esiin NHL:n siirtospekulaatioissa.

Huhumylly otti tuntuvasti lisäkierroksia, kun TSN julkaisi tiistaina perinteisen kuumimpien siirtokohteiden listansa. 20 pelaajaa käsittävän listan kärkipäässä ovat ne nimet, jotka kanadalaismedia arvioi todennäköisimmin kaupattaviksi.

Laine oli viidentenä.

– NHL:n todellisiin maalipyssyihin lukeutuvan Laineen odotetaan olevan pöydällä tänä syksynä, kun Jets tutkii keinoja paikatakseen kokoonpanonsa puutteita, puolustusta ja keskikaistaa, TSN kirjoittaa.

Jets tarvitsisi kuumeisesti etenkin huippuluokan puolustajaa, eikä sen kokoonpanosta löydy montaa palasta, joiden vaihtoarvo riittäisi puutteiden paikkaamiseen.

TSN arvioi, että neuvotteluissa pöydällä olevat kauppatavarat ovat Laine ja Nikolaj Ehlers. Se kuitenkin lisää, että Laineen kauppaaminen on korkeasta listasijoituksesta huolimatta vielä kaikkea muuta kuin varmaa.

Esiin nostetaan myös Teemu Selänne.

– Pelkästään Laineen nimen mukanaolo Trade Bait -listalla riittää repimään auki yhden winnipegiläisen sukupolven parantumattomat haavat, jotka syntyivät vuonna 1996, kun Selänne kaupattiin Anaheimiin, TSN hekumoi Jetsin edellisen nuoren suomalaistykin shokkikauppaan liittyen.

Kanadalaismedia myös maalailee todellista suomalaissuperketjua NHL:ään.

– Carolina Hurricanesin kaltainen joukkue, jonka alakerta pursuilee huippupuolustajia voisi olla Jetsille kiinnostava kauppakumppani. Samalla Carolina voisi tehdä täysin suomalaisen ketjun, jossa Laine pääsisi nuorten maajoukkueen tutkaparinsa Sebastian Ahon sekä Teuvo Teräväisen rinnalle.

Hirmuvitja Jesse Puljujärvi, Sebastian Aho ja Patrik Laine huuhtoi nuorten MM-kultaa kotikisoissa 2016. Laineen ja Ahon – miksei myös Puljujärven – näkeminen samassa NHL-joukkueessa sopisi varmasti suomalaisille kiekkofaneille.­

Yleisessä spekulaatiossa Jetsin mahdolliseksi kauppakumppaniksi on väläytelty myös esimerkiksi Montrealia, joka janoaisi maalintekovoimaa ja jonka huhutaan olevan kauppaamassa keskushyökkääjänä viime kaudet pelannutta Max Domia.

TSN:n radio-ohjelmassa puolestaan pohdittiin, ettei Laine ole enää Winnipegissä samanlainen pyhimys kuin vielä pari vuotta sitten.

– Turhautuminen Winnipegissä on kasvussa sen suhteen, kuinka suuri potentiaali Laineessa on ja mitä hän lopulta tuottaa, TSN:n asiantuntija Ray Ferraro sanoi mutta kehui myös Laineen parantunutta kokonaisvaltaista pelaamista.

– Winnipegillä on ongelmia palkkakaton kanssa, koska kärkijätkät ovat todella kalliita. Voisivatko he kaupata Laineen ja ottaa askeleen taaksepäin päästäkseen myöhemmin kaksi eteenpäin? Ehkä.

Muista Jetsin tähtihyökkääjistä poiketen Laineen kaksivuotinen sopimus loppuu ensi kauden jälkeen. Hänen oikeutensa kuitenkin säilyvät vielä tuolloin Jetsillä, ja todennäköisimpänä skenaariona on pidetty, että ensi kauden jälkeen Laine tekee pitkän ja rahakkaan jatkosopimuksen Winnipegin kanssa.

– Ainoa syy, miksi näkisin Laineen kaupattavan on se, että Winnipeg ei uskoisi pystyvänsä kiinnittämään Lainetta pitkällä sopimuksella. Tai että takaisin tuleva hinta olisi niin hurja, ettei Jets voisi kieltäytyä siitä, Sportsnetin Elliotte Friedman puolestaan pohti Hockey Central -ohjelmassa.

– Laine on astumassa kaksivuotisen sopimuksensa jälkimmäiseen kauteen, jonka jälkeen hän on vain kahden kauden päässä rajoittamattomaksi vapaaksi agentiksi pääsystä. Jos Winnipeg kauppaa Laineen nyt, se kertoo minulle, etteivät he usko saavansa pidettyä häntä tulevaisuudessa, Friedman jatkoi.

TSN:n kuumimpien siirtokohteiden listalta löytyy myös toinen suomalainen, Rasmus Ristolainen sijalta 18.

Buffalon puolustaja on tiettävästi halunnut jo pidempään pois seurasta, ja hänen nimensä on pyörinyt siirtohuhuissa jo pitkään.

TSN:n listan kärki

(Listalla ei ole rajoittamattomia vapaita agentteja)