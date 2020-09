”Mikä peto” – Miro Heiskanen nousi Sports Illustratedin ykkössuosikisi arvokkaalla listalla

Yhdysvaltalaislehti Sports Illustrated listasi kärkiehdokkaat NHL-pudotuspelien arvokkaimmalle pelaajalle myönnettävän Conn Smythe -palkinnon saajaksi.

Dallas Stars ei kyennyt Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä nappaamaan paikkaa NHL:n pudotuspelien lohkofinaaleihin, kun selkä seinää vasten pelannut Colorado Avalanche venytti 2. kierroksen ottelusarjaa selkeällä voitolla. Dallasilla on kuitenkin yhä etulyöntiasema voitoin 3–2, eikä vähiten nuoren suomalaistähtensä Miro Heiskasen ansiosta.

Heiskasen otteita pudotuspeleissä on hehkutettu kuumasti, ja niin tekee myös arvostettu amerikkalaislehti Sports Illustrated. Lehti listaa sivuillaan kärkiehdokkaat NHL-pudotuspelien arvokkaimmalle pelaajalle myönnettävän Conn Smythe -palkinnon saajaksi pudotuspelien ollessa nyt suurin piirtein puolivälissään, ja ykkösenä Illustratedin listalla on 21-vuotias puolustaja Heiskanen.

– Kokonaisvaltaista suuruutta ennakoitiin Dallasin varatessa Heiskasen vuoden 2017 draftissa, eikä hän ole muuta tehnyt kuin täyttänyt noita odotuksia kahden kautensa aikana. Suunnatonta itsevarmuutta, älykkyyttä, kiekonsiirtelyä, varsinkin kun ottaa huomioon että hän on vasta 21-vuotias, Heiskasta ylistetään.

– Ja näissä pudotuspeleissä Heiskanen on harpannut nousevasta tähdestä täydeksi dominaattoriksi. Hän on jo kirjannut seuraennätyksen puolustajien pisteissä yhden pudotuspelikauden aikana (14 ottelussa 4+14). Stars nojaa häneen keskimäärin 25.46 minuuttia pelissä, ja kun hän on ollut jäällä viidellä viittä vastaan, Dallas on tehnyt 13 maalia ja päästänyt 7. Mikä peto, lehti jatkaa.

Kakkosena lehden listalla on pudotuspelien pistekärki, Coloradon Nathan MacKinnon ja kolmantena Vegasin puolustaja Shea Theodore. Palkintoa ei ole koskaan jaettu pelaajalle, jonka seura ei yltänyt kyseisenä kautena vähintään liigan finaalisarjaan, joten menestystä tarvitaan paitsi yksilö- niin myös joukkuetasolla. Viimeisin palkinnon voittaja hävinneestä finaalijoukkueesta on Anaheimin Jean-Sebastien Giguere, vuodelta 2003.

Conn Smythe -pystin on kautta aikain pokannut neljä eurooppalaispelaajaa: venäläiset Jevgeni Malkin (2009) ja Aleksandr Ovetshkin (2018) sekä ruotsalaiset Nicklas Lidström (2002) ja Henrik Zetterberg (2008).