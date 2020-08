Kommentti: Valmentajan reaktio kertoo suomalaiskonkarin merkityksestä – onko NHL:n pudotuspelien yllätys sittenkään yllätys?

New York Islanders rynnii vakuuttavalla tavalla kohti konferenssifinaalia, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

New York Islanders konferenssifinaalissa. Eihän sellaisesta ole voinut kukaan vakavissaan puhua kymmeniin vuosiin. Voidaan siis puhua suuremman luokan yllätyksestä.

Ei Islanders tosin ihan vielä ole konferenssifinaaleissa. Se johtaa sarjaansa Philadelphiaa vastaan vasta 3–1, mutta mikään ei viittaa siihen, että se onnistuisi häviämään kolme ottelua putkeen.

Islanders on ollut näissä pudotuspeleissä todella vakuuttava joukkue – nimenomaan joukkue.

Vielä karsintakierroksella se hieman käynnisteli koneitaan Floridan kustannuksella, mutta sen jälkeen ensin Washington ja nyt Philadelphia ovat olleet paperia sen käsittelyssä. Islanders on ollut pelillisesti herra kaukalossa ja kahminut ansaittuja voittoja toisensa perään.

Islandersista ei pidä nostaa esiin yksilöitä vaan koko joukkue. Mutta erityismaininta kuuluu päävalmentaja Barry Trotzille.

Vielä kaksi vuotta sitten Islanders oli NHL:n yleinen vitsi. Joukkue oli niin surkea, että sen ainoa tähtipelaaja John Tavareskin lähti lätkimään.

Laivan piti upota lopullisesti, mutta kävikin päinvastoin. Taloon tuli Trotz, ja kaikki muuttui.

Nelivuotisen pestinsä Washingtonissa Stanley Cupiin 2018 päättänyt Trotz on jatkanut Islandersissa siitä, mihin pääkaupungissa jäi.

Jo viime kaudella Isles shokeerasi kiekkomaailmaa passittamalla Pittsburghin laulukuoroon suoraan neljässä pelissä. Näissä pudotuspeleissä se on ottanut jälleen askeleen eteenpäin.

Barry Trotz on kääntänyt täysin Islandersin suunnan kahden valmennuskautensa aikana.­

Islandersin menestysresepti on saumaton joukkuepeli. Timanttinen valmennus huokuu kaikesta.

Vaikka Islanders ei koreile supertähdillä, se pelaa viisikkona organisoidummin kuin mikään muu joukkue. Jokainen pelaaja on sataprosenttisen sitoutunut kurinalaiseen työntekoon ja pelitapaan, eikä joukkueen suoritustaso sen takia ailahtele.

Selkänojana on tiivis ja kurinalainen puolustuspeli. Se ei tarkoita vain loistavaa puolustusalueen pelaamista ja vastustajan pitämistä poissa parhailta laukaisupaikoilta vaan kaikkea puolustuspelaamista karvaamisesta vastustajan maaliviivan takaa lähtien. Islandersia vastaan mitään ei saa ilmaiseksi, ja maalin tehdäkseen joutuu maksamaan todella kovan hinnan.

Sama organisoitu tekeminen jatkuu myös kiekolliseen pelaamiseen. Islandersin pelaajat eivät puske yksittäisinä räpiköijinä, vaan koko joukkue hyökkää pääsääntöisesti suunnitellusti viisikkona.

Vaikka joukkueesta löytyy myös Mathew Barzalin kaltaista tähtiluokan erikoisosaamista, Islanders pystyy pelitapansa ja kurinalaisuutensa ansiosta rullaamaan tasaisesti neljän ketjun voimin.

NHL:n taitavimpiin luistelijoihin lukeutuva Mathew Barzal on Islandersin terävin syömähammas.­

Voittavin taktiikka ei kuitenkaan aina ole se viihdyttävin. Islandersin peleistä on turha odottaa näyttäviä avointen ovien hurlumhei-näytöksiä.

Tarpeen vaatiessa se osaa myös jäädyttää pelin taidokkaasti ja näivettää vastustajan peli-ilon totaalisesti, kuten se esimeriksi teki mestarillisesti Washingtonille avauskierroksella ja sai Aleksandr Ovetshkinin tähtisikermineen näyttämään surkealta.

Islandersin pelaamisen ”hienous” piileekin ennen kaikkea taktisella puolella ja siinä, kuinka hyvin sen jokainen pelaaja tekee kaikki pienet, voittavat ratkaisut kaukalossa.

Trotzin ja hänen valmennustiiminsä, johon kuuluu muun muassa Suomen kohulupaus Brad Lambertin Lane-setä, työ on kerännyt vuolasta ylistystä myös pelaajistolta.

Puolustaja Adam Pelechin sanat ennen Flyers-sarjan nelospeliä kertoivat paljon.

– Barry on tehnyt loistavaa työtä. Olemme äärimmäisen hyvin valmistautuneita jokaiseen peliin. Tiedämme jo ennakolta, mitä meiltä odotetaan, mitä joukkuekavereilta odotetaan. Pelissämme on ennustettavuutta, Pelech sanoi.

Vaikka Islandersin todennäköinen eteneminen konferenssifinaaleihin ensi kertaa sitten vuoden 1993 onkin lähtökohtaisesti iso yllätys, sen pelaamista katsoessa yllätyksistä ei ole tietoakaan.

Eikä pitkä pudotuspelitaival ole tullut yllätyksenä seuran toimistollakaan. Se valmistautui tulevaan jo runkosarjan lopun siirtorajalla hankkimalla takalinjoille varmaotteisen ja kokeneen Devilsin kapteenin Andy Greenen ja kovalla hinnalla siirtorajan himoituimman sentterin Jean-Gabriel Pageau’n, joka on paukuttanut pudotuspeleissä jo seitsemän maalia ja komeilee plus–miinus-tilaston kärjessä (+13).

Suomalaisista Islandersiin kuuluu Leo Komarov ja varamiehenä pudotuspeleissä mukana oleva Otto Koivula.

Vaikka konkariduunari Komarov, 33, ei pelillisesti ole käänteentekevä pelaaja, hän istuu Islandersin työmiesporukkaan erinomaisesti.

Kasvovammansa takia ristikolla pelaava Komarov on arvokas pala Islandersin joukkuetta.­

Komarovin arvo joukkueelle on kuitenkin paljon enemmän kuin vain kaukalossa nähdyt suoritukset.

Päävalmentaja Trotzilta kysyttiin Flyers-sarjan kolmospelin jälkeen, mitä ottelussa voittomaalin tehnyt Komarov tuo joukkueeseen jäällä ja sen ulkopuolella.

Kysymyksen kuullessaan muuten vakavailmeisenä esiintyneen Trotzin kasvoille nousi leveä hymy.

– Leo on tietenkin kokenut ammattilainen, mutta hän on kaveri, joka tuo porukan taisteluun. Hän ei ehkä ole aina näyttävin pelaaja katsella, mutta hän paiskii aina kovasti hommia, ja hänestä on apua etenkin puolustussuuntaan.

– Jokaisella joukkueella on ne tietyt hahmonsa, Leo on sellainen. Hän on niitä kavereita, joiden kanssa on hauskaa joka päivä arjessa. Hän on iso palanen joukkuettamme, Trotz sanoi.

Mutta vaikka Islanders on ollut pudotuspeleissä toistaiseksi todella vakuuttava, ei sille vielä Stanley Cup -juhlia kannata alkaa maalailla. Todennäköisessä konferenssifinaalissa vastaan asettuva Tampa Bay on vielä monin verroin aiempia kovempi haaste.

Helpolla Islanders ei kuitenkaan nahkaansa näissä pudotuspeleissä myy.