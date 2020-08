Kolmen lapsen isä löytyi kuolleena makuuhuoneesta – paljastunut syy järkytti omaiset täydellisesti

Vaimo ja kolme lasta jäivät kaipaamaan Jason Botchfordia, joka siirtyi ajasta ikuisuuteen 48-vuotiaana.

Jason Botchfordin ennalta-arvaamaton kuolema järkytti monia juuri ennen vappua vuonna 2019. Hänet löydettiin kuolleena kotinsa makuuhuoneesta Maple Ridgessä. Asiasta on raportoinut muun muassa CBC.

Kanadalaistoimittaja muistetaan arvostettuna ja asiantuntevana ammattilaisena, joka teki töitä Pohjois-Amerikan arvostetuimmille urheilumedioille tv:ssä, radiossa ja printissä. Hän seurasi erityisesti NHL:n Vancouver Canucksia.

Botchfordin kerrottiin ensin kuolleen sydämenpysähdykseen. Äskettäin valmistuneen kuolinsyytutkijan raportin mukaan kanadalaistoimittaja kuoli kokaiinin ja fentanyylin yliannostukseen.

Fentanyyli on erittäin voimakas opiodi, jota käytetään paitsi lääke- myös päihtymistarkoituksessa.

Botchfordin isäpuoli John Lott julkaisi perjantaina Twitterissä lausunnon miestään suremaan jääneen Kathryn Botchfordin pyynnöstä.

– Jasonin äkillisen kuoleman syyn selviäminen on ollut meille shokki ja meidän on ollut vaikea käsittää sitä. Se ei muuta sitä, mitä Jason on merkinnyt meille kaikille, vaan tekee entistäkin vaikeammaksi ymmärtää hänen kuolemaansa, lausunnossa viestitetään.

Kuolinsyyntutkijan raportin mukaan Jason Botchfordin äkkikuolema luokitellaan vahingoksi.

Kathryn Botchford on julkaissut Twitterissä kuvan, jossa hän ja lapset kävivät ensimmäistä kertaa Jason Botchfordin muistopenkillä isänpäivänä viime kesäkuussa.

Arvostetun toimittajan laatima NHL-artikkeli julkaistiin laatujulkaisu The Athleticissä 24. toukokuuta 2019 eli päivä ennen hänen kuolemaansa.

Jason Botchford jakoi sen yli 56 000 seuraajalleen Twitterissä kuolinpäivänään 25. toukokuuta.