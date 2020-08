Kommentti: Vihdoin NHL:ssä silmät avautuvat Miro Heiskaseen – Suomessakin on syytä herätä

Miro Heiskanen on ollut toistaiseksi jopa pudotuspelien paras pelaaja, kirjoittaa NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru.

Dallas Starsin Miro Heiskanen on ollut NHL:n pudotuspeleissä häkellyttävässä iskussa.

Eikä siinä toisaalta ole mitään yllättävää. Ei Heiskanen ole mitenkään silmiinpistävästi nostanut tasoaan runkosarjasta. Hän vain sattuu olemaan jumalattoman hyvä jääkiekkoilija.

Heiskanen pelaa vasta toista kauttaan NHL:ssä mutta on jo silti sarjan parhaiden puolustajien joukossa.

Käynnissä olevissa pudotuspeleissä Heiskanen on puolustajista paras. Heiskasta voi hyvällä syyllä väittää jopa pudotuspelien toistaiseksi parhaaksi pelaajaksi.

Perjantaiaamuna Calgaryn tehoillaan 1+3 upottanut suomalainen on tehnyt sijoituspelit mukaan lukien nyt yhdeksään otteluun pisteet 3+9=12. Pistepörssissä edellä on vain Coloradon supertähti Nathan MacKinnon (4+9).

Vaikka Heiskanen on mättänyt pisteitä hurjaan tahtiin, ne ovat lopulta vain sivuosassa hänen pelaamisessaan – eivätkä kerro juuri mitään.

Heiskasen kokonaisvaltainen pelaaminen on uskomattomalla tasolla. Se on taidetta.

Silmiähivelevän upea, kevyt ja lennokas luistelu, loistava pelikäsitys ja jäätävän kylmä pää tekevät espoolaisesta ainutlaatuisen puolustajan. Hän suorastaan dominoi.

Heiskasen pelaaminen on häkellyttävän vaivattoman näköistä. Rentoa perusduunia.

Eivätkä taidot rajoitu vain hyökkäyspelaamiseen. Poikkeuksellisen luistelu- ja pelinlukutaitonsa ansiosta hän kykenee puolustamaan jo erinomaisesti.

Miro Heiskasta on lähes mahdoton ohittaa.

Heiskanen on Dallas Starsille kaikki kaikessa. Jos käynnissä olevissa NHL:n pudotuspeleissä pitää valita joukkueelleen tärkein pelaaja, MVP, se on Heiskanen. Ilman minkäänlaisia Suomi-värilaseja.

Nuori suomalainen johtaa ja rytmittää joukkueen peliä kiekollisena johtajana. Hän purkaa puolustusalueella paineen, nostaa ja tukee hyökkäyksiä luistelullaan ja jakaa oivaltavia avauksia. Vaikeilla hetkillä, joita Dallasilla on tällä kaudella riittänyt, Heiskanen on pitänyt välillä lähes yksinään joukkueensa rattaat pyörimässä.

Heiskasen arvosta Dallasille kertoo se, että hän pelasi jokaisessa Calgary-sarjan kuudessa ottelussa yli 25 minuuttia. Siis lähes puolet pelistä. Jäljellä olevista joukkueista ei löydy vastaavaan temppuun yltänyttä pelaajaa.

Calgary-sarjassa Heiskanen muun muassa teki puolustajalle täysin poikkeuksellisesti yhden maalin läpiajosta tasakentällisin pelatessa.

Eikä hurja peliaika näy Heiskasen otteissa millään tavalla. Dallasin päävalmentaja Rick Bowness sanoikin viimeisen Flames-pelin jälkeen perjantaiaamuna, että Heiskanen olisi voinut pelata ottelussa vaikka 35 minuuttia.

On ajoittain vaikea uskoa, että Heiskanen on tosiaan vasta 21-vuotias. Ja vielä vaikeampi kuvitella, kuinka hyvä hän on muutaman vuoden kuluttua, jolloin pelaajan pitäisi vasta olla parhaimmillaan.

Kuten todettua, Heiskasen tehopisteet ovat lopulta vain sivuseikka. Mutta samalla ne avaavat vihdoin myös Pohjois-Amerikassa laajemmin NHL-väen silmät.

Texas ei ole kaikista kiihkeintä kiekkoseutua, eikä Dallasin otteita seurata isoilla NHL-markkina-alueilla kovinkaan tarkalla silmällä.

Heiskanen on saanut nousta NHL:n eliittiin kuin varkain. Jo tulokaskaudellaan tähdistöotteluun valittu suomalainen toki tiedetään, muttei hänen tasoaan olla vielä ymmärretty laajemmin.

Hyvä esimerkki oli heinäkuussa NHL:n oman sisällöntuotantoväen julkaisema listaus sarjan 20 parhaasta puolustajasta. Siinä ei näkynyt Heiskasen nimeä.

Heiskanen kuuluu heittämällä NHL:n kymmenen parhaan puolustajan joukkoon.

Pohjoisamerikkalainen NHL-keskustelu pyörii paitsi liki täysin yksilöiden myös ennen kaikkea tehopisteiden ympärillä.

Runkosarjassa Dallas tuskaili todella tehottoman hyökkäyksensä kanssa, eikä Heiskanen kerännyt loisto-otteistaan huolimatta 68 pelissä ”kuin” 8+27=35 pistettä. Puolustajien pistepörssissä hän oli vasta 29:s.

Pistemäärä oli oikeastaan lähes käsittämättömän alhainen siihen nähden, millaisessa roolissa ja millaisella tasolla Heiskanen on. Mutta Dallas olikin koko NHL:ssä kuudenneksi vähiten maaleja tehnyt joukkue.

Paremmilla tehopisteillä Heiskanen olisi ollut jo tällä kaudella korkealla parhaan puolustajan Norris Trophy -äänestyksessä, sillä pohjoisamerikkalaisten kiekkotoimittajien äänestyksessä tuijotetaan lähes yksinomaan vain pistepörssiä.

Joukkueen tehdessä enemmän maaleja Heiskasella on tulevaisuudessa rahkeita olla jopa pörssin kärjessä – kuten käynnissä olevat pudotuspelitkin ovat osoittaneet.

Ensi kaudella – ja todennäköisesti vielä kymmenellä seuraavallakin – Heiskanen taistelee tosissaan Norris Trophysta. Terveenä pysyessään hän voittaa sen pomminvarmasti urallaan historian ensimmäisenä suomalaisena.

Osansa Heiskasen pimentoon jäämisellä on ollut myös tämän kauden sensaatiotulokkailla, Coloradon Cale Makarilla ja Vancouverin Quinn Hughesilla, joista NHL-yleisö ja -toimittajat ovat hullaantuneet täysin – ja ihan syystä.

Aiemmin mainitussa top 20 -listassa Makar oli kuudentena, Hughes 12:ntena.

Kokonaisvaltaisuudessaan Heiskanen on kuitenkin näitäkin supertähtiasemaan nousseita saman 99-ikäluokan puolustajasankareita edellä. Hän esimerkiksi pelaa kaksikosta poiketen myös alivoimalla.

Vaikka Heiskanen ei ole vielä saanut Pohjois-Amerikassa ansaitsemaansa huomiota, ei hän ole vielä kotimaassaankaan noussut täysin siihen asemaan kuin peliesitysten perusteella pitäisi.

Nöyrän ja vaatimattoman Heiskasen nimi ei vielä resonoi suomalaisissa kahvipöydissä – tai Ilta-Sanomien verkkosivuilla – samaan tapaan kuin esimerkiksi Patrik Laineen ja Sebastian Ahon.

Myös Suomessa on viimeistään nyt syytä herätä laajemmin siihen, millainen timantti täältä on NHL:n eliittiin noussut.