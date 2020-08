Jesperi Kotkaniemen ulosajo kuumensi tunteita NHL:ssä – Artturi Lehkonen joutui ruman sikailun uhriksi, joukkorähinä syttyi

Montrealin suomalaiset olivat monessa mukana.

Montrealin ja Philadelphian välisen ottelusarjan viidennessä kohtaamisessa kuhistiin Canadiensin Jesperi Kotkaniemen ulosajosta.

Kotkaniemelle tuomittiin heti toisen erän alussa suihkukomennus laitataklauksesta. 20-vuotias porilainen taklasi keskialueella Flyersin Travis Sanheimia.

Sainheim ehti juuri ennen kontaktia toimittaa päätykiekon ränniin, ja hänen selkänsä kääntyi kentälle päin.

Kotkaniemen taklauksen seurauksena puolustaja kolautti päänsä laitaan, ja hänen kasvoihinsa tuli pieni vekki.

Vaikka Kotkaniemen taklaus osui selkään, ulosajotuomio oli yllättävä etenkin käynnissä olevien pudotuspelien tuomarilinjaan nähden. Vastaavista tapauksista ei ole tuomittu välillä mitään, ja useimmiten niistä on selvinnyt kaksiminuuttisella.

Travis Sanheim koki kovia Jesperi Kotkaniemen käsittelyssä.

Tuomio kuohutti tunteita etenkin Montrealin kannattajissa, mutta siihen otettiin laajemminkin kantaa sosiaalisessa mediassa. Valtaosa piti suomalaisen ulosajotuomiota vääränä.

– Hirvittävä tuomio, linjasi Chicagon kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja Dave Bolland.

Bollandin kommenttia tuki TSN:n maineikas toimittaja Pierre LeBrun.

– Samaa mieltä. Tuo ei mielestäni ollut ulosajon arvoinen, LeBrun kirjoitti.

– Kotkaniemi ajettiin juuri ulos sellaisesta, mitä on tapahtunut pudotuspelien aikana lukemattomia kertoja ilman rangaistusta. Tämä on noloa NHL:lle, montrealilaistoimittaja Conor McKenna puolestaan ripitti.

Ottelussa tunteet kävivät muutenkin kuumina, ja pian Kotkaniemen ulosajon jälkeen Philadelphian Philippe Myers tirvaisi poikittaisella mailalla Montrealin Jake Hudonia suoraan kasvoihin, mutta sai tilanteesta vain 2+2-minuuttisen. Myös Flyersin Matt Niskanen murjoi Brendan Gallagheria poikittaisella naamaan, ja tämä sylki verta vielä pitkään.

Pelin lopussa Montrealin tehtyä ratkaisevan 5–3-maalin tyhjiin Flyersin ykkössentteri Sean Couturier puolestaan taklasi maalia juhlinutta Artturi Lehkosta halpamaisesti keskialueella.

Lehkonen ei moista katsonut hyvällä, ja tilanteesta syntyi kiivas joukkorähinä, jossa osallisina olivat kaikki kentällä olleet pelaajat. Couturier sai tempustaan kahden minuutin jäähyn, ja muutama pelaaja lähetettiin rähinän jälkeen suoraan pukukoppiin rauhoittumaan.

Sydänoperaatiosta toipuvaa Claude Julienia Montrealin päävalmentajana tuuraava Kirk Muller otti voittoisan ottelun jälkeen neutraalin kannan suomalaissentterinsä ulosajoon.

– Kotkaniemi halusi viedä taklauksensa loppuun. Se on vaikea tilanne, kun on päättänyt tehdä niin ja kaveri kääntyy samaan aikaan. Se oli epäonninen tilanne, Muller sanoi lehdistötilaisuudessa.

Näissä pudotuspeleissä hurjasti tasoaan runkosarjasta nostanut Kotkaniemi on kunnostautunut yllättäen myös varsinaisena pommikoneena. Pelaamissaan yhdeksässä ottelussa hänelle on kirjattu jo 36 taklausta, mikä on koko pudotuspelien kärkeä.

Taklauksiensa lisäksi Kotkaniemi on tehnyt myös neljä maalia.

Vaikka Philadelphia osui Kotkaniemen ulosajoa seuranneen viiden minuutin ylivoimansa aikana kahdesti, Montreal voitti pelin 5–3 ja kavensi otteluvoitot 2–3:een.

Ottelun parhaana palkittiin kaksi maalia tehnyt Joel Armia.

Sarjan kuudes ottelu pelataan perjantain ja lauantain välisenä yönä.