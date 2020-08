Miro Heiskasen johtama Dallas voiton päähän jatkopaikasta – Montreal tukalassa paikassa

Idässä kaikki ottelusarjat ovat tilanteessa 3–1.

Edellispelissä dramaattisesti voittoon noussut Dallas Stars kaatoi Calgary Flamesin sarjan viidennessä ottelussa niukasti 2–1 ja siirtyi pudotuspelisarjassa 3–2-johtoon.

Kuten sarjan aiemmatkin ottelut, myös viides oli todella tasainen. Molemmat joukkueet osuivat avauserässä kertaalleen, mutta seuraava maali nähtiin vasta kolmannen alussa.

John Klingberg laukoi Dallasin 2–1-johtoon ajassa 41.12, ja se jäi lopulta pelin viimeiseksi osumaksi.

Suomalaispuolustajat raatoivat ottelussa hurjana: Dallasin Esa Lindell oli 27 minuutillaan koko ottelun peliaikakuningas, ja Miro Heiskanen (26.37) heti vanavedessä.

Vasta 21-vuotias Heiskanen on jo jopa koko joukkueen tärkein pelaaja. Väsymättömästi silmiähivelevän sulavalla luistelullaan ja terävällä pelipäällään Dallasin pelaamista rytmittävä suomalaispuolustaja on pelannut Calgary-sarjan jokaisessa viidessä ottelussa vähintään 25 minuuttia.

Heiskasen lisäksi yhä pudotuspeleissä mukana olevista pelaajista joukkueensa jokaisessa pudotuspelissä yli 25 minuuttia jääaikaa on saanut vain Columbuksen Seth Jones.

Dallas ja Calgary ovat käyneet tasaisia ja kiihkeitä taistoja.

Yllättäen idän ykkössijoitetun Philadelphian sarjan ensimmäisissä peleissä todella tiukoilla pannut Montreal ajautui kuilun partaalle 0–2-tappiollaan. Tulos tarkoitti sitä, että Flyers siirtyi ottelusarjassa johtoon jo voitoin 3–1.

Tehokkaasti Montrealin pelinavailun sotkenut ja tiiviisti puolustanut Flyers kontrolloi nelospeliä väkevästi siirryttyään 1–0-johtoon heti alussa.

Kumpikaan joukkue ei juhlinut maalipaikoilla, ja Flyers niisti hengettömästä ottelusta kliinisen 2–0-voiton.

Toistaiseksi näissä pudotuspeleissä loistavasti pelannut Montrealin Carey Price imaisi pahanpäiväisesti Philippe Mayersin heppoisen laukauksen toisen erän lopussa.

Philadelphia on tehnyt sarjan neljässä ottelussa yhteensä vaivaiset viisi maalia mutta on silti enää voiton päässä jatkosta. Joukkueen 22-vuotias sensaatiovahti Carter Hart on pitänyt nollapelin nyt kahdesti putkeen sen jälkeen, kun hänet vaihdettiin maalilta sarjan toisessa ottelussa.

Montreal on osunut sarjan aikana kuudesti, joista viisi tuli toisen ottelun murskavoitossa.

Edellisen kerran pudotuspelisarjan vuonna 2012 voittanut Philadelphia pääsee yrittämään katkaisua heti ensi yönä.

Selkä seinää vasten ollut Washington Capitals roikkui vielä elämänlangassaan voittamalla neljännen ottelun New York Islandersia vastaan 3–2. Islanders paineli avauserässä jo 2–0-johtoon, mutta Capitalsin tasoitus- ja voittomaalin tehnyt Aleksandr Ovetshkin nosti joukkonsa vielä suosta.

Vegasilla on mahdollisuus olla ensimmäinen jatkoon etenevä joukkue. Sen viides osaottelu Chicagoa vastaan alkoi kello 5.45.

Tiistain ottelut

Montreal Canadiens–Philadelphia Flyers 0–2 (0–1, 0–1, 0–0)

Dallas Stars–Calgary Flames 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

New York Islanders–Washington Capitals 2–3 (2–0, 0–2, 0–1)

Vegas Golden Knights–Chicago Blackhawks x–x (x–x, x–x, x–x)