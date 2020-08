Kasperi Kapanen, 24, joutui murskakritiikin kohteeksi Kanadassa – NHL-asiantuntija povaa lähtöpasseja Torontosta: ”Todellinen pettymys!”

Kasperi Kapasen otteet eivät ole vakuuttaneet The Athleticin NHL-toimittajaa.

Arvostettu urheilujulkaisu The Athletic listasi NHL-joukkue Toronto Maple Leafsista todennäköisimmin lähtemään joutuvat pelaajat. Listaus ei mairittele joukkueen suomalaispelaajia: laitahyökkääjä Kaspari Kapasta, 24, ja maalivahti Kasimir Kaskisuota, 26.

– Kapasen kausi oli odotuksiin nähden todellinen pettymys. Vain 13 maalia eikä yhtään pudotuspeleissä. Hän on lukinnut itsensä kolmoskentän mieheksi. Vaikka hän on 24-vuotias, en usko että hänestä on joukkueelle samalla lailla hyötyä, miltä ennuste pari vuotta sitten näytti, The Athleticin toimittaja ja TSN:n asiantuntija James Mirtle kirjoittaa.

Listauksen mukaan Kapasta todennäköisemmin uuden työnantajan joutuu etsimään vain viisi pelaaja. Heidän joukossaan on suomalaismaalivahti Kaskisuo, joka on pelannut lähinnä AHL-joukkue Toronto Marliesin kokoonpanossa.

– Okei, hän pelasi viime kaudella vain yhden ottelun. Hän täyttää pian 27 vuotta ja taistelee kolmosveskarin paikasta. Hänen koronakuplan videopäiväkirjansa oli niin herttainen, että saan tekosyyn näyttää sen teille ottamalla hänet listaan mukaan, kanadalaistoimittaja perustelee.

Alla näkyvässä Kaskisuon videopäiväkirjan viimeisessä jaksossa hän tapaa muun muassa pienen tyttärensä pitkän poissaolon jälkeen.

Todennäköisimmin Torontossa NHL-pelejään jatkavat Mirtlen mukaan hyökkääjät Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner ja Nick Robertson. Myös esimerkiksi ruotsalaishyökkääjä William Nylanderin lähtemistä hän pitää erittäin epätodennäköisenä.

Vaikka Kapanen on nostettu potentiaalisten lähtijöiden joukkoon, ei se Mirtlen mukaan johdu ainoastaan hänen odotuksia heikommista peliesityksistään.

– Muut seurat ovat olleet Kapasesta kiinnostuneita, ja koska hyökkääjien kärkinelikko on koskematon, on Kapasen kauppaaminen järkevä vaihtoehto.

Kasperi Kapasen jäi Columbusta vastaan pelatussa pudotuspelisarjassa maaleitta. Syöttöpisteitä syntyi kaksi.

Kanadalaisjoukkueen kausi päättyi pudotuspelien karsintakierroksella Columbus Blue Jacketsille otteluvoitoin 2–3 kärsittyyn tappioon.