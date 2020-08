Jättiyllättäjä Jesperi Kotkaniemi raatoi ennätysminuutit ja kolautteli kohtalokkaasti tolppia – pistelinko Määttä piti Chicagon hengissä

Jesperi Kotkaniemi raatoi ennätysminuuttinsa Montrealin ykköshyökkääjänä, mutta Canadiens taipui niukasti Philadelphialle.

Edellisottelussa murskatappion kärsinyt suursuosikki Philadelphia kaatoi kolmospelissä Montrealin niukasti 1–0 ja siirtyi NHL:n pudotuspelisarjassa 2–1-johtoon.

Todella tasaisen väännön ainoa osuma nähtiin jo viiden minuutin pelin jälkeen, kun Jakub Voracek ohjasi hieman onnekkaasti kiekon Carey Pricen yli maaliin.

Montreal kilautteli ottelussa tolppia muutamankin kerran. Jo neljä maalia näissä pudotuspeleissä tehnyt Jesperi Kotkaniemi laukoi rimoihin kahdesti.

Kotkaniemi murtautui tekopaikkaan vielä viimeisellä minuutilla, kun Montreal jahtasi tasoitusta ilman maalivahtia, mutta ei onnistunut ohittamaan 23 torjunnan nollapelin pelannutta Flyersin Carter Hartia.

Max Domin ja Jonathan Drouinin välissä pelannut Kotkaniemi, 20, sai jääaikaa ottelussa peräti 19.32 minuuttia, mikä on hänen kahden kauden mittaisen NHL-uransa ennätys. Kotkaniemi pelasi ottelussa eniten Montrealin hyökkääjistä.

Korkean peliaikansa lisäksi porilainen ehti istua ottelussa 2+2 minuutin rangaistuksen korkeasta mailasta.

Vielä aiemmissa pudotuspelikamppailuissa Kotkaniemen jääaika oli 12–14 minuutin välissä.

Aiempaan verrattuna todella väkevästi esiintynyt Kotkaniemi on ollut pudotuspelien kovin suomalaisyllättäjä, sillä runkosarja meni häneltä pahasti alle odotusten, ja vielä ennen koronataukoa hän pelasi AHL:ssä.

– Hän on kuuma, ja me tarvitsimme maaleja. Jokainen on peli on erilainen, ja päätöksiä pitää tehdä sen mukaan pelin edetessä, sydänoperaatiosta toipuvaa Claude Julienia Montrealin päävalmentajana tuuraava Kirk Muller perusteli peluutusratkaisuaan lehdistötilaisuudessa.

– Kotkaniemi loi jälleen tänään muutamia loistavia tilanteita, ja kuten sanoin, hänellä on nyt kuuma maila, Muller jatkoi.

Kotkaniemi oli tiuhaan aiheuttamassa hämminkiä hyökkäyspäässä.

Kotkaniemi on esiintynyt pudotuspeleissä myös aiempaa fyysisemmin ja taklannut ahkerasti.

Hän ei kuitenkaan ollut halukas pureutumaan tappiopelin jälkeen otteidensa hurjaan muutokseen sitten runkosarjan.

– Luulen, että nyt ei ole oikea hetki keskustella siitä. Nyt pitää miettiä, miten voitamme nuo pelit, Kotkaniemi totesi vakavailmeisenä lehdistötilaisuudessa.

Läntisen konferenssin ykkössijoitettu Vegas Golden Knights ei onnistunut käyttämään ensimmäistä katkaisupaikkaansa Chicagoa vastaan.

Näissä pudotuspeleissä poikkeukselliseen pistetehtailuun yltynyt Chicagon Olli Määttä alusti joukkueensa tärkeän avausmaalin heti avauserässä.

Suomalaispuolustaja lähti lennokkaasti tukemaan hyökkäystä ja voitti päätykiekon maalin eteen, josta Drake Caggiula sivalsi Blackhawksin johtoon heti avauserässä.

Altavastaaja tuplasi johtonsa vielä ensimmäisen erän aikana, mutta Vegas kavensi heti perään.

Vegas hallitsi ottelua murskaavasti ja pommitti kaikkiaan 49 laukausta kohti Corey Crawfordia. Chicago kuitenkin kesti kuin ihmeen kaupalla ja sinetöi 3–1-voittonsa tyhjään maaliin. Chicago kavensi otteluvoitot 1–3:een.

Määttä on tehnyt nyt kahdeksassa ottelussa tehot 3+3 ja on Miro Heiskasen ja Quinn Hughesin jälkeen yllättäen jaetulla kolmannella sijalla puolustajien pistepörssissä. Määtän plus–miinus-lukema on komea +6.

Toissa kauden mestari Washington Capitals on puolestaan jo veitsi kurkulla New York Islandersia vastaan.

Islanders voitti sunnuntai-iltana pelatun kamppailun Mathew Barzalin jatkoaikamaalilla 2–1 ja paineli sarjassa jo 3–0-johtoon.

Vahvasti suomalaisedustettu Dallas sen sijaan kampesi dramaattisten vaiheiden jälkeen elintärkeään 5–4-jatkoaikavoittoon Calgarya vastaan ja tasoitti sarjan 2–2:een.

Sunnuntain ottelut

New York Islanders–Washington Capitals 2–1 ja. (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Calgary Flames–Dallas Stars 4–5 ja. (0–1, 3–2, 1–1, 0–1)D: Esa Lindell 0+1, Miro Heiskanen 0+1, Roope Hintz 0+1

Chicago Blackhawks–Vegas Golden Knights 3–1 (2–1, 0–0, 1–0)C: Olli Määttä 0+1

Montreal Canadiens–Philadelphia Flyers 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

Vancouver Canucks–St. Louis Blues x–x (x–x, x–x, x–x)