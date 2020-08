Kommentti: Tuukka Rask teki kovan päätöksen – eikä sitä voi kyseenalaistaa

Tuukka Raskilta vaati valtavasti kanttia lähteä kotiin kesken NHL:n pudotuspelien, kirjoittaa Ville Touru.

NHL-ympyröissä kohahti lauantaina, kun tähtimaalivahti Tuukka Rask ilmoitti seuransa Boston Bruinsin tiedotteessa jättävänsä pudotuspelit kesken ja palaavansa Toronton eristetystä NHL-kuplasta kotiin.

– Tällä hetkellä elämässäni on tärkeämpiäkin asioita kuin jääkiekko, ja se on perheen kanssa oleminen, Rask ilmoitti.

Uutispommi herätti vilkasta keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa ja jakoi mielipiteitä puolesta ja vastaan. Valtaosa vaikutti arvostavan suomalaisvahdin kovaa ja rehellistä ratkaisua, mutta etenkin monet Bostonin kannattajat olivat myös raivoissaan.

Raskin, 33, mielenmaisemasta saatiin osviittaa jo pari päivää sitten hänen kauden viimeiseksi jääneen pelinsä jälkeen. Monet hieraisivat korviaan, kun Rask ilmoitti poikkeuksellisen suoraan mielipiteensä käynnissä olevasta erikoisturnauksesta.

Rask sanoi pudotuspelien tuntuvan harjoitusotteluilta. ja kertoi menevänsä kaukaloon vain pitämään hauskaa stressaamatta liikaa tuloksista. Hän myös kertoi hymähdellen, ettei ole nyt aivan parhaassa vireessä.

Ne olivat ennenkuulumattomia kommentteja kesken kiihkeän pudotuspelisarjan.

Samalla ne osoittivat, ettei Raskin fokus ollut täysillä käynnissä olevissa pudotuspeleissä.

Tuukka Rask on suosikki NHL:n parhaalle maalivahdille annettavan Vezina Trophyn voittajaksi.

Jos joukkueen tärkeimmän yksittäisen pelaajan keskittyminen ja ajatukset eivät ole sataprosenttisesti kaukalon tapahtumissa, ei hänestä tietenkään saa silloin parasta irti. Rask teki joukkueelleen palveluksen olemalla rehellinen tunnoistaan.

Hänen lähtönsä oli vallitsevassa tilanteessa molempien osapuolten etu.

Se osoitti myös Raskilta äärimmäisen kovaa henkistä kanttia. Vaatii niin sanotusti munaa jättää kesken pudotuspelien joukkue, jota on edustanut koko 13-vuotisen NHL-uransa ajan, ja olla ensimmäinen pelaaja, joka jättää omaehtoisesti NHL-kuplan tietäen saavansa valtavasti huomiota ja rapaa niskaansa. Päätös ei varmasti ollut helppo.

Raskin ratkaisua ei voi kyseenalaistaa – varsinkaan kun ei tiedä sen taustoja.

Raskin ja hänen Jasmiina-vaimonsa kolmas tytär syntyi huhtikuussa. Kaksi aiempaa ovat nyt 6- ja 4-vuotiaita.

Bruinsin GM Don Sweeney sanoi, ettei suomalaisvahdin ratkaisu tullut lopulta joukkueelle suurena yllätyksenä ja kertoi koko joukkueen antavan täyden tukensa Raskille. Hän myös vahvisti, ettei Raskin lähtö liittynyt mihinkään akuuttiin hätätilanteeseen, vaan hänen perheensä on turvassa ja kunnossa.

– Mutta vastasyntyneen ja kahden muun pienen tytön kanssa se on ollut haastavaa, niin myös Tuukalle. He saavat nyt isänsä takaisin arkeensa, mikä on juuri se, mitä Tuukka tällä hetkellä tarvitsee, Sweeney jatkoi.

Raskia on mahdotonta arvostella siitä, että hän asettaa perheensä jääkiekon edelle ja kantaa vastuunsa isänä.

Raskin vaimo, tyttäret ja äiti osallistuivat maalivahdin 500. NHL-ottelun juhlaseremoniaan tammikuussa Bostonissa.

Ei Raskin tarvitse pelata enää rahan takia tai todistella kenellekään yhtään mitään jääkiekkokaukalossa.

Hän on tienannut 13-vuotisen NHL-uransa aikana bruttona pitkälle yli 50 miljoonaa dollaria ja ehtinyt nähdä ja kokea kaiken mahdollisen, mitä NHL:llä on tarjota. Rask on valittu sarjan parhaaksi maalivahdiksi, hän on pelannut seitsemännessä finaalissa ja juhlinut Stanley Cupia – vaikkakin voitti sen luukkuvahtina 2011.

Mahdollisesti, jopa todennäköisesti Rask valitaan vetäytymisestään huolimatta myös tämän kauden parhaaksi maalivahdiksi. NHL-seurojen GM:t äänestivät Vezina Trophysta jo koronatauolle, ja finalistikolmikon Rask, Andrei Vasilevski, Connor Hellebyuck voittaja julkaistaan konferenssifinaalien aikaan.

Kuka tietää, vaikka perjantaiaamun Carolina-peli olisi jäänyt jopa Raskin uran viimeiseksi otteluksi. 33-vuotiaan savonlinnalaisen seitsemän miljoonan kausipalkan takaavaa sopimusta on jäljellä vielä ensi kausi, mutta joulukuulle alkavaksi kaavaillun kauden läpivienti koronan runtelemassa Yhdysvalloissa on vielä täysin hämärän peitossa.

Vaikka Raskin menetys on Bostonin pudotuspelihaaveiden suhteen iso kolaus, ei hän joukkuettaan totaaliseen kuseen jättänyt. Bruinsin kakkosvahti, 35-vuotias slovakkikonkari Jaroslav Halak on täysin pätevä NHL-torjuja, jolta löytyy uraltaan myös useiden kymmenien otteluiden kokemus pudotuspeleistä.

Jaroslav Halak torjui Bostonille heti voiton lauantai-iltana. Bruins johtaa Carolinaa ottelusarjassa nyt 2–1.

Mielenkiintoista on myös nähdä, aloittaako Raskin rohkea veto dominoefektin NHL:n pudotuspeleissä. Kanadalainen NHL-toimittaja Chris Stevenson kertoi Raskin vetäytymisuutisen jälkeen Twitterissä, että merkkejä henkisen hyvinvoinnin heikkenemisestä on liikkeellä.

– Tekstasin yhden kuplassa olevan valmentajan kanssa, ja hän sanoi, että joillakin hänen veteraanipelaajistaan on samanlaisia tunteita (kuin Raskilla). Mielenkiintoista nähdä, seuraavatko muiden joukkueiden pelaajat esimerkkiä, Stevenson kirjoitti.

Osalla joukkueista pudotuspelit ovat vastassa alussa. Joukkueet ovat viettäneet Toronton ja Edmontonin kuplissa nyt kolme viikkoa, ja osalla edessä on vielä jopa seitsemän viikkoa hotellielämää aitojen sisäpuolella erossa perheistään.