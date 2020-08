Tuukka Rask lähti yllättäen kotiin NHL:n pudotuspeleistä!

Tuukka Raskin kausi on ohi.

Bostonin suomalaisvahti ei jatka NHL:n pudotuspeleissä vaan haluaa viettää aikaa perheensä kanssa.

Boston Bruins tiedotti lauantaina, että sen suomalaisvahti Tuukka Rask, 33, on päättänyt lähteä kotiin Toronton NHL-kuplasta.

– Haluan olla kilpailemassa joukkuekaverieni kanssa, mutta tällä hetkellä elämässäni on tärkeämpiäkin asioita kuin jääkiekko, ja se on perheen kanssa oleminen, Rask sanoi seuran tiedotteessa.

– Haluan kiittää Bruinsia ja joukkuekavereita tuesta ja toivottaa heille menestystä.

Bostonin GM Don Sweeney huomautti tiedotustilaisuudessaan, että Raskilla on kotonaan hiljattain syntyneen vauvan lisäksi kaksi muutakin lasta. Sweeney myös vahvisti, että Raskin perhe on kunnossa, eikä lähtöön liity mitään tiettyä akuuttia syytä.

– Ei tämä mikään iso yllätys ole meille. Tämä on ollut Tuukalle vaikea päätös. Boston Bruins antaa täyden tuen sille, miksi hän teki tämän ratkaisun, Sweeney sanoi.

Edellispelin jälkeen Rask aiheutti kohun kommenteillaan. Savonlinnalainen sanoi poikkeuksellisen suoraan, että käynnissä olevat pudotuspelit tuntuvat lähinnä harjoituspeleiltä, eikä hän stressaa tuloksista näin elokuussa.

Jotkut raivostuivat Raskin lausunnoista, ja esimerkiksi jotkin pohjoisamerikkalaiset toimittajat olivat sitä mieltä, ettei Boston voi peluuttaa suomalaista enää moisten kommenttien jälkeen.

Ennen pudotuspelejä kaikilla pelaajilla oli halutessaan mahdollisuus jättäytyä sivuun pandemian keskellä pelattavasti pudotuspeleistä ilman perusteluita. Mahdollisuuden käytti vain muutama rivipelaaja.

Boston pelaa parhaillaan ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelusarjaa Carolinaa vastaan. Se on ennen Suomen aikaa lauantai-iltana pelattavaa ottelua tasatilanteessa 1–1.

Rask on pelannut molemmat ottelut Bostonin maalilla. Ennakkosuosikkina NHL:n kauden parhaan maalivahdin palkintoon olevan Raskin menetys on luonnollisesti iso takaisku Bruinsille.

Seitsemän miljoonaa dollaria kaudesta tienaavan Raskin sopimusta Bostonin kanssa on jäljellä vielä ensi kausi, jonka läpivieminen on Yhdysvaltain synkästä koronatilanteesta johtuen täysin hämärän peitossa. Kauden alkua on kaavailtu joulukuulle.