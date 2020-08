Jarmo Kekäläinen on rakentanut NHL:n ärsyttävän ilonpilaajan määrätietoisesti – korona pelasti kauden: ”Antaa asiantuntijoiden yllättyä”

Columbus Blue Jacketsilla on sitkeä maine piskuisena lilliputtina, vaikka se on yksi kolmesta neljättä kertaa putkeen varsinaisissa NHL:n pudotuspeleissä mukana olevasta joukkueesta.

Yksi käynnissä olevien NHL:n pudotuspelien puheenaiheista on ollut jälleen Columbus Blue Jackets.

Karsintakierroksella joukkue lähetti laulukuoroon nimekkään Toronton tähtisikermän. Nyt ensimmäisellä varsinaisella pudotuspelikierroksella se on pannut jo kahdessa ensimmäisessä pelissä hirmuryhmä Tampa Bayn todella ahtaalle. Voitot ovat 1–1.

– Hyvin olemme pelanneet, mutta ottelusarjan voittoon tarvitaan neljä voittoa. Meidän reseptistä ei voi tinkiä. Tärkeintä on, että meillä pysyy viisikkona paketti kasassa koko joukkueen suhteen, joukkueen GM Jarmo Kekäläinen sanoo.

– Meitä vastaan on hankala pelata. Otamme peli-ilon vastustajalta pois. Se on iso osa meidän reseptiämme.

Columbus tunnetaan jopa koko sarjan tiiviimmästä viisikkopuolustuksesta, jossa vastustaja pidetään tehokkaasti poissa vaarallisilta tekopaikoilta.

Päävalmentaja John Tortorellan piiskaamat pelaajat tekevät todella sitoutuneesti ja nöyrästi töitä joukkueen eteen. Blue Jackets onkin kurinalaisuudessaan kenties NHL:n ärsyttävin vastustaja. Sitä vastaan ei saa mitään ilmaiseksi.

Sen on saanut jälleen todeta myös Tampa, jonka hurja hyökkäyskalusto on hakannut päätään Columbuksen puolustukseen. Lopuista on pitänyt huolen tulikuuma maalivahti Joonas Korpisalo.

Tampa on joutunut ahtaalle Columbusta vastaan.

Columbuksen pelin kannalta elintärkeä, vahva ja väsymätön luistelu on kuitenkin koetuksella tiivistahtisessa pudotuspeliturnauksessa. Jo useassa ottelussa jatkoeriin joutunut joukkue paahtaa tällä hetkellä kovassa otteluruuhkassa.

– Sitä varten on harjoiteltu. Joukkue on hyvässä kunnossa ja jaksaa kyllä. Edellispelissä ottelun vanhetessa näkyi selvästi, että olemme hyvässä kunnossa, ja saimme nihkeän alun jälkeen jalat käyntiin. Peruskunto riittää, Kekäläinen vakuuttaa.

Mutta ilman koronaviruksen tuomaa taukoa Columbus ei todennäköisesti olisi nyt pudotuspeleissä. Se kärsi runkosarjassa pahasta loukkaantumissumasta ja ajautui helmi–maaliskuussa synkkään luisuun. 15:stä viimeisestä runkosarjapelistään Blue Jackets voitti vain kolme.

Tappiokierteen alku ajoittui tasan siihen hetkeen, kun joukkueen tärkein palanen, puolustaja Seth Jones loukkaantui.

Kekäläinen myöntää, että koronavirustauko oli joukkueelle onni onnettomuudessa.

– Jos mistä tahansa joukkueesta on tärkeitä pelaajia poissa iso liuta, niin aika vaikea on pärjätä. Emme ole siinä poikkeus. Jones, Cam Atkinson, Oliver Bjorkstrand, Alexandre Texier ja muutama muu olivat kaikki poissa. Tauko tuli hyvään saumaan, ja nyt olemme melkein terveitä.

Vaikka Columbus järisytti jo viime kaudella kiekkomaailmaa pyyhkimällä pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Tampa Bayn suoraan 4–0, sille ei tälle kaudelle juuri mahdollisuuksia annettu.

Viime kaudella Kekäläinen pani kaiken likoon ja vahvisti joukkuettaan rajusti kevään korvalla. Kauden jälkeen tähdet pakkasivat laukkunsa. Artemi Panarin, Matt Duchene ja Sergei Bobrovski lähtivät.

Mutta vaikka menetykset olivat isoja, lopulta ne eivät käyneetkään joukkueelle niin kalliiksi kuin monet kuvittelivat.

– Antaa ihmisten yllättyä vain ihan rauhassa. Me pidämme omat ajatukset kurissa, ja katseen seuraavassa pelissä. Antaa asiantuntijoiden yllättyä, Kekäläinen sanoo.

Kekäläinen, 54, ja hänen kesken kauden 2015–16 päävalmentajaksi pestaamansa Tortorella 62, ovat rakentaneet Columbuksessa jo vuosien ajan selviä raameja, eikä taideteos kaadu muutaman tähtipelaajan kanssa.

Columbus on luonut itselleen nöyrän työnteon kulttuurin lisäksi selvän peli-identiteetin, ja se on ennen kaikkea joukkue. Vapaamatkustajia ei ole. Siinä iso rooli on penkin takana armottoman kovan työnteon nimeen vannovalla Tortorellalla.

– Totta kai valmentaja on kaikki kaikessa. Se määrää päivittäisen tekemisen tason ja vaatimustason. Siitä kaikki lähtee. Tortorella joukkoineen on tehnyt tosi hyvää työtä.

Tortorellan porukassa ei löysäilyä suvaita.

Kekäläinen on kasannut Tortorellalle nimekkäiden pistelinkojen sijaan joukkueen ideologiaan sopivia pelaajia.

– Siitä joukkuepelissä on kyse, että pitää pelata sillä tavalla, mikä parhaiten sopii sille ryhmälle, mikä on milloinkin kasassa.

– NHL:ssä asiat ovat valitettavasti niin, että jos haluat niitä ihan kirkkaimpia, taitavimpia pelaajia joukkueeseen, on oltava NHL:n huonoimpien joukkueiden joukossa. Me emme ole siellä pitkään aikaan olleet, joten emme ole päässeet varaamaan niitä kaikista taitavimpia lahjakkuuksia.

Kekäläisen vuonna 2013 alkaneella GM-aikakaudella Columbus on päässyt varaamaan kärkikymmenikössä vain kahdesti. Molemmilla kerroilla se on tehnyt loistavaa työtä.

Vuonna 2015 se poimi kahdeksannella vuorolla puolustaja Zach Werenskin ja seuraavan kesän kolmosvuorolla keskushyökkääjä Pierre-Luc Dubois’n.

Nyt kyseinen kaksikko johtaa joukkuetta sen tärkeimpien pelaajien joukossa, Werenski Jonesin rinnalla ykkösparissa ja Dubois ykkössentterinä.

– Kärkikymmenikössä on pakko pystyä varaamaan huippupelaajia. Se on elinehto seuran tulevaisuudelle. Tietenkään kaikki varausvuodet eivät ole samanlaisia, eikä aina ole yhtä hyviä pelaajia tarjolla. Sekin on vähän tuurista kiinni.

– Ville Sirén (Columbuksen kykyjenetsintäpomo) joukkoineen on tehnyt todella hyvää työtä. Werenskistä ja Dubois’sta olemme saaneet huippupelaajat, jotka ovat iso palanen joukkuettamme.

Jälkikäteen tarkasteltuna kenties GM-uransa merkittävimmän peliliikkeen Kekäläinen teki kuitenkin tammikuussa 2016. Tuolloin hän kauppasi ykkössentterinsä Ryan Johansenin Nashvilleen vaihdossa vasta 21-vuotiaseen Seth Jonesiin.

Nyt Jones, 25, johtaa Columbuksen mestarillista alakertaa yhtenä koko NHL:n parhaista puolustajista.

Seth Jones teki Tampa-sarjan avanneessa maratonottelussa NHL:n peliaikaennätyksen, 65.06 minuuttia.

Kekäläinen ei kuitenkaan lähde spekuloimaan tärkeimmällä peliliikkeellään.

– Annan muiden arvioida sen. Minulle tärkeitä on tämä joukkue, ja että olemme tiivis ryhmä, jossa on paitsi hyviä pelaajia myös hyviä urheilijoita, hyviä joukkuekavereita ja paljon luonnetta. Se on tärkein asia.

NHL:n historian ensimmäinen ja yhä ainut eurooppalais-GM on tehnyt Columbuksessa väkevää työtä siirryttyään pestiin Jokereista vuonna 2013.

Kekäläisen aikakaudella Columbus on noussut NHL:n pohjasakasta vakavasti otettavaksi ja tasaisesti suorittavaksi haastajaksi.

Eivätkä Kekäläisen näytöt NHL-ympyröissä vain Columbukseen rajoitu. Aiemmin urallaan Ottawassa ja St. Louisissa työskennellyt savolainen oli esimerkiksi varaamassa Bluesiin useita pelaajia, jotka olivat lopulta avainrooleissa voittamassa viime kaudella Stanley Cupia.

Kekäläinen kuvattuna työhuoneessaan Columbuksen Nationwide Arenassa 2015.

Columbus mielletään usein piskuiseksi lilliputtiseuraksi, mitä se toki rahalliselta arvoltaan NHL:n kolmanneksi arvottomimpana onkin (takana Florida ja Arizona). Pienellä markkina-alueella pelaava joukkue saa liidellä rauhassa parrasvalojen ulkopuolella etenkin Pohjois-Amerikassa, jossa siitä ei pahemmin puhuta tai kirjoiteta.

Mutta kaukalossa meno on ollut jo pitkään tasaisen vahvaa.

Blue Jackets on ollut mukana pudotuspeleissä nyt neljänä peräkkäisenä vuonna, vaikka se pelaa tämän hetken kovimmassa divisioonassa Metropolitanissa. Samaan eli 16 parhaan joukkoon neljänä edellisenä kautena on lisäksi kyennyt vain Boston (4 kertaa putkeen) ja Washington (6).

– Se kertoo siitä, ettei tämän nyt niin hirveä yllätys pitäisi olla, Kekäläinen hymähtää.

Käynnissä olevassa erikoisturnauksessa Kekäläinen on hotellihuoneessa makoilun sijaan pyrkinyt hyödyntämään ajan Toronton kuplassa.

– Nyt on tosi hyvä mahdollisuus seurata paljon jääkiekkoa livenä. Olen käynyt katsomassa melkein kaikki pelit.

– Siinä on mahdollisuus oppia tuntemaan vastustajan pelaajat yhtä hyvin kuin omat. Tällaista tilaisuutta tulee harvoin.

Pudotuspeliturnauksen alkuvaiheessa sekä Torontossa että Edmontonissa on pelattu 2–3 ottelua päivittäin.

Koronatilanteen NHL:lle aiheuttamat taloudelliset menetykset teettävät myös Kekäläiselle ylimääräistä päänvaivaa.

Sarjan palkkakatto nimittäin pysyy tulevat vuodet 81,5 miljoonassa, kun se normaalisti on noussut muutamalla miljoonalla vuosittain, ja joukkueet ovat voineet suunnitella tulevia palkkakulujaan nousevan katon varaan. Esimerkiksi vielä ennen koronavirusta palkkakaton arvioitiin nousevan ensi kaudeksi jopa 88 miljoonaan.

Toisiin joukkueisiin tilanne iskee nyt rajummin kuin toisiin.

– Meillä voi olla pikkuisen tiukkaa tulevana kautena. Meillä on pari rajoitettua vapaata agenttia, jotka pitää signata. Dubois, Josh Anderson ja Vladislav Gavrikov.

– Mutta kyllä me pystymme homman hoitamaan, ja siitä eteenpäin meille tulee vähän enemmän joustavuutta. Olemme sen kanssa ihan hyvässä tilanteessa.

Vielä epävarman tilanteen vaikutuksia ei täysin tiedetä, varsinkin kun ensi kauden läpivienti on vielä täysin hämärän peitossa.

Luultavimmin odotettua pienempi palkkakatto iskee ainakin sopimuksensa nyt päättäviin pelaajiin, sillä seuroilla onkin oletettua vähemmän rahaa käytettävissä sopimuksiin.

– Varmasti tämä antaa haasteensa joka joukkueelle juuri palkkakaton suhteen ja myös muutenkin rahojen suhteen niin kauan, kun yleisöä ei saada halleihin.

– Ei pelkästään palkkakatto, vaan että mitkä seurat ovat valmiita panemaan käteistä pelaajabudjettiin ja kuinka paljon. Se tulee varmasti osakseen vaikuttamaan, mitä tapahtuu, Kekäläinen arvioi.