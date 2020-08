Kahden viime kauden mestarit jo polvillaan NHL:n pudotuspeleissä

Aleksandr Ovetshkinin Washington on suurissa vaikeuksissa Islandersin kanssa.

St. Louis ja Washington ovat molemmat jo kahden voiton takaa-ajoasemassa ottelusarjoissaan.

Kahden viime kauden mestarit, Washington Capitals ja St. Louis Blues on ajettu nurkkaan NHL:n ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Molemmat ovat ottelusarjoissaan tappiolla 0–2.

Jatkopaikkaan vaaditaan neljä voittoa, mutta NHL:n historiassa voitoin 2–0 sarjaa johtanut joukkue on edennyt jatkoon 86-prosenttisesti.

Mestareista hälyttävämpi tilanne on Washingtonilla, joka hävisi ykköstähtensä Aleksandr Ovetshkinin kahdesta maalista huolimatta toisen ottelunsa New York Islandersille 2–5.

Avausottelussa kärkisentterinsä Nicklas Bäckströmin sairastuvalle menettänyt Capitals on ollut aseeton vanhan mestariluotsinsa Barry Trotzin nykyään valmentamaa Islandersia vastaan.

Islanders on ajanut Capitalsin nurkkaan.

Tiiviisti puolustava Islanders on pitänyt Washingtonin tulivoimaisen hyökkäyksen tehokkaasti poissa tekopaikoilta. Toissa kauden mestarin on keksittävä pikaisesti keinot ottelusarjan kääntämiseen, sillä Islanders on sekä pelillisesti että tuloksellisesti vahvasti kuskin paikalla.

Aivan yhtä tuskaisessa suossa pelillisesti ei ole ollut St. Louis, joka hävisi Vancouverille toisen ottelun jatkoajalla 3–4.

Vancouver karkasi kolmannessa erässä jo 3–1-johtoon, mutta hallitseva mestari kampesi tasoihin lopulta vain seitsemän sekuntia ennen täyttä aikaa. Heti jatkoajan alussa ottelun ratkaisi illan toisen maalinsa läpiajosta viimeistellyt Bo Horvat.

Avauserässä alivoimalla syntynyt Horvatin ensimmäinen maali oli kiistatta yksi pudotuspelien komeimmista. Hän harhautteli Bluesin puolustuksen, ja karkasi läpiajoon, josta ei erehtynyt.

Perjantain ottelut

Colorado Avalanche–Arizona Coyotes 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

Philadelphia Flyers–Montreal Canadiens 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)M: Jesperi Kotkaniemi 2+0, Joel Armia 1+0

St. Louis Blues–Vancouver Canucks 3–4 ja. (0–1, 1–1, 2–1, 0–1)

Washington Capitals–New York Islanders 2–5 (1–0, 1–3, 0–2)

Calgary Flames–Dallas Stars 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)