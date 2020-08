Sebastian Ahon valmentajalta paloivat käämit – raivosi itselleen jättisakot: ”Tämän takia liiga on vitsi!”

Rod Brind’Amour ei sulattanut tuomarien ratkaisua.

Carolina Hurricanesin ja Boston Bruinsin välinen avausottelu pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella kävi kalliiksi Hurricanesin päävalmentajalle Rod Brind’Amourille.

NHL mätkäisi Brind’Amourille 25 000 Yhdysvaltain dollarin eli noin 21 100 euron sakot ottelun jälkeisistä kommenteistaan. Samalla Brind’Amour sai myös 25 000 dollarin uhkasakon, jos samanlainen käytös toistuu seuraavan vuoden aikana.

Kanadalaisluotsi latasi kovaa tekstiä Bruinsin 4–3-voittoon päättyneen ottelun jälkeen. Brind’Amouria kismitti erityisesti Bruinsin toiseen maaliin johtanut tilanne.

Hurricanesin maalivahti Petr Mrazek ehti sulkea kiekon räpylänsä alle, mutta Bruinsin Anders Bjork työnsi mailallaan räpylää sen verran, että kiekko lipui takaisin peliin. Lopulta Charlie Coyle pääsi laukomaan kiekon lähes tyhjään maaliin.

Hurricanes haastoi tuomion, mutta videotarkastuksen jälkeen osuma hyväksyttiin, mikä sai Brind’Amourin raivon partaalle.

Vaikka maalilla ei sinänsä ollut lopputuloksen kannalta suurta merkitystä, Brind’Amourin kierrokset ja pulssi pysyivät korkealla myös ottelun päättymisen jälkeen.

– Tämän takia liiga on vitsi näissä jutuissa. Tuo tilanne on rikos, puhisi Brind’Amour The News & Observer -lehdelle.