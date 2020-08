Patrik Laineen ketjukaveri sai kiekon päähänsä – tuskaisen vuoden jälkeen ura yhä vaarassa

Winnipeg Jetsin NHL-tähti Bryan Littlen uran jatkuminen on vaarassa.

Patrik Laineen ketjukaveri, Winnipeg Jetsin kakkossentteri Bryan Little, 32, sai kiekon päähänsä 5. marraskuuta tapahtuneessa epäonnisessa pelitilanteessa.

Kiekko lähti joukkuetoveri Nikolaj Ehlersin lämäristä New Jersey Devilsiä vastaan pelatussa kamppailussa, joka päätti kanadalaispelaajan kauden. Nyt hän kertoo NHL.comin haastattelussa, että koko ura saattaa olla vaarassa.

– En sulje pois mitään mahdollisuutta. Yritän pysyä positiivisena ja pitää paluun mahdollisuutta auki. En tiedä millä aikataululla se on mahdollista ja milloin on liian myöhästä, Little kertoo tilanteestaan TSN:n mukaan.

Little kiidätettiin marraskuisen loukkaantumisen jälkeen sairaalaan. Hän kärsi muun muassa aivoverenvuodosta, puhjenneesta tärykalvosta ja sai kolmisenkymmentä tikkiä päähänsä. Little kotiutui sairaalasta kahden päivän hoidon jälkeen, ja vielä tuolloin Jetsin päävalmentaja Paul Maurice oli toiveikas toipumisen suhteen. Kuntoutuminen on osoittautunut kuitenkin odotettua vaikeammaksi.

– Kaikki mikä voi mennä pieleen, meni pieleen. Ehdottomasti urani vaikein vuosi. Minulla on joukkuetovereitteni ja läheisteni tuki takanani. Se auttaa, mutta kaudessa ei ollut paljoa positiivista minulle, Little harmittelee.

Kokenut keskushyökkääjä pelasi kuluvalla kaudella yhteensä vain seitsemän ottelua. Hän oli palannut aivotärähdyksestä toipuneena kaukaloon vain kaksi viikkoa ennen uutta päähän kohdistunutta vammaansa. Hän oli kärsinyt ennen paluutaan muun muassa huimauksesta.

– En edes halua puhua lopettamisesta, mutta asia on koko ajan takaraivossa ja olen keskustellut asiasta lääkärin ja vaimoni kanssa. En halua ottaa mitään riskejä. Haluan kuulla, että lääkäri sanoo paluun olevan turvallista. Vielä en ole sitä kuullut, Little sanoo.

Hän on kärsinyt tasapaino- ja kuulo-ongelmista, mutta kertoo oireiden helpottaneen korvaleikkauksen jälkeen. Hän kertoo pelästyneensä lääkereiden arvioita ja pitää tervettä loppuelämää peliuraa tärkeämpänä.

– Ajattelen, että tärkeintä on saada terve ja pitkä elämä ja palautua kognitiivisesti kuntoon. Sitä näkee muita pelaajia vastaavanlaisessa tilanteessa, mutta ei tällaista usko omalle kohdalle. Jos voin yhden asian sanoa nuorille pelaajille, niin älä ota mitään itsestäänselvyytenä.

Bryan Little tekemässä jatkoajan voitto-osumaa Galgary Flamesin David Rittichin selän taakse 28. lokakuuta pelatussa NHL Heritage Classic -ulkoilmaottelussa.

Little kertoi viime kauden harvaksi kohokohdaksi tekemänsä maalin lokakuisessa voitokkaassa ulkoilmaottelussa Calgary Flamesia vastaan. Flames pudotti Jetsin lopulta kesän pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella otteluvoitoin 3–1.