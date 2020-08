Joonas Korpisalo pysyi lapsena lujana, kun Jari-isä yritti leipoa pojastaan hyökkääjää – nyt hän on NHL:n kuumin maalivahti

Ässä-ikoni Jari Korpisalon poika Joonas Korpisalo, 26, on NHL:n kuumin maalivahti juuri nyt.

Entinen Ässä-kapteeni Jari Korpisalo, 54, seurasi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä poikansa, Columbus Blue Jacketsin tähtivahdin Joonas Korpisalon ennätysmäistä urakkaa kotisohvaltaan tappiin saakka.

– Oli kieltämättä aikamoinen matsi. Osa katsojista taisi tipahtaa matkan varrella pois, mutta olihan tuo pakko tsiigaa loppuun asti, vaikka mitä pidemmälle matsi meni, alkoi tuntua, ettei se lopu ikinä, naurahti Jari Korpisalo Ilta-Sanomille keskiviikkona lyhyiden yöunien jälkeen.

Blue Jacketsin ja Tampa Bay Lightningin välinen pudotuspelien avausottelu alkoi Suomen aikaa tiistai-iltana kello 22.10 ja päättyi keskiviikkoaamuna vasta kello 4.22.

Maagisessa vedossa ollut Joonas Korpisalo torjui ottelussa tymäkät 85 laukausta, ja teki samalla NHL:n kaikkien aikojen yhden ottelun torjuntaennätyksen. Korpisalo valittiin maratonottelun ykköstähdeksi.

Lopulta Lightningin 3–2-voittoon päättyneen hikisen ottelun jälkeen Korpisalo, 26, ei voinut kuin äimistellä.

– Kyllähän siinä tuli vähän kuteja. Huhhuh, mikä peli! Ei ole tuollaista pelattu aikaisemmin, Korpisalo kertasi ottelun jälkeen IS:lle.

Myös isä-Korpparin pulssi oli koetuksella television ääressä.

– Pelissä elää vahvasti mukana telkkarin ääressä, ja varsinkin noin hektisessä matsissa. Pelaajiltahan se vaatii erittäin kovaa fysiikkaa, mutta myös paljon henkisiä ominaisuuksia.

– Toivoin vain, ettei kukaan pelaajista loukkaannu vakavasti, koska loppuvaiheessa se alkoi olla aikamoista horjumista, mutta hyvin pelaajat jaksoivat. He ovat kovia urheilijoita ja kovakuntoisia kundeja, ei voi muuta sanoa. Siinä kalpenee moni, hämmästeli Korpisalo.

Joonas Korpisalo sai tsemppaukset joukkuetovereiltaan tappioon päättyneen maratonottelun jälkeen.

Joonas Korpisalo on juuri nyt NHL:n kuumin maalivahti.

Vähintään kolme ottelua pelanneista veskareista Korpisalolla on liigan paras torjuntaprosentti (96,0) ja päästettyjen maalien keskiarvo (1,34). Korpisalo on torjunut myös eniten laukauksia (202).

Isä-Korpisalo on seurannut suurella ylpeydellä poikansa edesottamuksia. Koronapandemian takia poikkeuksellisen pitkäksi venyneeseen NHL-kauteen on mahtunut myös vastoinkäymisiä, kun vaikea polvivamma katkaisi kautta.

Toipilasjakson jälkeen tolppien välissä on nähty huippukuntoinen suomalaisvahti.

– Kun Joonaksen loukkaantumispätkän jälkeen kausi lopulta jatkui, indikaatit kertoivat, että paikat ovat hyvässä kunnossa. Hän pääsi harjoittelemaan tauon aikana Suomessa hyvin, ja valmistaa fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksiaan. Joonas totesi, että tuntuu todella hyvältä, joten olin itsekin luottavaisin mielin, Korpisalo sanoi.

Jari Korpisalo Ässien paidassa vuonna 2004.

Tie huipulle ei ole ollut helppo. Vuonna 2015 Pohjois-Amerikkaan siirtynyt Korpisalo on hakenut paikkaansa auringosta viiden kauden ajan.

– Mutkia on ollut matkassa, niin kuin huippu-urheilussa monesti on. Aina kaikki ei mene helpoimman tien kautta. Se on vain vahvistanut häntä, etenkin henkisiä ominaisuuksia, joita maalivahdilla pitää olla helvetisti.

Haluttu näyttöpaikka avautui täksi kaudeksi, kun tähtivahti Sergei Bobrovski jätti Blue Jacketsin. GM Jarmo Kekäläinen heitti pallon Korpisalolle ja latvialaisvahti Elvis Merzlikinsille, 26, jotka ovat kantaneet vastuuta komeasti.

Kilpailuasetelma on äärimmäisen tiukka. Kuumempi pelaa. Kummallekaan veskarille ei ole luvattu mitään.

Siitä kertoo muun muassa se, että Korpisalo aloitti jatkopelit Torontossa väkevästi, mutta joutui penkille kesken karsintakierroksen kolmannen ottelun päästettyään kolme maalia.

– Se on pelin henki, jonka Joonas on tiennyt pidemmän aikaa. Hänen henkiset ja fyysiset ominaisuutensa ovat kouliintuneet vuosien varrella, Korpisalo kertoi.

– Joonas on todella määrätietoinen kaveri. Sitä hän on ollut pienestä pitäen. Hän on odottanut omaa tilaisuuttaan, ja tällä kaudella sellainen on koittanut. Siitä hän on koettanut pitää kiinni. Nyt hän toteuttaa omaa unelmaansa, mikä on kova juttu.

Joonas Korpisalon torjuntaprosentti on 96,0.

Jos Jari Korpisalo olisi aikoinaan saanut päättää, Joonas Korpisalo ei tällä hetkellä välttämättä loistaisi NHL:ssä tolppien välissä.

Korpisalo yritti nimittäin taivutella poikaansa aluksi samalle pelipaikalle, jossa hän teki pitkän uran SM-liigassa. Hyökkääjän tontti ei kuitenkaan houkuttanut kymmenvuotiasta Joonasta.

– Pikkupoikana hän halusi olla maalissa, mutta koetin sanoa, että etkö voisi mitenkään olla kenttäpelaaja. Hän totesi vain, että jos ei saa olla maalissa, hän ei mene ollenkaan kentälle, muisteli Korpisalo.

Sen jälkeen jäljelle jäi vain yksi vaihtoehto.

– Totesin vaimolleni, että eiköhän se tarkoita sitä, että pannaan kättä taskuun ja ostetaan kamat. Annetaan pojan yrittää tätä maalivahtihommaa. Ihan hyvin on mennyt.

Joonas Korpisalosta tuli hyökkääjän sijaan maalivahti.

Korpisalo pitää tiiviisti yhteyttä poikaansa kiekkokauden aikana, mutta liiallisen tutoroinnin ex-kiekkoilija jättää suosiolla vähemmälle.

– Nykyisillä vehkeillä pystyy hyvin pitämään yhteyttä. Varsinkin pelien jälkeen viestitellään ja soitellaan aina, Korpisalo kertoi.

Viimeisimmän maratonottelun jälkeen tekstiviesti oli lyhyen ytimekäs.

– Laitoin vain, että ”ooks hengissä.”