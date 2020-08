Syövästä kärsinyt NHL-kiekkoilija voi jo paremmin – paluu kaukaloon on nyt kiinni joukkueen onnistumisesta

Oskar Lindblom on kärsinyt syövästä. Kuva on viime lokakuun NHL-ottelusta.

NHL-kiekkoilija Oskar Lindblom sai viime vuonna kuulla sairastavansa syöpää. Nyt paluu kaukaloihin lähestyy.

NHL-hyökkääjä Oskar Lindblom sai viime vuoden lopulla huolestuttavan diagnoosin. Nuorella ruotsalaishyökkääjällä oli todettu Ewingin sarkooma. Kyseessä on harvinainen luusyöpä.

Nyt Philadelphia Flyersia edustava Lindblom on toipunut ja on pian valmis palaamaan tositoimiin.

NHL-kauden pudotuspelit ovat nyt käynnissä Edmontonissa ja Torontossa. The Philadelphia Inquirer -lehden mukaan Lindblom on jo liittynyt Flyersin joukkueen mukaan Torontossa. Ruotsalainen saa aloittaa harjoittelun joukkueen kanssa, kun vaadittava karanteenijakso on ohi.

Philadelphia kohtaa pudotuspelien avauskierroksella Montrealin keskiviikkona alkavassa ottelusarjassa. Jos Flyersin pudotuspelit jatkuvat vielä syyskuun puolella, niin on mahdollista, että Lindblom nähtäneen NHL-jäällä vielä tällä kaudella.

Ennen sairastumistaan ja NHL-kauden keskeytymistä Lindblom oli huippuiskussa. Laitahyökkääjänä pelaava ruotsalainen ehti tehdä 30 ottelussa 11 maalia, joiden myötä hän jakoi joukkueensa sisäisen maalipörssin kärkipaikkaa.

– On ollut uskomatonta nähdä hänen taistelevan hoitojaksojensa läpi. Jos kaikki menee toivotusti, niin hän saa mahdollisuuden pelata täällä ja saa uuden alun elämässään ja urallaan, Flyersin GM Chuck Fletcher sanoi Torontossa.