Antti Mäkinen selosti yli kuusituntisen NHL-ottelun Helsingissä, ajoi kotiin Kangasalle ja lähti viemään tytärtään kouluun – ”Aika rapea olo”

Viaplayn selostaja Antti Mäkinen teki todella pitkän työyön Columbuksen ja Tampa Bayn NHL-ottelun vuoksi.

Loppuiko se? Nytkö saa mennä kotiin?

Siinä ensimmäiset ajatukset selostaja Antti Mäkisen pään sisällä, kun Tampan Brayden Point ampui rannelaukauksen Joonas Korpisalon selän taakse. Lightning voitti ottelun 3–2, ja pitkä päivä sai päätöksensä.

Ottelu ei ollut pitkä ja raskas vain pelaajille, vaan myös selostajille. Mäkinen ja kommentaattori Esa Pirnes tekivät hommia kuusi tuntia ja 22 minuuttia keskellä yötä Suomen aikaa. Kello 22 alkanut ottelu päättyi puoli viiden aikaan aamuyöllä.

– Oli kunnon duunipäivä, puhelimitse kotoaan tavoitettu Mäkinen kertoo.

Ottelun varsinainen peliaika oli edennyt sen verran vauhdikkaasti, että Mäkinen ehti jo jutella Pirneksen kanssa, että hänhän pääsee sopuisaan aikaan ajelemaan kotiin. Toisin kävi.

– Kahdeksan erää, kuusi tuntia ja 22 minuuttia. Oli siinä työtä. Lämmittelin vielä ennen matsia, kun teimme Kimmo Timosen kanssa podcastia pari tuntia.

Tampan ja Columbuksen ottelu oli Mäkisen selostajauran pisin jääkiekkopeli. Myös mm. nyrkkeilyiltoja selostavalle Mäkiselle pitkät rupeamat ovat tuttuja, mutta NHL-pelin ja nyrkkeilyillan välillä on selvä ero.

– Nyrkkeilyillan tietää venyvän tuollaiseen mittaan jo silloin kun aloitetaan. Jääkiekkopeli jatkuu, kunnes maali tulee. Ajatuksellisesti se on eri tilanne. Lisäksi pelin taso kärsii sen edetessä, kuten kävi nytkin. Viimeiset kolme jatkoerää molemmat joukkueet vain välttelivät virheitä.

Sitten iski Point, ja selostaja sekä kommentaattori kokivat oman vapautuksensa. Kaksikon onneksi Mäkinen kävi ennen peliä ostamassa proteiinivanukkaat mieheen. Lisäksi Viaplayn studiolta löytyy lajitelma hedelmiä välipalaksi.

Mäkinen muistuttaa, että äänityössä sekä syöminen että juominen pitää miettiä fiksusti etukäteen.

Antti Mäkinen ja asiantuntija Ismo Lehkonen NHL-finaaleissa keväällä 2018.

– Kello kahden aikaan yöllä ei paljoa wolttailla. Tärkeintä on juoda paljon vettä ja varautua otteluun syömällä kunnon monipuolinen ateria etukäteen – alkamisajasta riippumatta. Kyllä sitten jaksaa, vaikka peli venyykin. Tämä on vähän kuin urheilusuoritus, pitää tankata ja voidella kaiken aikaa.

Erätauoilla Mäkiselle ja Pirnekselle siunaantui kymmenisen minuuttia lepoaikaa. Erätauon viimeiset minuutit käytettiin seuraavaan erään valmistautumiseen.

Mäkisen työpäivä ei päättynyt Pointin maaliin. Hän selosti ottelun Pasilassa Helsingissä, joten Pirkanmaalla asuvalla Mäkisellä oli vielä edessään parituntinen ajomatka samoilla silmillä kotiin. Omien sanojensa mukaan Viaplayn selostaja ajoi kotimatkan ”kahden pysähdyksen taktiikalla”: pari vartin lepohetkeä pysähdyspaikoilla väleihin, niin hän jaksoi ajaa kotiin.

Hotelliin nukkumaan jääminen ei tullut kysymykseen, selvästä syystä.

– Seitsemänvuotias tyttäreni aloitti tiistaina ekaluokalla. Tänään siis oli toinen koulupäivä, ja hänet piti viedä aamulla kouluun. Voin sanoa, että koulun portilla oli aika rapea olo, Mäkinen naurahtaa.

Tampan pelaajat juhlivat riemukkaasti – ja varmasti helpottuneesti – pitkän ottelun päättymistä voitokkaasti.

Selostaja ei pitkistä työmatkoista huolimatta haluaisi selostuskoppia omaan kotiinsa. Viikonloppuisin hän pääsee joskus käyttämään Ylen koppia Tohlopissa, muut pelit menevät Pasilassa. Mäkinen on siitä mielissään. Ajomatka auttaa virittämään matsipäivän tunnelmaan.

– Itsesuggestointi peliin tapahtuu ajomatkalla. Viimeisenä valmistautumisena ennen matsia katson kokoonpanot. Luotan siihen, että oma perustieto pelaajista on päässä. Olen yrittänyt karsia nippelitietoa selostuksista ja keskittyä itse peliin.

Mäkisen seuraava selostus siirtyi viikonlopulle. Hänen oli määrä laittaa luurit korvaan jo heti keskiviikkona Bostonin ja Carolinan välisen ottelun selostamiseksi, mutta pitkän rupeaman jälkeen seuraavaa selostusta siirrettiin viikonlopulle.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Mäkisen työt olisivat vähissä. Suositun Kimattia-podcasin tekemisen lisäksi selostaja on Viaplayn leivissä todellisena yleismiehenä. Hän kertoo avustavansa yhtiön urheiluun liittyvän markkinoinnin kanssa. Tämän lisäksi hän auttaa tuottaja Iiro Harjulaa lähetysten tuottamisessa ja myyntitiimiä kumppanityöskentelyn kehittämisessä. Siinä syy, miksi hän on selostajaksi harvinaisesti vakituisella sopimuksella töissä, ei freelancer.

– En ole vuosiin enää miettinyt, miten paljon aikaa päivässä menee töihin. Tämä on 24/7-hommaa, ja teen sitä, koska nautin siitä. Puhelin on koko ajan päällä. Tämä on elämäntapa. Tykkään mieluummin tehdä enemmän töitä kuin vähemmän, vaikka jälkimmäinenkin olisi nykyisin mahdollista.

Mäkisen selostuksista Viaplaylla nauttivat katsojat ovat tästä ainakin mielissään. Niin selostajakin, kunhan aivan heti perään ei tulisi seuraavaa maratonottelua.